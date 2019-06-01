Смертельне ДТП поблизу Червоного

nus.in.ua, 20 червня 2019, 17:01

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області, Поблизу села Червоне зіткнулися авто «Фольксваген Кадді» та «Форд Транзит»: загинув водій авто, а двоє пасажирів потрапили до лікарні.

Сьогодні, 20 червня, близько 12 год. 20 хв. на дорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Червоне Золочівського району зіткнулися авто «Фольксваген Кадді» під керуванням золочів'янина та мікроавтобус «Форд Транзит», яким керував мешканець Закарпаття.

Внаслідок аварії від отриманих травм помер водій «Фольксвагена», а пасажирів «Форда», 63-річного чоловіка та 12-річного хлопчика, доставили у лікарню.