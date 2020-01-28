Новини Золочівщини
До уваги роботодавців району!
Державною службою зайнятості розроблено покрокову інструкцію для роботодавців, які мають право на допомогу по частковому безробіттю.
Зауважимо, що допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:
зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру зайнятості.
Уся інформація і, власне, інструкція з детальним описом кожного кроку - на нашому сайті в розділі «Роботодавцям» - https://is.gd/sCGoBM. Ознайомтесь, будь ласка, з нею.
За детальнішою інформацією звертатись у Золочівську районну філію Львівського обласного центру зайнятості за телефонами: 7-11-08, 7-00-31
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