Новини Золочівщини
19:34, 21 січня 2020
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ЗАВТРА спільно відзначимо ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ на площі Незалежності

 
ЗАВТРА спільно відзначимо ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ на площі Незалежності
Gazeta
Фото: НУС

ЗАВТРА спільно відзначимо ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ на площі Незалежності

 

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