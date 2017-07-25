Відважний генерал, бойовий побратим, приклад для майбутніх поколінь. Сергій Кульчицький став один із перших, хто став боронити державу від підступних проросійських бойовиків, став тим, хто до останнього був вірним українській присязі та тим, хто до останньої секунди виконував свою почесну місію - захисника нашої України.

Ми не маємо права цього забути, тому саме у цей день, кожного року, на Личаківському цвинтарі міста Львова долучаємося до вшанування пам`яті героя. Він живий допоки жива пам`ять про Героя України!

Михайло ПРОКАЗЮК

Вже пройшло 6 літ, відтоді, як 29 травня 2014 року поблизу Слов’янська, був обстріляний та підбитий терористами гвинтокрил, на якому перебував генерал, разом з яким у той чорний день загинуло ще 12 українських захисників.Кульчицький закарбувався у пам`яті тисячі людей, пробратимів з якими він проходив службу, солдатам, для яких він є зразком доблесті та офіцерської честі. Більшість людей скажуть, що він був батьком для всіх тих, за чиї життя він відповідав. Також вагомим його внеском був початок роботи над створенням першого добровольчого підрозділу, який в майбутньому заслужить високий авторитет у своїх та великий страх у ворогів, який носитиме горду назву «батальйон їм. Героя України генерала Кульчицького».