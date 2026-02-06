ОДПІ
ДПС за підтримки Мінвету запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва
ДПС за підтримки Мінвету запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва
Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва. Послугу для захисників та захисниць нещодавно презентували в Києві в Офісі податкових консультантів в. о. Голови ДПС Леся Карнаух та міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
За даними Мінветеранів сьогодні в Україні 1,8 млн ветеранів. Підтримка ветеранського бізнесу для держави – надважливе завдання. Тому, коли для багатьох з них податкові питання стають ледь не «задачкою із зірочкою», сервіси ДПС повинні бути зручними та адаптованими.
«Бути поруч, допомогти, підказати. Це була основна наша мотивація в ДПС, коли народилася ідея нового сервісу – податковий супровід ветеранського підприємництва. Фактично це персональна підтримка ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Вже найближчим часом вона буде доступною в усіх Офісах в 20 регіонах», – розповіла Леся КАРНАУХ.
Супровід буде системний:
допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;
супровід при отриманні грантів;
пояснення кожного кроку — без складної мови і бюрократії;
підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.
Для наших захисників та захисниць удосконалюємо елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг; окрема лінія в контакт-центрі; окремий блок у чат-боті; першочергове обслуговування офлайн.
Сьогодні вже понад 150 ветеранів працюють у системі ДПС. Але на цьому ДПС не зупиняється – залучаємо ветеранів до роботи модераторами, щоб вони ставали такою собі точкою довіри для наших захисників та захисниць.
«Тому вже працюємо над популяризацією нашого нового сервісу. Бо податкова має бути інструментом підтримки, а не бар’єром для наших захисників та захисниць», – наголосила Леся КАРНАУХ.
Декларуємо доходи за 2025 рік: хто, коли та як?
В Україні триває кампанія декларування. Якщо ви отримували доходи, з яких не було сплачено податки, нагадуємо про обов’язок подати декларацію до 1 травня 2026 року.
Кому варто звернути увагу?
- Орендодавцям, які здавали майно фізичним особам.
- Отримувачам іноземних доходів (зарплата, дивіденди з-за кордону).
- Власникам інвестиційних прибутків (продаж акцій, корпоративних прав).
- Отримувачам подарунків чи спадщини не від близьких родичів.
Коротке відео, щоб нічого не пропустити та вчасно виконати свій обов'язок, можна переглянути за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/996297.html.
Львівщина: у березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 5 млрд гривень податків та зборів
У березні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 5 058,8 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з березнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 28,7% або на 1 127,0 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Основні джерела наповнення державного бюджету у березні - є
- податок на прибуток підприємств – 1 542,9 млн грн, що на 39,5% або на 436,7 млн грн більше порівняно із березнем 2025 року;
- податок на додану вартість - 1 210,3 млн грн, порівняно з березнем 2025 року надходження збільшились на 23,4% або на 229,9 млн грн більше;
- податок на доходи фізичних осіб – 861,7 млн грн (+185,5 млн грн або на 27,4%);
- військовий збір - 862,6 млн грн (+185,0 млн грн або на 27,3%);
- рентні платежі – 498,9 млн грн (+60,7 млн грн або на 13,9%);
- акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 5,6 млн грн (+0,3 млн грн або на 5,7%).
За три місяці цього року до загального фонду держбюджету зібрано 12 995,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-березнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 32,1% або на 3 154,4 млн гривень.
З 1 квітня оновлено довідники податкових пільг
З 01.04.2026 на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html розміщено нові довідники пільг (станом на 31.03.2026), а саме:
- Довідник №133/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник №133/2 інших податкових пільг.
Нагадуємо, що довідник податкових пільг – це документ, який містить інформацію про всі пільги, встановлені законодавством України, та дозволяє платникам податків правильно застосовувати при формуванні податкової звітності.
У довіднику зазначається назва пільги; код пільги, який потрібно вказувати у декларації; тип податку, до якого застосовується пільга (ПДВ, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, податок на майно тощо); умови та строки дії пільги та чи призводить така пільга до втрат бюджету.
Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють контролюючі органи на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.
Як іноземцю отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): що потрібно знати громадянам
Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 р. за N 1306/31174):
- іноземці та особи без громадянства подають документи виключно до територіальних органів ДПС в областях;
- іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове / постійне проживання, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.
Які документи необхідні для отримання РНОКПП?
Іноземці та особи без громадянства для реєстрації подають паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує його особу та надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, а також засвідчений в установленому порядку його переклад українською мовою.
Також зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 979 визначено, що іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено законодавством та міжнародними договорами України.
Сервіс «Е – повідомлення» для інформування платників податків про суми помилково сплачених податкових платежів, єдиного внеску
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що з метою підвищення рівня інформування платників податків про суми помилково сплачених податкових платежів, єдиного внеску розроблено та впроваджено сервіс «Е – повідомлення».
Платники податків, користувачі електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі «Вхідні/вихідні документи»/ «Вхідні»/ «Повідомлення»/ «Електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів» та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.
В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок IBAN.
Поряд з цим, посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою – платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу «InfoTAX».
