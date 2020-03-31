Новини Золочівщини
13:14, 17 квітня 2020
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Важливо мінімізувати використання готівки

Важливо мінімізувати використання готівки
Gazeta
Фото: НУС
За повідомленням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру,
із Золочівського району станом на ранок 17 квітня 2020 року, нових поступлень громадян з підозрою на захворювання COVID-19, не надходило.
Дотримуйтесь умов карантину!!!
Залишайтесь вдома!!!
За рекомендацією Нацбанку – готівку на карантин!
Щодня готівка подорожує між людьми.
Ось, скажімо, ваша двадцятка. Вона сьогодні могла приїхати з іншого міста.
Сходити на ринок.
Покататися в маршрутці.
І вже в магазині заскочити до вас у гаманець.
Сама або з вірусом.
Під час карантину важливо мінімізувати використання готівки.
Платіть за товари та послуги картками або телефоном.
Мінімізуйте зняття готівки в банкоматах.
Оплачуйте покупки та рахунки онлайн.
Брали готівку – продезінфекуйте руки.
Відправте готівку на карантин!
Будьте здорові!
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