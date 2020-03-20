Новини Золочівщини 23:33, 20 березня 2020 43 0 Додайте розмітку на підлозі не менше, ніж 1,5 метра

МОЗ закликає: Мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС мають забезпечити для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у цих приміщеннях Діяльність цих закладів не підпадає під обмежувальні заходи на час карантину. Однак для захисту здоров’я громадян МОЗ закликає дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця, забезпечити наявність дезінфікуючих засобів. Особливо пильно стежте за станом здоров’я своїх працівників у цей період. Звертаємося і до відвідувачів цих закладів. МОЗ рекомендує без нагальної потреби їх не відвідувати та по можливості замовляти необхідні послуги онлайн. Якщо відвідування місць масового скупчення уникнути не можна, то для зниження ризику інфікування дотримуйтесь дистанції у прикасових

Gazeta Фото: НУС

МОЗ закликає:



Мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС мають забезпечити для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у цих приміщеннях



Діяльність цих закладів не підпадає під обмежувальні заходи на час карантину. Однак для захисту здоров’я громадян МОЗ закликає дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця, забезпечити наявність дезінфікуючих засобів. Особливо пильно стежте за станом здоров’я своїх працівників у цей період.



Звертаємося і до відвідувачів цих закладів. МОЗ рекомендує без нагальної потреби їх не відвідувати та по можливості замовляти необхідні послуги онлайн. Якщо відвідування місць масового скупчення уникнути не можна, то для зниження ризику інфікування дотримуйтесь дистанції у прикасових зонах та в торговельних залах.



❗️Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не меншою за 1,5 метра. На цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв суттєво зменшується.

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