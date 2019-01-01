Повернулись з району проведення Операції об'єднаних сил

Чотири військовослужбовці Навчального центру, які входили в склад зведеної кінологічної групи Національної гвардії України, і були задіяні до виконання завдань на Сході України, повернулися в місце постійної дислокації.14 квітня під звуки військового оркестру гвардійців прийшли привітати з щасливим поверненням рідні, близькі та весь особовий склад частини.За давньою традицією воїнів зустріли з хлібом та сіллю.Впродовж двох місяців військовослужбовці разом із своїми службовими собаками під час виконання бойових завдань з перевірки транспортних засобів в зоні проведення ООС виявили 2 одиниці вогнепальної зброї, близько 600 набоїв різного калібру та 10 гранат.За зразкове виконання службового обов’язку, бездоганну сумлінну службу, відданість Військовій присязі та українському народові капітан Олександр Колесов та старший лейтенант Владислав Душко нагороджені відомчою заохочувальною відзнакою НГУ – нагрудним знаком «За доблесну службу», а старший прапорщик Юрій Лізовенко цінним подарунком (годинник «Клейнод»). Окрім цього отримали нагороди і службові собаки: собака Макс нагороджена медаллю для службових собак «За віддану службу» ІІІ ступеня, а собака Кенді медаллю «За віддану службу» ІІ ступеня. Слід зазначити, що службова собака Кенді єдина в Національній гвардії , яка отримала таку високу нагороду.15 квітня на загальному шикуванні особового складу Навчального центру НГУ, начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик вручив гвардійцям і їх вихованцям нагороди, подякував за сумлінну службу та високу професійну майстерність. В своїй промові він зазначив: «Я щиро радий, що всі військовослужбовці з гідністю виконали поставлені завдання, проявили сміливість і рішучість в ході проведення ООС та цілими і неушкодженими повернулись до своїх сімей».Люди, які місяцями не бувають вдома, не бачать родин, а охороняють нашу державу, заслуговують поваги. Вони сміливі, витривалі люди, які не вважають свою справу тягарем. Всім серцем віримо в перемогу та підтримуємо наших героїв.