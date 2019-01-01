У сквері Зборовського

 

3 квітня золочів’яни традиційно порядкували у сквері ім. Самійла Зборовського.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Золочівці пам’ятають як декілька років тому за підтримки найкращого підприємця Сергія Вереди було запущено фонтан тут у сквері. Згодом за кошти ТзОВ «Електроконтакт Україна» було споруджено дитячий майданчик. Це був один з перших дитячих майданчиків у нашому місті. Зараз маємо їх багато. Сьогодні силами комунальників, працівників Золочівської міської ради, виконавчого комітету, депутатів ми висаджуємо живопліт. Щоб було гарно, комфортно і безпечно, адже він захищатиме сквер зі сторони вулиці Січових стрільців. Плануємо ще багато чого цьогоріч тут зробити. Встановимо лави, впорядкуємо алеї. Думаю, що за декілька місяців цей сквер стане ще одним улюбленим місцем наших золочів’ян.
Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:
– Сьогодні гарний світлий день. Нам вдалось накопати прекрасних саджанців бірючини з чудесною кореневою системою. Також сьогодні маємо декілька десятків кущів декоративного барбарису, який теж тут висадимо. Все це робимо для міста, для його краси. Нам на допомогу приходить багато людей, бо ми всі розуміємо, яку користь для міста має суспільна праця.



Леся ГОРГОТА
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