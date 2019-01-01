До 100-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР

nus.in.ua, 25 січня 2019, 13:59

100 років із дня проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки – особлива дата для кожного громадянина нашої держави. 22 січня 1919 року розпочалася нова епоха в житті українського народу – було проголошено першу незалежність нашої країни.

22 січня 1919-го – Українська Народна Республіка (УНР) та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) підписали Акт злуки. Таким чином відбулося історичне об'єднання українських земель, так званої Наддніпрянської і Наддністрянської України.

Передували цьому події річної давності. У січні 1918 року була проголошена незалежною УНР, а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, у листопаді утворилася ЗУНР. У грудні 1918 року лідери двох держав підписали передоб'єднувальний договір, а вже 22 січня 1919-го в Києві на Софійській площі відбувся Акт злуки.

Далекого 1990-го, у неділю 21 січня, мільйони людей взялися за руки, з’єднавши Україну від Заходу і до Сходу у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Тим самим утворили «живий ланцюг». Тоді він був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. За взірець його організатори мали «Балтійський шлях». Відтоді це стало традицією. І цьогоріч з цієї нагоди у багатьох містах відбулися флеш-моби, акції та урочистості.

20 січня 2019 р. в районному Народному домі ім. І. Білозора відбулася урочиста академія та святковий концерт до 100-річчя Соборності України «Там, де єдність, там і – сила».

У святковій програмі взяли участь Народний танцювальний колектив «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидоровича), дитячий вокальний ансамбль «Мальви» ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 (керівник Надія Зарічна), соліст Петро Турчин (керівник Тетяна Козловська), Народний чоловічий гурт «Січ» (керівник Роман Стельмахович), солістка музичної агенції «Львів’яни» Тетяна Козловська, Народний ансамбль пісні і музики «Галицькі барви» (керівник Іван Мартин), автор і виконавець Теодор Кукуруза, декламатор Тетяна Вітка, ведуча програми – Катерина Тихонова.

22 січня на площі Незалежності у м. Золочеві відбулось мистецьке дійство «100-річчя Соборності» із зачитуванням Універсалу Української Центральної ради та проведенням екуменічної молитви за Україну духовенством району усіх конфесій.

У заходах взяли участь керівники міста і району, шкільна та студентська молодь, військовослужбовці, громадськість району. Учасники танцювального колективу «Первоцвіт» районного Народного дому разом із військовослужбовцями розгорнули Державний прапор України.

Керівництвом району до підніжжя пам'ятника В'ячеславу Чорноволу покладено корзини та букети квітів.

На завершення заходу військовий духовий оркестр Нацгварції України виконав гімн Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина…».

Також в цей день золочів’яни взяли участь у заходах з нагоди Дня Соборності України на Софіївській площі у Києві за участю Президента України Петра Порошенка та перших осіб держави.

Сьогодні Україна переживає непрості часи. Але ті труднощі й випробування, які випали на долю українців, повинні зробити нас сильнішими, стійкішими, відповідальнішими, здатними довести всьому світу свою непоборність, цілісність та єдність.

П’ять років тому, 22 січня 2014, у День Соборності України, на Майдані пролилася перша кров. Приблизно о 06 год. 30 хв. у Києві на вул. Грушевського був убитий Сергій Нігоян. Сергію відтоді і назавжди 20 років… І сьогодні він передає нам, як свій вже наказ, Шевченкові слова: «Борітеся – поборете!..».











Леся ГОРГОТА