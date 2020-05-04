МОЗ опублікувало рекомендації до роботи закладів після послаблення карантину

У той же час 10 травня, у зв’язку із зростанням кількості захворювань на коронавірус в області, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС. За підсумками засідання якої прийнято рішення про продовження карантину у Львівській області без пом’якшувальних заходів до 15 травня.Рекомендації до роботи перукарень та салонів краси:працівники салонів краси та перукарень перед початком робочого дня повинні міряти температуру: якщо вона вища за 37,2 – до роботи їх не допустять, як і тих, хто має симптоми ГРВІ;прийом клієнтів – виключно за попереднім записом, очікувати на прийом вони мають зовні салону з дотриманням дистанції 1,5 м між людьми; така ж дистанція має бути в салоні між клієнтами;одночасно в самому салоні може перебувати не більше однієї людини на 5 кв. м;біля входу до салону мають бути антисептики;працівники салону мають носити маски або респіратори та одноразові рукавички;між кожним прийомом у салоні мають прибрати та провести дезінфекцію поверхонь, яких торкалися клієнти: ручок дверей, крісел, раковин для миття волосся тощо.Рекомендації до роботи ресторанів та кафе:робота виключно на виніс або на літніх майданчиках за умови дотримання дистанції 1,5 м між столиками та не більше двох людей за одним столиком;працівники перед початком робочого дня повинні міряти температуру: якщо вона вища за 37,2 – до роботи їх не допустять, як і тих, хто має симптоми ГРВІ;працівники повинні носити маски або респіратори, одноразові рукавички та окуляри (або ж має бути захисний екран між працівником та відвідувачем при роботі на виніс);організовані місця для дезінфекції рук з антисептиком;замовлення приймають дистанційно (телефоном чи іншим способом), через спеціально облаштоване вікно чи двері та безпосередньо офіціантом (на літніх майданчиках);видача паперових меню клієнтам заборонена: їх мають розмістити біля входу в заклад чи місця замовлення у такій кількості, яка б не дозволила скупчення людей;місце видачі замовлень має бути обладнане терміналом для розрахунку карткою, а також столиком для того, щоб клієнти та офіціанти не контактували з персоналом усередині закладу;дезінфекція поверхонь, з якими контактували клієнти, має відбуватися щодві години, а також перед початком роботи і після її закінчення.Рекомендації для роботи магазинів:працівники перед початком робочого дня повинні міряти температуру: якщо вона вища за 37,2 – до роботи їх не допустять, як і тих, хто має симптоми ГРВІ;на вході до магазину чи ТРЦ потрібно розмістити інформаційні матеріали про профілактику коронавірусу та антисептики;дотримання дистанції між людьми мінімум 1,5 м, у магазині може перебувати максимум одна людина на 10 кв. м;клієнти магазинів повинні носити маски або респіратори, працівники – додатково ще одноразові рукавички;дезінфекція поверхонь, з якими контактували клієнти, має відбуватися щодві години, а також перед початком роботи і після її закінчення.Також на сайті МОЗ доступні рекомендації для роботи стоматологічних кабінетів, психіатричних клінік і закладів соцзахисту, а також офісів, адвокатів, аудиторів та інших, яким дозволили працювати з 11 травня.Нагадаємо, що, згідно з планом уряду, з карантину Україна буде виходити у п’ять етапів, перший з яких розпочався 11 травня. Поки що карантин продовжено до 22 травня.