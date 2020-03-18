Новини Золочівщини
15:51, 20 березня 2020
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Рятувальники Золочева нагадують: збережіть життя своїм близьким: подбайте, аби старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним

      З 20 березня по всій Україні та у Золочеві, зокрема, вулицями почали курсувати спеціальні автомобілі ДСНС із гучномовцями, за допомогою яких рятувальники інформують людей про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією. Також автомобілі зупиняються біля магазинів продажу продовольчих товарів, ринків та у цей же спосіб доводять до населення карантинні заходи. У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання! А також: – не виходити на вулицю без нагальної потреби; – не відвідувати місця скупчення людей; – під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;  – дотримуватися заходів особистої гігієни; –
Рятувальники Золочева нагадують: збережіть життя своїм близьким: подбайте, аби старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним
Gazeta
Фото: НУС

З 20 березня по всій Україні та у Золочеві, зокрема, вулицями почали курсувати спеціальні автомобілі ДСНС із гучномовцями, за допомогою яких рятувальники інформують людей про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією. Також автомобілі зупиняються біля магазинів продажу продовольчих товарів, ринків та у цей же спосіб доводять до населення карантинні заходи. У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання! А також:

– не виходити на вулицю без нагальної потреби;

– не відвідувати місця скупчення людей;

– під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

 – дотримуватися заходів особистої гігієни;

– подбати про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

Нагадуємо, дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції!

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