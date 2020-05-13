Новини Золочівщини
На сьогодні в районі - 13 підозр на захворювання COVID-19
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру,
із Золочівського району, станом на 14 травня 2020 року, за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ», зафіксовано 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19.
Взято зразки для проведення ПЛР тестування. Особи знаходяться на самоізоляції.
Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!
із Золочівського району, станом на 14 травня 2020 року, за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ», зафіксовано 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19.
Взято зразки для проведення ПЛР тестування. Особи знаходяться на самоізоляції.
Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!
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