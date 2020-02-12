Новини Золочівщини
УВАГА РОЗШУК!
Працівники Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують безвісті зниклих мешканців м. Золочів: Гетьман Анастасію Юріївну, 03.01.2004 р.н. Дацківа Юрія Ігоровича, 13.04.2002 р.н. Усім, кому що-небудь відомо про їх місцеперебування, прохання терміново повідомити за телефонами: 8(03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15 чи 102.
Працівники Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують безвісті зниклих мешканців м. Золочів:
Гетьман Анастасію Юріївну, 03.01.2004 р.н.
Дацківа Юрія Ігоровича, 13.04.2002 р.н.
Усім, кому що-небудь відомо про їх місцеперебування, прохання терміново повідомити за телефонами:
8(03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15 чи 102.
Гетьман Анастасію Юріївну, 03.01.2004 р.н.
Дацківа Юрія Ігоровича, 13.04.2002 р.н.
Усім, кому що-небудь відомо про їх місцеперебування, прохання терміново повідомити за телефонами:
8(03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15 чи 102.
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