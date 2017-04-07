Плоди взаєморозуміння і наполегливої спільної праці

6 лютого у районній бібліотеці для дітей відбулась презентація робіт переможців фестивалю-конкурсу «Різдвяна зіронька 2020» – гуртківців творчої майстерні «Натхнення» (керівник викладач ЦДЮТ Оксана Литвиненко).Оксана Литвиненко, керівник творчої майстерні «Натхнення» Золочівського ЦДЮТ:– Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб привітати наших призерів, які були з 16 по 18 січня в м. Мукачево на фестивалі-конкурсі «Різдвяна зіронька 2020». Це вже двадцять третій фестиваль, але лише перший рік проходив конкурс малюнку, декоративного мистецтва. Тому нам дуже пощастило, що ми на цьому пісенному конкурсі змогли взяти участь як художники. І ми зайняли перше, друге і два третіх місця. Нам надзвичайно приємно зазначити, що всі роботи гуртківців, які були презентовані на цьому конкурсі, зайняли призові місця. Отже:Софія Бень представила на конкурс плетіння з ниток «Різдвяна Зірка», яка отримала ІІІ місце.Софія Бень:– Я виконала роботу «Різдвяна Зірка». Це як ікона, бо всередині Божа Мати і Ісус. Я приємно вражена. Сподіваюсь, що наступного разу я вже поїду на конкурс.У номінації «Образотворче мистецтво» робота Анни Семираз «Безмежне Сяйво Зорі» (живопис, акрил) також здобула ІІІ місце.Аня Семираз:– На моїй картині зображена зірка, в якій знаходиться Ісус, що слідкує за світом. Я приємно вражена, залишаються тільки приємні спогади про поїздку, про те, як ми презентували свої роботи. Мені усе сподобалося, я планую рухатись далі, не зупинятись і досягнути якогось доброго результату.ІІ місце отримала Картина Анастасії Фесюк «Різдвяна мавка» (живопис, гуаш ).Анастасія Фесюк:– На цьому конкурсі я представляла дві роботи, тому що одна учасниця не мала змоги поїхати. Я представляла замість Софії Бень «Різдвяну зірку». Це було досить складно, бо я не знала, що було на меті автора роботи, і я просто сказала назву і стиль виконання. Свою ж картину «Різдвяна мавка» я виконала в техніці гуаш. Я зобразила Мавку, яка розносить дух Різдва по всьому лісу, тому що Мавка – це лісова українська міфічна істота.Дарина Копець прагнула по-особливому зобразити Різдво у картині «Сповісти про народження Спасителя!» (живопис, акварель) і здобула І місце.Дарина Копець:– Я представляла свою роботу «Сповісти про народження Спасителя!», на якій було зображені Олень і Ангелик, я хотіла зобразити так, тому що не хотіла зображати колядників, а хотіла зобразити щось своє так, як я представляю собі Різдво. Я також дуже хвилювалася перед виходом на сцену. Але як виявилось, все вдалося дуже просто і я презентувала свою роботу із задоволенням.Надія Кобзар, директор районної бібліотеки для дітей:– Ми щиро радіємо успіхам наших надзвичайно талановитих друзів, вітаємо керівника гуртка Оксану Анатоліївну Литвиненко та бажаємо і надалі лише перемог в усіх конкурсах.Роботи гуртківців, що зайняли ІІ та ІІІ місця можна переглянути у нашій бібліотеці. А робота Дарини Копець, яка зайняла І місце, залишилась на експозиції у м. Мукачево.Ірина ДОМАРЕЦЬКАФото автора