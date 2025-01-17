Львівщина перерахувала у січні 2025 року до державного бюджету майже 2,9 млрд гривень податкових платежів

У січні 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету зібрано 2 890,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. У порівнянні з січнем 2024 року збір платежів збільшився на 34,7% або на 744,9 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Так, збір податку на додану вартість у порівнянні з січнем попереднього року збільшився на 7,1% або на 89,4 млн гривень, податку на прибуток підприємств на 95% або на 59,4 млн гривень, податку на доходи фізичних осіб на 46,1% або на 190,2 млн гривень більше, ніж за січень 2023 року.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2 696,7 млн гривень, що на 659,6 млн гривень, або на 32,4% більше, ніж у січні 2023 року.



Оновлено форму щомісячної єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Золочівська ДПІ інформує, що Міністерством фінансів України затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. Вперше його треба подати за січень 2025 року (до 20 лютого).

Зміни стосуються всіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.

Водночас за IV квартал 2024 року Податковий розрахунок необхідно подати у термін, визначений для квартальної звітності ( до 10 лютого 2025 року) за старою формою, затвердженою Наказом №4.



Податкова адреса ФОП знаходиться на території бойових дій: чи сплачувати ВЗ?

Золочівська ДПІ інформує, що підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Йдеться про період з першого числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла загроза бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. Звільнення від сплати триває до останнього числа місяця, коли бойові дії завершилися, загроза зникла або окупацію припинено.

Такі ФОПи не заповнюють декларацію платника єдиного податку за період, коли вони не сплачували єдиний податок та військовий збір.

Якщо платники скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не нараховує їм відповідні авансові внески.

Податкові зобов’язання з військового збору нараховуються лише за періоди, коли збір було сплачено та відображено в декларації.

Штрафи та пеня за несплату або неповну сплату авансових внесків з військового збору до таких платників не застосовуються.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затверджений наказом Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309. Він визначає території, де тривали або тривають бойові дії чи є тимчасова окупація та містить дати початку та завершення бойових дій, можливості їх виникнення, а також початку і завершення окупації.

Якщо ФОП змінює місцезнаходження на територію, не зазначену в Переліку, вищезазначені норми не застосовуються до нього з першого числа місяця, наступного за місяцем такої зміни.



Понад 1,3 млрд гривень ПДВ надійшло до державного бюджету від платників Львівщини упродовж січня 2025 року

У січні 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету зібрано 2 890,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Збір платежів до загального фонду державного бюджету порівняно з січнем 2024 року збільшився на 34,7% або на 744,9 млн гривень.

Збір податку на додану вартість становить майже 47% від усіх надходжень, які надійшли за відповідний період до загального фонду державного бюджету. Надходження ПДВ у січні 2025 року становили 1 356,0 млн гривень, що в порівнянні з січнем 2024 року на 7,1% або на 89,4 млн грн більше.



Актуальні питання звітування роз’яснили податківці

Днями фахівцями Золочівської ДПІ проведено практикуми щодо подання річної звітності та декларування доходів громадян.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкових декларацій за 2024 рік, акцентовано увагу на формах звітності, застосуванні касових апаратів та перевагах звітування в онлайн режимі. Також роз`яснено особливості проведення щорічної кампанії декларування громадянами минулорічних доходів та запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним за стосунком «Моя податкова».

Крім цього, під час проведених заходів податківці виокремлюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року та впровадження в організацію та діяльність ДПС України міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) з метою підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.



До якої ДПС звернутись для звірки, якщо ви володієте нерухомістю в різних населених пунктах

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою зі сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, такими як документи на право власності, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове повідомлення-рішення. Попереднє рішення вважається скасованим.

Якщо платник податків подає документи на нерухомість, якої немає в базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником відомостей. Це діє до отримання податковою службою інформації від реєстраційних органів про перехід права власності на об’єкт оподаткування.



