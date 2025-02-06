До уваги користувачів ПРРО: актуальні програмні рішення від ДПС

Державна податкова служба України інформує платників про можливість використання безоплатного функціоналу оновленого «ПРРО ДПС».

Це програмне рішення:

- відповідає вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері застосування ПРРО;

- охоплює затребувані бізнесом операційні системи, до яких «ПРРО ДПС» адаптоване.

Користувачам, які досі використовують «ПРРО каса», для використання безоплатного програмного рішення Державної податкової служби рекомендується перейти до застосування «ПРРО ДПС», який розроблений на заміну «ПРРО каса».

Актуальна версія «ПРРО ДПС» для операційних систем Android, iOS доступна для завантаження на відповідних цифрових платформах App Store, Google Play та на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Також за цим посиланням доступне для завантаження «ПРРО ДПС» для OC Windows та web.

Для операційних систем Android, iOS користувачам, у яких активована функція щодо отримання автоматичних повідомлень про нові версії, надходять сповіщення про наявність змін у програмному забезпеченні «ПРРО ДПС», яке необхідно оновити.

«ПРРО ДПС» для OC Windows формує такі повідомлення автоматично. Версія для web оновлюється автоматично.

Для зручності користувачів в банері «Програмні РРО» розміщені:

керівництво користувача «ПРРО ДПС» для відповідних операційних систем: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha;

форми ПРРО та інструкції щодо їх заповнення: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/;

відповіді на актуальні запитання користувачів: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/aktualni-zapitannya-vidpovidi.



Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів збільшилися на понад 21 відсоток порівняно з 2024 роком

Упродовж січня-лютого 2025 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 5 512,4 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області збільшились на 21,5% або на 973,8 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Зокрема, по податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів у січні-лютому 2025 року становили 3 187,5 млн гривень, що на 684,4 млн грн або на 27,3% більше, ніж торік.

Надходження плати за землю становили 453,7 млн гривень, що в порівнянні з відповідним періодом 2024 року на 118,5 млн грн або на 35,4% більше.

По єдиному податку надходження становили 1 380,6 млн гривень. Порівняно з січнем - лютим 2024 року вони збільшились на 10,4% або на 130,0 млн гривень.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2 місяці цього року становили 205,7 млн гривень, що на 11,5 млн грн або на 5,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.



Як не втратити ліцензію на торгівлю підакцизним товарами через порушення порядку проведення розрахунків

Золочівська ДПІ нагадує про підстави, за яких орган ліцензування може припинити, зокрема дію ліцензії на право роздрібного продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.

Зокрема, щодо підстав для припинення дії ліцензій визначених пунктами 29 та 33 частини другої статті 46 Закону від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Так, анулювати дозвільні документи можуть у випадку:

1. Продажу необлікованих товарів, що передбачає

- Встановлення під час перевірки фактів зберігання або реалізації суб’єктом господарювання необлікованих алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.

- Такі факти мають бути зафіксовані в акті перевірки або у рішенні суду, яке набрало законної сили.

- Обсяг таких товарів перевищує 0,5 % від обсягу продажу аналогічних товарів за попередню добу.

2. Відсутності фіскальних чеків

- Відсутність у фіскальній пам’яті касового апарата трьох і більше розрахункових документів у вигляді фіскальних касових чеків, які були видані покупцям протягом періоду, що перевіряється або відсутність даних про них на фіскальному сервері контролюючого органу.

Як запобігти анулюванню ліцензії?

- Продавати товари лише за наявності первинних документів, що підтверджують їх походження.

- Вести облік товарів відповідно до законодавства.

- Не допускати порушень порядку проведення розрахунків.

- Використовувати тільки ті касові апарати (РРО/ПРРО), які формують та передають розрахункові документи відповідно до законодавства.

Дотримання цих правил допоможе уникнути анулювання ліцензії та штрафів.





За два місяці 2025 року Львівщина перерахувала до державного бюджету понад 5,9 млрд гривень податкових платежів

Упродовж січня-лютого 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 5 909,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року збір платежів до державного бюджету збільшився на 33,2% або на 1 473,2 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Зокрема, збір податку на додану вартість у січні-лютому 2025 року становив 2 337,1 млн гривень. Порівняно з січнем-лютим 2024 року надходження збільшилися на 8,7% або на 187,5 млн гривень.

Податку на прибуток підприємств від початку року надійшло 632,3 млн гривень, що на 28,0% або на 138,2 млн грн більше порівняно із січнем-лютим 2024 року.

Податку на доходи фізичних осіб за два місяці 2025 року до державного бюджету надійшло 1 277,0 млн гривень, а це майже на 32% або на 309,0 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

Військового збору надійшло 1 243,9 млн гривень. Порівняно з січнем-лютим 2024 року надходження збільшилися на 283,6% або на 919,6 млн гривень.

У січні-лютому 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 5 698,8 млн гривень, що на 1060,0 млн грн або на 22,9% більше, ніж у січні-лютому 2024 року.



