Новини Золочівщини
11:36, 14 тра 2020
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На сьогодні в районі - 13 підозр на захворювання COVID-19

На сьогодні в районі - 13 підозр на захворювання COVID-19
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру,
із Золочівського району, станом на 14 травня 2020 року, за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ», зафіксовано 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19.
Взято зразки для проведення ПЛР тестування. Особи знаходяться на самоізоляції.
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