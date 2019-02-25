Використовуйте електронні сервіси ДПС!

У зв’язку з поширенням коронавірусу, в ГУ ДПС у Львівській області рекомендують платникам податків зайвий раз не відвідувати податкову та максимально використовувати електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет. Зокрема, через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, зокрема податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності тощо. У приватній частині Електронного кабінету, після ідентифікації особи, крім зазначених вище сервісів, будуть доступні ще і такі: - стан розрахунків з бюджетом; листування з органами ДПС; облікові дані; пошук інформації в

У зв’язку з поширенням коронавірусу, в ГУ ДПС у Львівській області рекомендують платникам податків зайвий раз не відвідувати податкову та максимально використовувати електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет.



Зокрема, через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, зокрема податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності тощо.



У приватній частині Електронного кабінету, після ідентифікації особи, крім зазначених вище сервісів, будуть доступні ще і такі:



- стан розрахунків з бюджетом; листування з органами ДПС; облікові дані; пошук інформації в реєстрах ДПС; подання заяв/запитів; подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді; сплата податків; перегляд даних СЕА ПДВ; інші електронні сервіси.



Також за допомогою приватної частини сервісу «Електронний кабінет платника», платники мають можливість отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з ДРФО для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.



Крім цього, на сайті Територіальних органів ДПС у Львівській області розміщено інші електронні сервіси, зокрема:

Інформація з реєстрів (https://cabinet.tax.gov.ua/registers):

- дані про взяття на облік платників; реєстр страхувальників; дані реєстру платників ПДВ; реєстр платників єдиного податку; інформація про РРО; дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового; реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.



Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://tax.gov.ua/businesspartner). За допомогою цього сервісу можна перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету.



Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (http://zir.tax.gov.ua/), де можливо передивитись «Запитання – відповіді з Бази знань»; «Нормативні та інформаційні документи»; «Останні зміни в законодавстві»; «Письмові консультації» тощо.



Банер «Декларування громадян» https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

