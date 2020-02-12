Новини Золочівщини 21:05, 17 березня 2020 82 0 УВАГА РОЗШУК!

Працівники Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують безвісті зниклих мешканців м. Золочів: Гетьман Анастасію Юріївну, 03.01.2004 р.н. Дацківа Юрія Ігоровича, 13.04.2002 р.н. Усім, кому що-небудь відомо про їх місцеперебування, прохання терміново повідомити за телефонами: 8(03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15 чи 102.

Gazeta Фото: НУС

Працівники Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують безвісті зниклих мешканців м. Золочів:

Гетьман Анастасію Юріївну, 03.01.2004 р.н.

Дацківа Юрія Ігоровича, 13.04.2002 р.н.

Усім, кому що-небудь відомо про їх місцеперебування, прохання терміново повідомити за телефонами:

8(03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15 чи 102.

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