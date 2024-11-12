Здійснювати підприємницьку діяльність без державної реєстрації заборонено

Золочівська ДПІ



Працівниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області систематично проводяться заходи щодо контролю за дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства.В ході доперевірочного аналізу за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання у частині проведення розрахункових операцій на сайті інтернет - магазину встановлено ряд фізичних осіб, які імовірно здійснюють господарську діяльності без державної реєстрації.Під час проведення фактичної перевірки встановлено факт незаконної господарської діяльності з виробництва металевих виробів.Складено протокол про адміністративні правопорушення за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Матеріали перевірки скеровано до суду для вирішення питання про застосування адміністративного стягнення.Здійснення господарської діяльності без державної реєстрації передбачає адміністративну відповідальність – штраф від 17 тис грн. до 34 тис грн.ГУ ДПС у Львівській області з метою уникнення порушень законодавства нагадує, що усі суб’єкти господарювання, крім платників єдиного податку 1 групи,зобов’язані під час проведення готівкових розрахунків використовувати реєстратори розрахункових операцій при проведенні розрахункових операцій та надавати особі розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій або електронній формі.Відповідальність за не проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій/ програмний реєстратор розрахункових операцій або не видача розрахункового документи встановленої форми та змісту визначена Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та складає 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше і 150 відсотків - за кожне наступне вчинене порушення.Слід звернути увагу, що у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року до фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги штрафні санкції складають 25 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше, 50 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.Національна стратегія доходів (далі – НСД) – це дорожня карта реформування податкової системи, а також удосконалення процедур податкового адміністрування, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Про це зазначив для представників медіа начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.Метою стратегії є посилення фіскальної спроможності України; адаптація податкового та митного законодавства до стандартів ЄС; створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.Акцентувано увагу на стратегічних цілях НСД, а саме:забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.Золочівська ДПІ нагадує, що Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС, створений для взаємодії бізнесу та громадян з податковими органами в електронному вигляді. Е -кабінет працює цілодобово на комп’ютері або смарт-пристрої через мережу Інтернет та не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення.Платник податків стає користувачем Електронного кабінету та набуває право подавати звітність в електронній формі і вести листування засобами електронного зв’язку в електронній формі після проходження в Е-кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету.Е-кабінет надає можливість отримувати необхідну інформацію, подавати звітність, надсилати листи та запити, отримувати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, подавати звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі, сплачувати податки (для фізичних осіб) тощо.З 1 січня 2025 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2024 року. Подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки і збори – конституційний обов’язок громадян та їх особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності. Про це зазначила для представників медіа завідувач Бродівського сектору обслуговування платників Золочівської ДПІ Ганна Богуцька.Згідно з п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ Декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ.Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній Декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).Відповідно до п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації.Нагадуємо, форма Декларації передбачена наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».Для отримання адміністративних послуг, консультацій та подання податкової звітності платники податків можуть звернутися до фахівців Бродівського сектору обслуговування платників Золочівської ДПІ за адресою: 80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 21, а також скористатися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника. Робота в Електронному кабінеті здійснюється через мережу Інтернет та не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.В Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування та декларування доходів громадян, за участі СДІ інспекції Богдана Гнідця.В ході спілкування з додзвонювачами проінформовано про особливості справляння військового збору платниками єдиного податку, про порядок обрання, переходу на застосування спрощеної системи оподаткування. Наголошено на відновленні сплати єдиного внеску для ФОП та обов’язковості застосування касових апаратів.Також зазначено про розпочату з 1 січня 2025 року кампанію декларування доходів громадян, про проведення податковою службою інформаційно-роз’яснювальної кампанії про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками, Національної стратегії доходів. Зокрема, ДПС впроваджує управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), щоб забезпечити оптимізацію надходжень до бюджету шляхом покращення дотримання платниками податків чотирьох основних податкових зобов’язань – реєстрації, своєчасного подання декларацій, правильної звітності та своєчасної сплати податків. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.