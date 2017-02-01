Найкращі читачі своєї душі

nus.in.ua, 7 квітня 2017, 14:13

Перша книга в житті кожної людини з’являється в ранньому дитинстві, коли батьки читають казки, вірші, оповідання. Саме з того моменту дитина починає усвідомлювати всю красу писемності. Першою прочитаною книгою зазвичай стає та сама казка, яку ми чули, але ще не вміли читати. Різними шляхами йде читач до улюблених книг. Аж з дитинства й до дорослого віку його супроводжують книги, у яких є місце для почуттів, уяви, розуміння покликання, осмислення життя і для відкриття власних думок. Кожна книжка вчить, розважає, змінює звички й характер, визначає мету і викликає бурхливі пристрасті.

30 березня у Золочівській районній бібліотеці проходив ІІІ етап конкурсу юних читачів бібліотеки «Найкращий читач Золочівщини – 2017». Цей конкурс збирає у стінах бібліотеки юних читачів уже більше десяти років.

Привітала учасників конкурсу у стінах храму мудрості заступник директора ЦБС по роботі з дітьми Надія Кобзар:

– Мені дуже приємно, що конкурс «Найкращий читач» є таким чисельним і популярним серед школярів. Я тішуся, що ви любите книгу, любите читати, розумієте, що друковане слово пахне по-особливому. І мені дуже приємно зазначити, що у нашому районі проживають одні з найрозумніших учнів 6–7 класів Львівщини. Адже наші читачі вже двічі були найкращими читачами Львівщини та найкращим читачем України. Тому сьогодні я усіх вас вітаю з тим, що ви є найкращими читачами своєї бібліотеки, а найважливіше – найкращими читачами своєї душі, бо ви дружите з Книгою.

Перший та другий етапи конкурсу відбувалися у шкільних бібліотеках та сільських бібліотеках-філіях району, участь у ньому брали учні 6 та 7 класів.

Позмагатися за звання найкращого читача Золочівщини зібралося 43 юних книголюби.

Компетентне журі у складі: Надія Кобзар – заступник директора ЦБС по роботі з дітьми, Галина Ткачишин – методист І кат. методично-бібліографічного відділу ЦРБ ім. І. Франка, Олександра Дунська – бібліотекар бібліотеки-філії с. Плугів, Оксана Сторонянська – бібліотекар бібліотеки-філії с. Ушня, Віра Александрович – бібліотекар бібліотеки-філії с. Сасів.

Також учасників конкурсу привітала заступник голови райдержадміністрації Ольга Боса, заступник директора централізованої бібліотечної системи Надія Кобзар, редактор газети «Наша українська справа», депутат Золочівської районної ради Леся Горгота. Наш часопис не просто висвітлює культурні події та ділиться з читачами успіхами учнівської і студентської молоді. Ми щиро радіємо за кожного з них і намагаємось підтримувати тих, хто плекає українську мову, українське слово, бо це і є наша спільна українська справа. Тож усі учасники конкурсу та бібліотеки, що привезли дітей на конкурс отримали подарунок від газети «Наша українська справа» – спонсорську підписку газети до кінця року.

Конкурс «Найкращий читач Золочівщини – 2017» проходив цікаво та захоплююче. Конкурсні завдання цього разу були у формі тестів, окремо для учнів 6 та 7 класів. Після написання тестів до уваги дітей бібліотекар бібліотеки-філії с. Бужок Н. Алексевич запропоновала цікаву презентацію про те, чим іще, окрім читання, можна займатися у бібліотеці. А також учасники конкурсу прийняли активну участь у майстер-класі з виготовлення весняних пташок з ниток під керівництвом Н. Алексевич та завідувача Бужківської ЗОШ І ст. Н. Ціж.

За рішенням журі найкращими читачами Золочівщини стали: серед учнів 7 класів І місце – Марта Петрова (с. Ремезівці), ІІ місце – Володимир Захарчук (с. Ясенівці), ІІІ місце – Людмила Вельган (с. Зозулі); серед учнів 6 класів І місце – Олег Федунчик (с. Вороняки), ІІ місце – Любов Ваврикович (с. Коропець), ІІІ місце – Оксана Бандура (с. Струтин).

Переможців було нагороджено грамотами відділу культури, цінними книжками та збірками віршів Ольги Кіс з автографами.

Переможці конкурсу Марта Петрова та Олег Федунчик будуть змагатися за звання «Найкращий читач Львівщини» на обласному конкурсі, який буде проходити 20 квітня в обласній бібліотеці для дітей.



Ірина Домарецька