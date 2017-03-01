Земля учасникам ато

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:14

22 березня у сесійній залі Золочівської міської ради відбулись підсумки сесії 23 лютого, коли було прийняте рішення міської ради про надання дозволу земельних ділянок учасникам АТО. Загалом землю отримали 81 особа, серед них вдови Віталія Бахура та Юрія Павлюка.

«Хотілося б підвести підсумки перших досягнень, які ми здобули разом із комісією та колективом міської ради. Ви перші фізичні особи, які за 5-6 років отримують ділянки у місті Золочеві. І сьогодні урочисто хочемо вручити кожному із вас рішення сесій разом з подякою від міської ради»,– розпочав заступник міського голови Золочева Василь ГАВРИШКІВ.

Усі присутні отримали документи на земельні ділянки, після чого виступив землевпорядник Золочівської міської ради Петро ШУМЛЯК, пояснивши усі деталі, які стосуються проектної документації та подальших кроків, які повинні здійснити отримувачі землі.

На закінчення усі присутні мали змогу роздивитись розташування своєї ділянки на карті, а також дізнатись відповіді на запитання у землевпорядника Петра Шумляка та архітектора Романа Кушніра.



Мар'яна БОЙКО