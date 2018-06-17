Оформлення трудових відносин з працівниками убезпечить бізнес від штрафних санкцій

nus.in.ua, 21 листопада 2018, 11:24

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що використання неоформлених найманих працівників та виплата їм коштів без відповідної сплати податків та зборів є порушенням трудового та податкового законодавства.

З 05 вересня п.р. вступило в дію розпорядження КМ України №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

В межах дії розпорядження проводяться фактичні перевірки спільно з ГУ Держпраці у Львівській області щодо виявлення неоформлених найманих працівників.

Обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих найманих працівників є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС за формою, затвердженою постановою КМ України від 17.06.2018 №413.

Нагадуємо, штраф за кожного працівника, з яким не укладено трудової угоди та щодо якого не надіслано повідомлення в органи ДФС становить 30 мінімальних заробітних плат (111 690 гривень).





Шановні платники податків!



29 листопада 2018 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2018 році».



Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.



Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.



Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.



З метою визначення кількості учасників семінару, попередню реєстрацію можна здійснювати на суб-сайті ГУ ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) в розділі анонси.



Cектор організаційного забезпечення

