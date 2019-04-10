Минулого тижня міський голова Золочева Ігор Гриньків звернувся до золочів’ян із закликом допомогти місту зеленими насадженнями. Не пройшло і двох днів, як на цей заклик відгукнулась золочів’янка Світлана Строчан. У її дворі – справжній юковий рай. Тож вона радо поділилась саджанцями із громадою міста, віддавши 37 кущів.

– Насправді, я це зробила від щирого серця і не думаю, що у цьому вчинкові є щось аж таке особливе. У мене їх більше шістдесяти кущів, то чого не поділитись? А починалось все із одного кущика, який подарував нашій родині викладач мого сина. На перших порах не знала особливостей цієї рослини. Посадила її у затінку, а вона не цвіте. Росте-росте, зеленіє... Пересадила на сонячний бік і рослина ожила, розрослась, зацвіла. До речі, юка – вічнозелена, дуже любить сонечко і в міру вологу. Люди картоплю між хатами садять, а ми з чоловіком вирощуємо юки. У мене один кущ випускає від семи до одинадцяти квітоносів. Один квітонос виростає увись до метра, а той до півтора. На квітоносі розквітає дуже багато дзвіночків ніжно кремового кольору, які дарують неймовірний м’який аромат. Вирощую квіти не для продажу, а для душі. Тому буду щиро рада, коли ці квіти приймуться у нашому місті. Я щиро вдячна міському голові Ігорю Гриньківу та його заступнику Богдану Рибасі, котрі так гарно засаджують наше місто молодими деревами, квітами, що любо глянути.