Сервіс від ДПС "Е - повідомлення" про суми помилково сплачених податкових платежів

Золочівська ДПІ повідомляє, що платники податків, користувачі електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі Вхідні/вихідні документи / Вхідні / Повідомлення електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.

В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 (додається) зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок IBAN.

Поряд з цим, посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою - платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу "Info TAX".



Які принципи Національної стратегії доходів?

Національна стратегія доходів на 2024–2030 роки розроблена Міністерством фінансів спільно з іншими міністерствами та відомствами, за активною участю представників бізнесу, а також за результатами проведених консультацій із міжнародними партнерами з розвитку, зокрема МВФ та Світового банку.

Заходи реформування податкового адміністрування, викладені в НСД, ґрунтуються на таких принципах:

Стабільності: Збереження поточної бази оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб, забезпечення її цілісності є умовою від якої напряму залежить стабільність доходів України в довгостроковій перспективі.

Нейтральності: Політика та адміністрування повинні сприяти досягненню рівності та справедливості оподаткування у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платників податків. Справедливості: Політика повинна бути спрямована на мінімізацію регресивності та сприяння горизонтальної та вертикальної справедливості платниками податків.

Важливим є досягнення принципу справедливості через використання розподільної ролі податків, враховуючи фіскальну спроможність платників податків. Критичним є недопущення запровадження економічно необґрунтованих пільг та преференцій, які не передбачають забезпечення соціальної справедливості або економічного зростання.

Доброчесності: Політика повинна бути спрямована на забезпечення дотримання контролюючими органами принципу доброчесності, посилення антикорупційних заходів та підвищення довіри до податкових та митних органів з боку суспільства.

Безумовним пріоритетом є забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах контролюючих органів.

Інтегрованості: Максимальне наближення політики і адміністрування до вимог міжнародних стандартів та забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України у міжнародних організаціях є запорукою тісної інтеграції України у світову економіку.

Ефективності: При розробці політики слід враховувати спроможність органів влади щодо забезпечення збирання надходжень та адміністрування доходів. Це має досягатися шляхом вдосконаленням управління процесами адміністрування, їх цифровізацією, підвищенням якості використання даних контролюючими органами.

Розвитку: Політика та стратегії повинні забезпечувати підтримку відбудови, післявоєнної реконструкції та відновлення економіки України, стимулювання розвитку її виробничого та експортного потенціалу. Політика має передбачати запровадження необхідних інструментів для підтримки інвестицій з урахуванням тих, які використовуються в країнах ЄС.

З актуальними матеріалами щодо впровадження НСД платники податків можуть ознайомитися на вебпорталі ДПС у спеціальній рубриці «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/



Щодо строків подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ нагадує, що триває кампанія декларування доходів, одержаних громадянами у 2024 році. Прозвітувати про доходи, отримані у минулому році, громадяни, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та фізичні особи – підприємці мають у визначені законодавством терміни.

Строки подання декларації наступні:

фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, наступного за звітним;

громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації, – до 01 травня року, наступного за звітним.

фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця, наступного за календарним місяцем, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2024 року, – можуть подати декларацію до 31 грудня 2025 року включно.



Управління комплаєнс-ризиками:основні обов’язки платника податків, визначені Податковим кодексом

Реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими комплаєнс-ризиками передбачена Національною стратегією доходів до 2030 року.

Метою реалізації експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які грунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Відповідно до Податкового кодексу, комплаєнс – це система заходів та процедур, що здійснюються податковими органами з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обовʼязків платниками податків, відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та зменшення ймовірності настання податкового ризику (комплаєнс-ризику).

Управління комплаєнс-ризиками охоплює основні обов’язки платника податків, визначені Податковим кодексом України:реєстрації платником податку; подання звітності; повне декларування; своєчасна сплата належних бюджету платежів.

Реалізація експериментального проекту забезпечить систематизацію та впорядкування діяльності податкових органів з управління комплаєнс-ризиками.





Золочівська ДПІ