Новини Золочівщини 14:14, 28 січня 2020 867 0 Додаткові канікули оголосили у школах Золочівщини

Від завтра, 29 січня, до 31 січня 2020 року учні Золочівщини не відвідуватимуть школи, оскільки їх закривають на додаткові канікули. Золочівським відділом освіти проводився моніторинг відвідування учнями шкіл, який показав 20-51 % відсутності через застудні захворювання. «З метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ серед учнівської молоді, переривання ланцюга передачі інфекції рекомендуємо оголосити додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району у період з 29 по 31 січня 2020 року», – йдеться у розпорядженні відділу освіти Золочівської райдержадміністрації «Про оголошення додаткових канікул» від 28 січня 2020 року.

Gazeta Фото: НУС

Від завтра, 29 січня, до 31 січня 2020 року учні Золочівщини не відвідуватимуть школи, оскільки їх закривають на додаткові канікули.

Золочівським відділом освіти проводився моніторинг відвідування учнями шкіл, який показав 20-51 % відсутності через застудні захворювання.

«З метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ серед учнівської молоді, переривання ланцюга передачі інфекції рекомендуємо оголосити додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району у період з 29 по 31 січня 2020 року», – йдеться у розпорядженні відділу освіти Золочівської райдержадміністрації «Про оголошення додаткових канікул» від 28 січня 2020 року.



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