Смертельне ДТП поблизу Червоного
Як повідомляє
прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області, Поблизу
села Червоне зіткнулися авто «Фольксваген Кадді» та «Форд Транзит»:
загинув водій авто, а двоє пасажирів потрапили до лікарні.
Сьогодні, 20 червня, близько 12 год. 20 хв. на дорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Червоне Золочівського району зіткнулися авто «Фольксваген Кадді» під керуванням золочів'янина та мікроавтобус «Форд Транзит», яким керував мешканець Закарпаття.
Внаслідок аварії від отриманих травм помер водій «Фольксвагена», а пасажирів «Форда», 63-річного чоловіка та 12-річного хлопчика, доставили у лікарню.
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