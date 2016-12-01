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Ярмарки дають змогу здружитися

nus.in.ua, 23 грудня 2016, 12:19
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16 грудня у стінах Золочівського НВК «Школа радості» ДНЗ проходив благодійний ярмарок, який уже став традицією і для учнів, і для вчителів. Асортимент вражав: можна було придбати найрізноманітніші солодощі, новорічні іграшки «хенд-мейд», прикраси та багато іншого. Очі розбігалися. А скільки покупців було – яблуку ніде впасти.
«Три роки поспіль у «Школі радості» проводиться благодійний ярмарок. Метою такого заходу є допомога дітям, які є малозабезпеченими, не мають батька чи матері. Збирали кошти і на ліки для воїнів АТО. Також учні долучились до акції «Миколай прийде до кожного», спакувавши на Схід рукавиці, шкарпетки, солодощі та листи солдатам. На кошти, що залишились, плануємо облаштування кімнати для учнівського самоврядування», – поділилась заступник директора із виховної роботи та дошкілля Оксана Павлівна Фелештин.

Підготувала Мар‘яна БОЙКО
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