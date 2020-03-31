За повідомленням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру,

із Золочівського району станом на ранок 17 квітня 2020 року, нових поступлень громадян з підозрою на захворювання COVID-19, не надходило.

Дотримуйтесь умов карантину!!!

Залишайтесь вдома!!!

За рекомендацією Нацбанку – готівку на карантин!

Щодня готівка подорожує між людьми.

Ось, скажімо, ваша двадцятка. Вона сьогодні могла приїхати з іншого міста.

Сходити на ринок.

Покататися в маршрутці.

І вже в магазині заскочити до вас у гаманець.

Сама або з вірусом.

Під час карантину важливо мінімізувати використання готівки.

Платіть за товари та послуги картками або телефоном.

Мінімізуйте зняття готівки в банкоматах.

Оплачуйте покупки та рахунки онлайн.

Брали готівку – продезінфекуйте руки.

Відправте готівку на карантин!

Будьте здорові!