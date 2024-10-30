Платформа довіри: новий субсайт ДПС

Золочівська ДПІ інформує, що з метою покращення сервісів для платників податків ДПС України створено окремий субсайт «Територія високого рівня податкової довіри».

Користуючись цим субсайтом, платники мають можливість отримати зручний доступ до актуальної інформації, зокрема, Переліків платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та розрахованих середніх показників критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Так, інтерактивне головне меню субсайту «Територія високого рівня податкової довіри» містить такі сервіси:

-Кількість платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на поточну актуальну (поточну) дату.

- Перевірити, чи входить субʼєкт господарювання до Переліку.

- Перехід до меню «Платники з Переліку».

- Перехід до приватної частини Електронного кабінету.

-Мапа платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (Територія податкової довіри).

- Питання – відповіді.

- Контактна інформація та зворотній звʼязок.

Перший Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада (29 листопада 2024 року) та оприлюднено на п’ятнадцятий робочий день з дня його затвердження (19 грудня 2024 року).

Довідково: Законом України від 18.06.2024 № 3813-IX передбачено щоквартальне формування ДПС України Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та оприлюднення цього переліку на вебпорталі ДПС.

Платники, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, пов’язаних з оподаткуванням, та потраплять до Переліку отримають певні податкові переваги. Мова йде, зокрема, про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів. Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки за кожним з них буде закріплено комплаєнс-менеджера з метою підвищення якості обслуговування.



Понад 24 млрд гривень – внесок платників податків до місцевих скарбниць Львівщини

Упродовж січня-жовтня 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 24 130,1 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Зокрема, по податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів за цей період склали 15 120,4 млн гривень.

Надходження плати за землю склали 1 824,6 млн грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2023 року на 346,5 млн грн або на 23,4% більше.

Надходження єдиного податку у січні-жовтні 2024 року склали 4 924,4 млн грн та в порівнянні з січнем-жовтнем 2023 року вони збільшились на 29,3% або на 1 115,0 млн гривень.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у січні-жовтні 2024 року склали 941,4 млн грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2023 року на 72,1 млн грн або на 8,3% більше.



Платники можуть здійснювати листування з податковою через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що 11 907 платників податків Львівщини подали Заяву про бажання/відмову отримувати документи через Електронний кабінет (далі ‒ Заява)/

Нагадуємо, що платники податків, які подають звітність в електронному вигляді, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», із змінами та доповненнями.

Для того, щоб здійснювати листування з контролюючими органами через Електронний кабінет, платнику необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:

• J1391602 – для юридичних осіб;

• F1391602 – для фізичних осіб.



На обліку податкової Львівщини перебуває 765 волонтерів АТО

Як повідомили в управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області станом на 01.10.2024 на обліку податкової області перебуває 765 волонтерів АТО.

Нагадаємо, що для реєстрації у Реєстрі волонтерів громадянин подає до податкової служби Заяву за формою № 1-РВ з позначкою «Включення до реєстру» та пред'являє документ, що посвідчує особу. Також зробити це можна через Електронний кабінет у будь-який зручний для людини час. Включення до Реєстру волонтерів здійснюється протягом одного робочого дня.

Державна податкова служба створює та адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі та щодекади оприлюднює на вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua ) відомості з Реєстру волонтерів.



До уваги платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки!

Золочівська ДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2024 № 431 внесені зміни до додатків 1 та 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація).

Зміни внесені з метою приведення Декларації у відповідність до національного класифікатора НК 018:2023 «Класифікатор будівель і споруд», затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3573.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, до цього є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, нова форма Декларації набере чинності з 01.01.2025 року.



Уряд затвердив реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками

На виконання Національної стратегії доходів до 2030 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №854 про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис в коментарях для ЗМІ.

Зазначений проєкт передбачає впровадження в організацію та діяльність ДПС України міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), з метою підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Зосереджуючись на ідентифікації системних проблем та розробці стратегій для їх вирішення, ДПС активно працює над впровадженням системи управління податковими ризиками. Це є важливим етапом у діяльності ДПС, спрямованим на забезпечення дотримання платниками податків законодавства.

Такий підхід дозволяє не лише виявити та уникнути потенційних порушень, а й розробити систему стратегій для їх запобігання та вирішення, враховуючи комплексну природу податкових ризиків, а застосування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) значно збільшить ефективність функціонування податкової системи.

Детально ознайомитись із Постановою № 854 можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami/normativno-pravovi-akti/79121.html



Користування «Електронним кабінетом» надає можливість працювати платникам з органами ДПС дистанційно

Золочівська ДПІ нагадує, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Е - кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Користування «Електронним кабінетом» надає можливість працювати платникам з органами ДПС дистанційно, а саме:

- переглянути дані інтегрованої картки платника податку про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня) у пункті меню «Стан розрахунків з бюджетом»;

- формувати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету;

- створювати Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС (форма «J/F1300207» в приватній частині електронного кабінету у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації»);

- переглянути інформації про рух коштів на єдиному рахунку та інформацію про залишок коштів на єдиному рахунку;

- спрямувати Заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пенi (форма «J/F1302002” у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації»);

- здійснювати офіційне листування з органами ДПС України, отримувати адміністративні послуги, сплатити податкові платежі тощо.



Про особливості заповнення квартальної звітності зазначили у податковій

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для суб’єктів господарювання з питань подання податкової звітності та новацій законодавства.

В ході заходів платникам надано практичні поради щодо порядку заповнення, подання податкових декларацій в електронному вигляді через Електронний кабінет та порядку отримання електронних цифрових підписів. Наголошено на декларуванні реальних результатів господарської діяльності та своєчасності сплати податкових зобов’язань. Суб’єктам господарювання нагадали про переваги використання програмного РРО, порядок заповнення платіжок для сплати податків та декларування права на податкову знижку.

Також проінформовано про основні аспекти Національної стратегії доходів до 2030 року, зокрема щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками). ДПС України оприлюднила Інформаційний лист № 6/2024 присвячений питанням, що можуть виникнути у платників податків при впровадженні в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками.

Ознайомитися з інформаційним листом можна за посиланням https://tax.gov.ua/data/material/000/703/829953/InfoList6_2024.pdf.



Право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року на наступні роки не переноситься

Відповідно до п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2023 році, можна до 31 грудня 2024 року.

Для подання декларації рекомендуємо скористатись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком “Моя податкова”. Більше про декларування доходів громадян – за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2024





Золочівська ДПІ

