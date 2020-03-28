Новини Золочівщини 17:23, 30 березня 2020 340 0 У Золочівському районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування на коронавірус

У районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування. Про це повідомив голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич під час наради Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Золочівщині, сьогодні, 30 березня 2020 року. Масове тестування будуть проводити для осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. У районі буде працювати 2 мобільні бригади у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, водія, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району. Перелік осіб, які повернулися в Україну, на даний час в районі уже сформовано. Особам, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення. Такі ж списки будуть передані поліції для забезпечення та перевірки

Gazeta Фото: НУС

У районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування.

Про це повідомив голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич під час наради Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Золочівщині, сьогодні, 30 березня 2020 року.

Масове тестування будуть проводити для осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. У районі буде працювати 2 мобільні бригади у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, водія, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району.

Перелік осіб, які повернулися в Україну, на даний час в районі уже сформовано.

Особам, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення.

Такі ж списки будуть передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.

Після прибуття тестів до району будуть проводитися відповідні роботи.

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