Про особливості Території високого рівня податкової довіри

Золочівської ДПІ нагадує, що Законом України від 18 червня 2024 року № 3813-IX внесено зміни до Податкового кодексу в частині запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться як юридичні, так і фізичні особи – підприємці, які відповідатимуть певним вимогам та критеріям. Порядок розрахунку критеріїв для включення платників податків до Переліку затверджено наказом Мінфіну від 07.10.2024 №495. Зокрема, серед вимог та критеріїв – своєчасність та повнота виконання податкових обов’язків платником податків, відсутність спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, рівень сплати податків, розмір заробітної плати тощо.

Дізнатися, як стати учасником проєкту та яким вимогам треба відповідати, платникам допоможуть матеріали розміщені на субсайті Державної податкової служби України «Територія високого рівня податкової довіри».



Скористатися правом на податкову знижку можна за допомогою Електронного кабінету платника

Золочівська ДПІ нагадує, що платники можуть скористатися правом на податкову знижку за наслідками 2024 року до завершення 2025 року. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки. Електронний кабінет забезпечує таку можливість у декілька кроків. Насамперед увійдіть до Електронного кабінету за покликанням https://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС. Перевірте, чи вірно вказані адреси Вашої реєстрації та фактичного проживання. Якщо дані застарілі, подайте заяву на внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою 5ДР. Зайдіть до меню «ЕК для громадян». Оберіть вкладку «Податкова декларація» та натисніть «Створити». В анкеті, що з’явиться на екрані, визначте необхідну категорію, а саме: «особа, яка заявляє право на податкову знижку». Заповніть декларацію та додатки до неї. Додайте до декларації додатки довільного формату(кожен документ не повинен перевищувати 5 Мб). Перевірте заповнену декларацію та, якщо все вірно, натисніть «Зберегти». Підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Направте до контролюючого органу. Перевірте отримані повідомлення: Відповідь № 1 (Повідомлення про отримання документу) та Відповідь № 2 Фінальна (Повідомлення про результати обробки декларації).

Користуйтесь електронними сервісами ДПС та переконайтесь у їх зручності.



Е-повідомлення від ДПС

З метою підвищення рівня інформування платників податків про суми помилково сплачених податкових платежів, єдиного внеску розроблено та впроваджено новий сервіс «Е-повідомлення».

Платники податків, користувачі Електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі Вхідні/вихідні документи / Вхідні / Повідомлення електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.

В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок ІВАN.

Поряд з цим, посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою - платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу «Іnfо ТАХ».



Національна стратегія доходів: курс на реформи

Золочівська ДПІ нагадує, що Національна стратегія доходів – це дорожня карта реформування податкової системи та удосконалення процедур податкового адміністрування, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Вона також підтримує економічне зростання через зменшення нерівності та неефективності в політиці та адмініструванні доходів. Це бачення майбутньої системи доходів України, що надає чіткості та мети реформам.

Ключові напрями реформ:

Реформування податкового та митного адміністрування: Спрощення процедур, автоматизація процесів, підвищення кваліфікації персоналу.

Удосконалення податкового законодавства: Спрощення податкового кодексу, зменшення кількості пільг та податкових ставок, посилення відповідальності за податкові правопорушення.

Посилення боротьби з тіньовою економікою: Розширення використання електронних сервісів, посилення контролю за великими платниками податків.

Підвищення прозорості та підзвітності: Публікація фінансової інформації, залучення громадськості до процесу прийняття рішень.

Таким чином, Національна стратегія доходів є важливим документом, який визначає напрями розвитку податкової системи України на найближчі роки.

Відповідно до очікувань, належна реалізація стратегії на всіх рівнях дозволить забезпечити фінансову стабільність держави, створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та підвищити добробут громадян.

Більше інформації на вебпорталі ДПС України у розділі «Діяльність» «Національна стратегія доходів до 2030 року» за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



Золочівська ДПІ: працівниками ЦОП надано понад дві тисячі адмінпослуг

Впродовж двох місяців 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 2571 адміністративну послугу з них 893 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 1439;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 188;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 249;

- реєстрація платника єдиного податку - 142;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 84, розрахункових книжок - 78 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 50.

В Центрах обслуговування платників надаються інші послуги, зокрема консультації з питань податкового законодавства, приймання звітності тощо.

Також нагадуємо, що податковою службою проводиться інформаційна кампанія щодо роз’яснення платникам основних аспектів «Національної стратегії доходів до 2030 року» та заходів ДПС із її впровадження, зокрема Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.07.2024 №854 про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі.

Зазначений проєкт передбачає впровадження в організацію та діяльність ДПС України міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), з метою підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.



Надавали у 2024 році в оренду майно іншій фізособі – задекларуйте отриманий дохід

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1. п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України).

Отже, платник податку повинен подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками 2024 року у строк до 1 травня 2025 року.



Золочівська ДПІ

