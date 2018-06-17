Оформлення трудових відносин з працівниками убезпечить бізнес від штрафних санкцій
Буське управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що
використання неоформлених найманих працівників та виплата їм коштів без
відповідної сплати податків та зборів є порушенням трудового та податкового
законодавства.
З 05 вересня п.р. вступило в дію розпорядження КМ України №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».
В межах дії розпорядження проводяться фактичні перевірки спільно з ГУ Держпраці у Львівській області щодо виявлення неоформлених найманих працівників.
Обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих найманих працівників є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС за формою, затвердженою постановою КМ України від 17.06.2018 №413.
Нагадуємо, штраф за кожного працівника, з яким не укладено трудової угоди та щодо якого не надіслано повідомлення в органи ДФС становить 30 мінімальних заробітних плат (111 690 гривень).
Шановні платники податків!
29 листопада 2018 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2018 році».
Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.
Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.
З метою визначення кількості учасників семінару, попередню реєстрацію можна здійснювати на суб-сайті ГУ ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) в розділі анонси.
Cектор організаційного забезпечення
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.