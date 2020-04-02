Олег Дуда: безпечність нашого суспільства може стати згубною для нас усіх

На сьогодні коронавірусна хвороба COVID-19 є недостатньо вивченою. Від неї не існує ліків чи вакцин.

Однак, найголовніша вакцина сьогодні доступна усім і кожному – це відповідальність. Саме відповідальне ставлення людей до ситуації, яка склалася сьогодні в Україні може бути єдиним засобом порятунку від цієї хвороби.

Зрозумійте, що наразі не існує дієвішого способу вберегтися від цієї хвороби, чим дотримуватися карантину та залишатися вдома. І я вражений тим, як люди безвідповідально ставляться до карантинних заходів. Від громадськості не просять нічого більше, чим просто залишатися вдома і часто мити руки. Що натомість ми бачимо? Вихідні на природі в колі друзів, прогулянки з дітьми на дитячих майданчиках, походи у магазин просто для того, аби вийти з дому.

Несерйозне ставлення до виклику пандемії COVID-19 в Італії принесло цій країні плачевний результат. На жаль, статистика там дуже невтішна. Ми дивимося на шокуючі кадри і цифри, жахаємось і далі продовжуємо порушувати карантин.

Давайте брати приклад з Канади, у якій демократичне суспільство свідомо підійшло до карантинних заходів і дотримується усіх вимог, що дозволяє їм стримати пандемічну загрозу. Нехай цей приклад буде для нас показовим, щоб потім кадри з України не були шокуючими для усього світу.

Як лікар, я вкотре хочу закликати усіх вас не порушувати карантин і залишатися вдома. Якщо сам факт постійного перебування вдома для вас є нестерпним, спробуйте переосмислити це.

Насправді, це час, який ви можете використати для саморозвитку. Це дорогоцінний час, який можна провести із своїми рідними. Бавтеся і з дітьми, читайте з ними книжки, розмовляйте. Нам випала унікальна нагода налагодити із дітьми емоційний і психологічний контакт.

Усі ми в одному човні. Ми суспільство, ми громадяни, ми одна команда. Пам’ятайте, що ви відповідальні не лише за себе, але й за інших людей. Саме тому зараз важливо дотримуватися дистанції, уникати несвідомих торкань до очей, носа та рота. Контролюйте свої рухи!

Якщо сталося так, що вам просто необхідно вийти з дому, то не нехтуйте засобами безпеки.

Поширення коронавірусу COVID-19 відбувається не лише повітряно-крапельним, але й контактним шляхами. Тому потрапляння вірусу на слизові оболонки ока, носа та рота можливе через частки у повітрі, із забрудненими руками.

Не дайте вірусу шанс. Створіть додаткові механічні бар’єри для проникнення вірусу в організм. Одягніть рукавички, окуляри та маску. Це особливо потрібні засоби безпеки під час перебування у магазинах, аптеках, громадському транспорті, тощо. Якщо усі вдягнуть маски – це буде дієво. Пам’ятайте, що людина може бути хворою, але не здогадуватися про це. У цьому випадку маска захистить інших людей, які поруч, від хвороби.

Також пам’ятайте, що руки потрібно мити ретельно протягом 15-20 секунд. Обробляйте спиртовмісними дезінфікуючими засобами руки та предмети до яких торкаєтесь. В першу чергу це стосується мобільних телефонів.

Якщо ви їдете у громадському транспорті, то обов’язково торкайтеся поручнів через рукавички, або паперові серветки. Не соромтесь обробляти дезінфектором дверні кучки чи кнопки ліфту перед тим, як до них торкнутися. Самоконтроль і відповідальність за себе і свoїх рідних – це те, що на сьогодні є дійсно дієвим.

Пийте багато води, займайтесь спортом вдома, провітрюйте приміщення та моніторте температуру у себе та у своїх дітей. У випадку підвищення температури подзвоніть до свого лікаря. Не варто панікувати та жити у режимі цілодобового стресу. Достатньо виконувати прості правила, аби залишатися здоровим.

Окремо хочу закликати бути відповідальними тих українців, які повертаються із країв уражених пандемією. Ви повинні поставитись із розумінням та дотримуватися умов самоізоляції.

Самоізоляція — це найкращий спосіб уберегти себе та близьких від зараження COVID-19.

Багато людей обурюється посиленням карантинних заходів, але на сьогодні воно є необхідними, адже на жаль, люди нехтують своєю безпекою . Бувати на свіжому повітрі можна і потрібно, але при цьому варто усвідомлювати відповідальність і чітко дотримуватися усіх правил особистої безпеки. Заборона відвідування парків та скверів є вимушеним заходом для того, аби люди не збиралися групами та не контактували між собою.

Я вкотре закликаю – відкладіть свої плани на відпочинок з друзями! Бережіть своє і їхні життя!

Чим швидше ми усвідомимо свою відповідальність, тим швидше ми повернемося до звичного для нас ритму життя.

Подбайте про безпеку своїх близьких! Залишайтеся вдома і будьте здоровими!

З повагою, Голова Українського лікарського товариства у Львові

Олег Дуда

