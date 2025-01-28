Деклараційна кампанія добігає завершення: подати декларацію про доходи потрібно до 1 травня
Золочівська ДПІ нагадує, що завершується щорічна кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2025 році. Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 1 травня. Такий термін визначено Податковим кодексом України, відповідно до якого декларація подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному року. Винятки передбачені окремими нормами законодавства.
Водночас громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію пізніше — до 31 грудня року, що настає за звітним. У декларації необхідно зазначити підстави для її нарахування та відповідні суми витрат.
Податкову декларацію можна подати в електронній формі через Електронний кабінет. У приватній частині Е-кабінету доступний функціонал подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (розділ «Податкова декларація» режиму «ЕК для громадян»). Сервіс автоматично заповнює частину полів на основі даних із державних реєстрів – зокрема, інформацію про доходи та майно.
Е-кабінет – це зручний сервіс, який:
скорочує час і витрати при поданні податкової декларації;
мінімізує помилки при заповненні податкової декларації;
надає можливість подання копій первинних документів як додаток до податкової декларації в онлайн-режимі.
Після подання декларації платники податків зобов’язані самостійно сплатити суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору у встановлені законодавством строки. Для громадян граничний термін сплати становить до 1 серпня року, що настає за звітним. Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування повинні сплатити визначені податкові зобов’язання протягом 10 календарних днів після подання декларації.
Долучайтеся до Глобального опитування платників податків
В Україні розпочалося Глобальне опитування платників податків. До участі запрошуються юридичні особи та фізичні особи – підприємці. Дослідження думки бізнесу триватиме один місяць.
Для заповнення веб-анкети ви можете перейти за посиланням, яке надійшло у приватну частину Електронного кабінету. Або скористатися цим лінком: https://uda.to/tax_srvy_2026_sm
Опитування щодо витрат на дотримання податкового законодавства проводиться за підтримки Світового банку і реалізується незалежними дослідницькими компаніями.
Мета дослідження – вивчити досвід бізнесу щодо:
- витрат часу та ресурсів на виконання податкових вимог;
- складності податкового адміністрування;
- практичної взаємодії з податковою системою.
Результати опитування будуть використані для спрощення процедур та підвищення ефективності адміністрування податків.
Опитування проводиться у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.
Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства збільшився
Про збільшення кількості платників, які включено до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства інформує ДПС України. Зокрема, станом на березень 2026 до Переліку включено 8 991 платника податків, що на 1 353 суб’єкти господарювання, або майже на 18 % порівняно з листопадом 2025 року більше.
Така динаміка свідчить про підвищення рівня податкової культури та відповідальності бізнесу. Водночас зростання зумовлене також і законодавчими змінами, які пом'якшують окремі вимоги для включення платників до переліку.
Нагадаємо, що на вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв за кожним видом економічної діяльності, розраховані станом на березень 2026 року. Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, затверджено ДПС 31.03.2026 та буде оприлюднено на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з переліку».
ПДФО: зведений бюджет отримав майже 8,5 млрд грн від платників Львівщини за перший квартал 2026 року
У січні – березні 2026 року платники Львівщини перерахували до зведеного бюджету 8465,6 млн гривень податку на доходи фізичних осіб.
Зокрема, до державного бюджету від нашої області акумульовано 2334,4 млн гривень ПДФО. Порівняно з січнем – березнем 2025 року надходження збільшились на 19,5% або на 381,2 млн гривень.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
За цей період надходження зі сплати податку до місцевих скарбниць Львівщини становили 6131,2 млн гривень: порівняно зі січнем - березнем 2025 року вони збільшилися на 25,4% або на 1280,8 млн гривень.
Акцизний податок: за перший квартал цього року платники Львівщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 134 млн гривень
Упродовж січня – березня 2026 року до зведеного бюджету від платників акцизного податку Львівщини надійшло 133,8 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Зокрема, за цей період загальний фонд державного бюджету отримав від Львівської області 15,7 млн гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, що становить 129,9 відс. доведеного завдання (додатково надійшло 6,6 млн гривень).
Також до загального фонду державного бюджету платники Львівщини перерахували 0,7 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, або 102,1 відс. доведеного завдання.
До місцевих бюджетів області за три місяці 2026 року спрямовано 127,4 млн гривень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 104,6 відс. доведених завдань (додатково надійшло 5,6 млн гривень).
Сплатити податки можна через Електронний кабінет
Золочівська ДПІ нагадує, що в ІКС «Електронний кабінет» запроваджено електронний сервіс, з використанням якого платники мають можливість доступу у режимі реального часу до даних інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів.
При зверненні до пункту меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету, після ідентифікації відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату та надається можливість сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду.
Для того щоб здійснити сплату, необхідно:
Увійти до приватної частини Електронного кабінету.
Обрати режим «Стан розрахунків з бюджетом».
Обрати податок, який необхідно сплатити, та одну з платіжних систем.
Завершити заповнення платіжного документа.
Сплатити податок.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Ви запитували – ми відповідаємо
В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулись чергові сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань декларування доходів громадян та застосування спрощеної системи оподаткування, за участі СДІ Ірини Лазорчик.
