Новини Золочівщини 19:34, 21 січня 2020 106 0 ЗАВТРА спільно відзначимо ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ на площі Незалежності Gazeta Фото: НУС Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Напівжирний Похилий текст Підкреслений текст Закреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка посиланняВставка захищеного посилання Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера Введіть код з малюнка: оновити, якщо не видно код Додати коментар Читайте також: До 100-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР 25.01.19, Новини Золочівщини 24 листопада, о 16 год, запали свічку у своєму вікні 23.11.18, Новини Золочівщини Сила наша – у єдності! 25.01.15, Новини Золочівщини Єдина і неподільна Україна 28.01.15, Укрaїнa