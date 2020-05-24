Новини Золочівщини
У померлого 68-річного чоловіка із села Солова підтверджено COVID-19
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 29 травня 2020 року, виявлено 3 особи (м. Золочів) з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР-тестування.
За інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» помер чоловік, який проживав у с. Солова.
Пацієнт перебував на лікуванні у 8 міській клінічній лікарні міста Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у нього наявність коронавірусу, отримали учора, 28 травня.
У чоловіка були супутні захворювання, зокрема, ішемічна хвороба серця.
Нагадуємо, що загалом у Золочівському районі на захворювання COVID-19, підтверджено 9 випадків.
Дотримуйтесь умов карантину!
За інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» помер чоловік, який проживав у с. Солова.
Пацієнт перебував на лікуванні у 8 міській клінічній лікарні міста Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у нього наявність коронавірусу, отримали учора, 28 травня.
У чоловіка були супутні захворювання, зокрема, ішемічна хвороба серця.
Нагадуємо, що загалом у Золочівському районі на захворювання COVID-19, підтверджено 9 випадків.
Дотримуйтесь умов карантину!
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