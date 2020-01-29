Новини Золочівщини
12:48, 28 січня 2020
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Інформаційна кампанія з детінізації зайнятості

       Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України  від 21.01.2020 №2313/01-20 проводитимуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.          Звертаємо увагу, що після роз’яснювальних візитів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення. Зокрема, за
Інформаційна кампанія з детінізації зайнятості
Gazeta
Фото: НУС
       Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України  від 21.01.2020 №2313/01-20 проводитимуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
         Звертаємо увагу, що після роз’яснювальних візитів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення. Зокрема, за кожного неоформленого працівника законом передбачена штрафна санкція у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, яка з 01.01.2020 становить 141 690 гривень.
 
                                                                                          Cектор  забезпечення   роботи
                                                                         Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
 
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