В ході заходів додзвонювачі розпитували про особливості заповнення декларації про майновий стан і доходи. Зокрема зазначено, що громадяни, які впродовж минулого року отримували доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався, зобов’язані задекларувати такі доходи до 1 травня 2026 року та сплатити суми податкових зобов`язань, визначених в декларації до 1 серпня.
Відповідаючи на питання щодо застосування спрощеної системи оподаткування, фахівець інформувала платників про терміни подання заяви на ЄП для новостворенних платників. Зокрема, зареєстровані фізособи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для першої або другої групи, вважаються платниками ЄП з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держреєстрація.
Крім цього Ірина Лазорчик довела до відома запитувачів актуальну інформацію про електронне спілкування через Електронний кабінет, мобільний застосунок «Моя податкова» та нагадала про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.
Податкова без барʼєрів - про рівні можливості для всіх громадян
Сучасні державні сервіси змінюються разом із потребами суспільства. Сьогодні важливо не лише надавати послуги, а й робити їх зручними, зрозумілими та доступними для кожного. Саме на цьому принципі ґрунтується розвиток безбар’єрного підходу у роботі. Безбар’єрність - це передусім про рівні можливості для всіх громадян. Йдеться про те, щоб кожен платник податків, незалежно від віку, стану здоров’я, місця проживання чи рівня цифрових навичок мав можливість легко отримати необхідну інформацію або скористатися податковими сервісами. Про це проінформував начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.
Безбар’єрність у роботі податкової служби означає не лише доступну інфраструктуру у приміщеннях. Важливу роль відіграє також зрозуміла комунікація, проста мова пояснень та зручні цифрові інструменти, які дозволяють вирішувати більшість питань швидко та без зайвих труднощів.
Одним із ключових інструментів є електронний кабінет платника - онлайн-сервіс, який дає змогу дистанційно подавати податкову звітність, перевіряти стан розрахунків з бюджетом, отримувати довідки та сплачувати податки. Це значно економить час і дозволяє вирішувати багато питань без відвідування установи.
Для тих, хто віддає перевагу мобільним сервісам, створено застосунок Моя податкова, який дозволяє отримувати актуальну інформацію та користуватися податковими послугами прямо зі смартфона. А цифровий сервіс TAX Control допомагає оперативно повідомляти про можливі порушення у сфері торгівлі чи надання послуг.
Водночас податкова служба зберігає можливість особистого звернення та консультацій. Адже справжня доступність полягає у тому, щоб кожна людина могла обрати найзручніший для себе спосіб взаємодії - онлайн, телефонним дзвінком або під час особистого прийому.
Безбар’єрна податкова - це про повагу до громадян, відкритість та сучасний підхід до державних сервісів. Такий підхід сприяє формуванню інклюзивного середовища, у якому державні послуги працюють просто, зрозуміло та однаково доступно для кожного.
ЗІР допоможе розібратися в податках швидко і зручно
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що отримати актуальні, достовірні та зрозумілі роз’яснення з питань оподаткування сьогодні можна дистанційно, без відвідування податкової. Зокрема, відповіді на найпоширеніші запитання щодо застосування податкового законодавства зібрані у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) Державної податкової служби України (ДПС).
ЗІР є сучасним онлайн-сервісом, який функціонує цілодобово та доступний для кожного платника податків. Скористатися ним можна як через пошукові системи, так і за прямим посиланням: https://zir.tax.gov.ua.
Доступ до ресурсу забезпечується через мережу Інтернет, зокрема у мобільній версії, а також за допомогою додатків для платформ Android та iOS, що дозволяє користуватися сервісом у будь-який час і з будь-якого місця.
Ключовим елементом ресурсу є База знань, яка містить систематизовані відповіді на запитання платників. Інформацію впорядковано за напрямами застосування норм податкового законодавства, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого здійснює ДПС. Такий підхід забезпечує швидкий та зручний пошук необхідних відомостей як для громадян, так і для суб’єктів господарювання.
Крім того, ЗІР надає можливість ознайомитися зі ставками податків і зборів, скористатися податковим календарем, підключитися до сервісу інформування про зміни у законодавстві, а також переглянути перелік адміністративних послуг та іншу корисну інформацію.
Важливою перевагою ресурсу є наявність зворотного зв’язку. Користувачі можуть оцінювати надані відповіді у розділі «Запитання – відповіді з Бази знань», залишати свої коментарі та пропозиції, що сприяє постійному вдосконаленню сервісу та підвищенню якості інформаційного наповнення.
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДПС є ефективним інструментом для платників податків, який допомагає оперативно орієнтуватися у питаннях оподаткування, економити час і отримувати актуальні роз’яснення з офіційного джерела.
Національна стратегія доходів визначає ключові напрями розвитку податкової системи
Національна стратегія доходів до 2030 року визначає ключові напрями розвитку податкової системи з урахуванням євроінтеграційного курсу України та реальних потреб економіки. Стратегічна мета залишається незмінною: податкова система має бути прозорою і передбачуваною, забезпечувати фінансову стабільність та відповідати європейським стандартам. Про це проінформував начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.
Національна стратегія доходів визначає план зміцнення фінансової системи держави та удосконалення процедур податкового адміністрування, а також передбачає такі стратегічні цілі:
- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;
- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;
- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;
- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;
- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.
