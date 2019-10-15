Новини Золочівщини
19:24, 31 січня 2020
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Увага! Розшукується двадцятип’ятирічна Лілія Стащишин!

 28 січня вийшла з дому і не повернулася двадцятип’ятирічна Лілія Стащишин із Глинян. Працівники Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлюють місцезнаходження Лілії Іванівни Стащишин, 27.06.1994 р.н., жительки м. Глиняни, Золочівського району, Львівської області, яка 28.01.2020 року близько 16 год. вийшла з дому та назад не повернулася.
Увага! Розшукується двадцятип’ятирічна Лілія Стащишин!
Gazeta
Фото: НУС
Прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве, худорлявої тілобудови.
Була одягнута: куртка бордового кольору, сині джинси, черевики чорні.
Якщо кому-небудь відома інформація щодо її місця перебування, прохання повідомити на оперативну лінію 102.
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