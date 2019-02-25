ОДПІ
10:51, 18 березня 2020
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Використовуйте електронні сервіси ДПС!

        У зв’язку з поширенням коронавірусу, в ГУ ДПС  у Львівській області рекомендують платникам податків зайвий раз не відвідувати податкову та максимально використовувати електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет.   Зокрема, через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, зокрема податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності тощо.   У приватній частині Електронного кабінету, після ідентифікації особи, крім зазначених вище сервісів, будуть доступні ще і такі:   - стан розрахунків з бюджетом;  листування з органами ДПС;  облікові дані;  пошук інформації в
Використовуйте електронні сервіси ДПС!
Gazeta
Фото: НУС
        У зв’язку з поширенням коронавірусу, в ГУ ДПС  у Львівській області рекомендують платникам податків зайвий раз не відвідувати податкову та максимально використовувати електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет.
 
Зокрема, через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, зокрема податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності тощо.
 
У приватній частині Електронного кабінету, після ідентифікації особи, крім зазначених вище сервісів, будуть доступні ще і такі:
 
- стан розрахунків з бюджетом;  листування з органами ДПС;  облікові дані;  пошук інформації в реєстрах ДПС;  подання заяв/запитів;  подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді; сплата податків;  перегляд даних СЕА ПДВ;  інші електронні сервіси.
 
Також за допомогою приватної частини сервісу «Електронний кабінет платника», платники мають можливість отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з ДРФО для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
 
Крім цього, на сайті Територіальних органів ДПС у Львівській області розміщено інші електронні сервіси, зокрема:
Інформація з реєстрів (https://cabinet.tax.gov.ua/registers):
- дані про взяття на облік платників;  реєстр страхувальників;  дані реєстру платників ПДВ;  реєстр платників єдиного податку;  інформація про РРО;  дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;  реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.
 
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://tax.gov.ua/businesspartner). За допомогою цього сервісу можна перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету.
 
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (http://zir.tax.gov.ua/), де можливо передивитись «Запитання – відповіді з Бази знань»; «Нормативні та інформаційні документи»; «Останні зміни в законодавстві»; «Письмові консультації» тощо.
 
Банер «Декларування громадян» https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
 
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