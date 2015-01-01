Витрати на забезпечення АТО: обмежень не передбачено

nus.in.ua, 20 грудня 2016, 15:24

ДФС України у листі від 09.12.2016 р. № 39425/7/99-99-15-02-01-17 повідомлено, що у зв’язку з набуттям чинності, з 02.11.2016 р. постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 758, суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції, п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено тимчасове, на період проведення антитерористичної операції:

- включення до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Кодексу, в редакції, що діяла до 01.01.2015 року,

- непроведення коригувань, установлених пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, починаючи з 01.01.2015 року.