Застосування сучасних інструментів управління ризиками сприяє підвищенню рівня добровільної сплати податків
У межах реалізації експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 854, Державна податкова служба України впроваджує оновлену систему управління податковими (комплаєнс) ризиками. Основна мета нової моделі - підвищення рівня добровільної сплати податків, своєчасне виявлення потенційних порушень та мінімізація втрат бюджету. Для цього застосовується системний підхід до аналізу податкової інформації, оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів, що можуть впливати на виконання платниками своїх обов’язків, а також визначення ефективних способів реагування на виявлені ризики.
Основна увага приділяється превентивним заходам, щоб виявити можливі ризики ще до виникнення порушень.
На практиці це реалізується через автоматизовану ідентифікацію податкових ризиків, які класифіковано за чотирма напрямами:
Ризик реєстрації: виявляються випадки, коли суб’єкт не став на облік або не зареєструвався платником окремих податків, як це передбачено, зокрема, статтями 63–64 ПКУ.
Ризик звітності: системний моніторинг фіксує невчасне подання декларацій або їх повну відсутність, що прямо суперечить вимогам ст. 46 та ст. 49 ПКУ.
Ризик декларування: аналітика виявляє помилки, неточності або свідоме заниження податкових зобов’язань у звітності (ст. 48, 50 ПКУ).
Ризик сплати: фіксується несвоєчасна або неповна сплата зобов’язань, що призводить до виникнення податкового боргу, як визначено у ст. 57 та ст. 126 ПКУ.
Комплаєнс-підхід не передбачає тиску чи формального контролю. Це аналітична система, яка допомагає платникам уникати помилок, а державі - підвищувати рівень добровільної сплати податків. У результаті формується більш відкрита, ефективна та довірлива взаємодія між бізнесом і податковою службою.
Дохід від репетиторства - це об’єкт оподаткування, який потребує своєчасного декларування і сплати податків
Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, кошти, отримані фізичною особою від надання послуг, включаються до загального оподатковуваного доходу. Якщо такі доходи виплачувалися не податковим агентом, обов’язок декларування покладається безпосередньо на платника (п. 179.1 ст. 179 ПКУ). Декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).
Отже, якщо у 2025 році ви надавали послуги репетиторства як фізична особа, майнову декларацію необхідно подати до 1 травня 2026 року. Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, військового збору — 5%. Сплатити визначені податкові зобов’язання потрібно до 1 серпня.
Подати декларацію можна дистанційно через Електронний кабінет або в інший спосіб, передбачений Податковим кодексом.
Ви запитували – ми відповідаємо
Подано заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет, в якій зазначено податкову адресу з помилкою. Як змінити електронну адресу на актуальну, щоб отримувати документи від податкової в Електронний кабінет?
Порядок функціонування Електронного кабінету затверджений наказом Мінфіну України від 14.07.2017 № 637, зі змінами та доповненнями
Відповідно до абзацу першого пункту 21 Наказу № 637 платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 4 до Наказу № 637.
Форми Заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет (додаток 3) та Заяви про відмову отримувати документ через Електронний кабінет (додаток 4) затверджені Наказом № 637.
Для зміни електронної адреси на актуальну необхідно подати Заяву про відмову отримувати документ через Електронний кабінет (F1391702) та після цього подати Заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет (F1391602) із зазначенням електронної адреси, на яку Ви бажаєте отримувати документи через Електронний кабінет.
Одночасно слід зазначити, що такі дії можна вчинити в окремій вкладці «Бажання листування з податковою» розділу «Налаштування» Електронного кабінету натиснувши «Відмова отримувати документи» з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та після цього «Бажаю отримувати документи» із зазначенням актуальної електронної адреси та накладенням КЕП.
Національна стратегія доходів визначає ключові напрями розвитку податкової системи
Національна стратегія доходів до 2030 року визначає ключові напрями розвитку податкової системи з урахуванням євроінтеграційного курсу України та реальних потреб економіки. Стратегічна мета залишається незмінною: податкова система має бути прозорою і передбачуваною, забезпечувати фінансову стабільність та відповідати європейським стандартам. Про це нагадують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
Національна стратегія доходів визначає план зміцнення фінансової системи держави та удосконалення процедур податкового адміністрування, а також передбачає такі стратегічні цілі:
- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;
- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;
- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;
- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;
- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.
Безбар’єрне отримання податкових послуг: податкова служба доступна та відкрита для кожного
Мета Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366р, - створення безперешкодного середовища для всіх суспільних груп, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.
Безбар’єрність – це про рівність, повагу до гідності, фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це, насамперед, – про дотримання інтересів та потреб кожного.
Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб.
Безбарʼєрність у ДПС:
- доступ до онлайн-сервісів:
найпопулярніші ресурси – вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору,
Контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування;
- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення:
при облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг;
- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача:
обслуговування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється позачергово. Таких відвідувачів супроводжує модератор ЦОП протягом всіх етапів отримання послуг.
Безбар’єрний підхід – шлях до більшої довіри, прозорості та ефективності у взаємодії між державою та платниками податків.
Золочівська ДПІ
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
