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В Золочівській ДПІ роз’яснили порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками

nus.in.ua, 21 листопада 2018, 11:21
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В Золочівській ДПІ роз’яснили порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками

     Нещодавно в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч керівника інспекції Романа Дениса з платниками податків, де одним із обговорених питань було використання нелегальної найманої праці суб'єктами  господарювання.
 
 Під час заходу роботодавцям акцентовано увагу на необхідність належного оформлення трудових відносин та забезпечення виконання вимог трудового законодавства. Наголошено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повідомлення про прийом на роботу органу ДФС.
 
 Р. Денис зазначив, що  в межах дії розпорядження КМ України №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» проводяться фактичні перевірки спільно з ГУ Держпраці у Львівській області щодо виявлення неоформлених найманих працівників. За порушення законодавства про працю роботодавцям загрожують чималі штрафи:
 
 - 30 мінімальних зарплат (111690,0 грн.) за кожного працівника у разі фактичного допуску до роботи без оформлення трудового договору;
 
 - 10 мінімальних зарплат (37230,0 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
 
 - 3 мінімальні зарплати (11169,0 грн.)  за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.
 
 На завершення зустрічі присутнім нагадали, що працівниками інспекції проводиться роз`яснювальна робота з підвищення обізнаності громадян, платників щодо захисту їх прав та   надається весь спектр адміністративних послуг.
 
                                                                                         Cектор організаційного забезпечення

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