Новини Золочівщини
У Золочівському районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування на коронавірус
У районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування. Про це повідомив голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич під час наради Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Золочівщині, сьогодні, 30 березня 2020 року. Масове тестування будуть проводити для осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. У районі буде працювати 2 мобільні бригади у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, водія, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району. Перелік осіб, які повернулися в Україну, на даний час в районі уже сформовано. Особам, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення. Такі ж списки будуть передані поліції для забезпечення та перевірки
У районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування.
Про це повідомив голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич під час наради Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Золочівщині, сьогодні, 30 березня 2020 року.
Масове тестування будуть проводити для осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. У районі буде працювати 2 мобільні бригади у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, водія, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району.
Перелік осіб, які повернулися в Україну, на даний час в районі уже сформовано.
Особам, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення.
Такі ж списки будуть передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.
Після прибуття тестів до району будуть проводитися відповідні роботи.
Про це повідомив голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич під час наради Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Золочівщині, сьогодні, 30 березня 2020 року.
Масове тестування будуть проводити для осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. У районі буде працювати 2 мобільні бригади у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, водія, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району.
Перелік осіб, які повернулися в Україну, на даний час в районі уже сформовано.
Особам, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення.
Такі ж списки будуть передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.
Після прибуття тестів до району будуть проводитися відповідні роботи.
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