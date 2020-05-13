На сьогодні в районі - 13 підозр на захворювання COVID-19

Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру,

із Золочівського району, станом на 14 травня 2020 року, за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ», зафіксовано 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19.

Взято зразки для проведення ПЛР тестування. Особи знаходяться на самоізоляції.

Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!