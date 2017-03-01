27 березня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Земля учасникам ато

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:14
0
12
Роздрукувати
Земля учасникам ато

22 березня у сесійній залі Золочівської міської ради відбулись підсумки сесії 23 лютого, коли було прийняте рішення міської ради про надання дозволу земельних ділянок учасникам АТО. Загалом землю отримали 81 особа, серед них вдови Віталія Бахура та Юрія Павлюка.
«Хотілося б підвести підсумки перших досягнень, які ми здобули разом із комісією та колективом міської ради.  Ви перші фізичні особи, які за 5-6 років отримують ділянки у місті Золочеві. І сьогодні урочисто хочемо вручити кожному із вас рішення сесій разом з подякою від міської ради»,– розпочав заступник міського голови Золочева Василь ГАВРИШКІВ.
Усі присутні отримали документи на земельні ділянки, після чого виступив землевпорядник Золочівської міської ради Петро ШУМЛЯК, пояснивши усі деталі, які стосуються проектної документації та подальших кроків, які повинні здійснити отримувачі землі.
На закінчення усі присутні мали змогу роздивитись розташування своєї ділянки на карті, а також дізнатись відповіді на запитання у землевпорядника Петра Шумляка та  архітектора Романа Кушніра.

Мар'яна БОЙКО

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Віра Форошківська – мати героїня

Віра Форошківська – мати героїня270

Сайт Золочівської міської ради змінив адресу

Сайт Золочівської міської ради змінив адресу2330

На 10 квітня була призначена сесія міської ради

На 10 квітня була призначена сесія міської ради305

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.