Львівщина: за 10 місяців 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 21 відсоток порівняно з відповідним періодом минулого року

Упродовж січня-жовтня 2025 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини становили 29 205,3 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом 2024 року надходження податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області збільшились на 21,0% або на 5 075,1 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:

- податок на доходи фізичних осіб – 18 675,2 млн грн (+23,5% або 3 554,8 млн гривень до січня – жовтня минулого року);

- єдиний податок – 5 303,8 млн грн (+7,7 % або 379,3 млн гривень);

- плата за землю – 2 537,4 млн гривень (+39,1 % або 712,8 млн гривень);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 129,7 млн гривень (+20 % або 188,3 млн гривень).



Фактичний платник” та платіжна інструкція

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу України сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «платник», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

У випадках, передбачених законодавством, при здійсненні сплати платежів платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника. Для коректної ідентифікації платників податків та зборів така платіжна інструкція, крім обов’язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II Інструкції НБУ № 163, повинна містити:

1) унікальний ідентифікатор фактичного платника або найменування/ прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код фактичного платника та/або

2) унікальний ідентифікатор фактичного отримувача або найменування/ прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код фактичного отримувача.

Так, інформацію саме про платника податків у блоці реквізитів «Фактичний платник» необхідно зазначати під час сплати податків та зборів платником через касу та/або термінали самообслуговування надавачів платіжних послуг та під час сплати податків та зборів юридичною особою за свої дочірні підрозділи як платника податків.





Електронний кабінет платника податків: швидко, зручно і сучасно!

Податкова служба прагне, щоб кожен громадяними або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. І безбар’єрність у ДПС – це, насамперед, доступ до онлайн-сервісів. Зокрема, вирішувати податкові питання можна онлайн - через “Електронний кабінет”. Це - сучасний, безпечний і зручний сервіс, який дозволяє економити час та уникати черг у податкових установах.

Що можна зробити онлайн:

- подавати заяви, декларації та звіти;

- надсилати запити до податкової і отримувати відповіді в електронному вигляді;

- зберігати документи у своєму кабінеті - усе під контролем і без паперів.

Як підключитися до електронного листування: щоб отримувати офіційні документи від податкової через Електронний кабінет, потрібно подати заяву. Для цього:

1. Увійдіть до приватної частини Електронного кабінету.

2. Виберіть розділ «Введення звітності».

3. Створіть заяву:

- для юридичних осіб - форма J1391602;

- для фізичних осіб - форма F1391602.

4. Укажіть електронну адресу (інші дані підтягнуться автоматично).

5. Підпишіть та надішліть документ.

Після цього вся податкова кореспонденція - просто у вашому онлайн-кабінеті.

Користуйтеся цифровими сервісами - це швидко та зручно.



Щодо впровадження сучасної системи управління податковими ризиками

Золочівська ДПІ нагадує, що у межах Експериментального проєкту, що реалізується по всій Україні, триває впровадження системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками). Це - важливий крок до подальшої цифровізації та прозорості у роботі податкової служби.

Суть проєкту - у прогнозуванні та запобіганні ризикам

Система управління податковими ризиками покликана допомагати податковій службі своєчасно виявляти і мінімізувати можливі порушення, забезпечуючи ефективну взаємодію з платниками податків.

Однією з ключових новацій є чіткий розподіл податкових ризиків за основними видами:

ризик реєстрації - відсутність обліку або реєстрації платника;

ризик звітності - несвоєчасна або відсутня подача звітності;

ризик сплати - затримка або несплата податків;

ризик декларування - помилки чи заниження податкових зобов’язань.

Такий структурований підхід дозволяє оперативно реагувати на потенційні проблеми, попереджати появу податкових боргів і посилювати фінансову стабільність громад.

Реалізація проєкту спрямована на формування нової моделі взаємодії між платниками податків і податковою службою - партнерської, заснованої на взаємній довірі, відкритості та відповідальності.

Мета - не лише контроль, а й створення умов, у яких добросовісні платники отримують зрозумілі, зручні й прозорі механізми виконання своїх зобов’язань. Більше інформації - на офіційному вебпорталі ДПС:

https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami



За десять місяців 2025 року надходження податків до державного бюджету становлять понад 35 млрд гривень

У січні-жовтні 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 35 422,2 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-жовтнем 2024 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 35,8% або на 9 333,5 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основними бюджетоформуючими податками державного бюджету січня-жовтня 2025 року залишаються:

податок на додану вартість надійшло 12 215,5 млн грн (+1 757,4 млн грн або +16,8% порівняно з минулим роком);

військовий збір – 7 714,5 млн грн (+5 729,7 млн грн або +288,7%);

податок на доходи фізичних осіб – 7 271,3 млн грн (+1 005,5 млн грн або +16%);

податок на прибуток підприємств – 4 367,0 млн грн (+338,4 млн грн або +8,4%);

рентні платежі (газ, нафта та конденсат) - 3 170,4 млн грн (+650,4 млн грн або +25,8%).



Запитували-відповідаємо: де можна ознайомитись з інформацією щодо повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом та за яких умов їх можна сформувати?

Детальну інформацію щодо повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом розміщено на вебсайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – КНЕДП ДПС) (https://ca.tax.gov.u).

Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна здійснити онлайн на вебсайті КНЕДП ДПС за посиланням: Головна/«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом»/ On-line (https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates) або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Для початку використання сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» платнику необхідно встановити актуальну версію безкоштовного програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1», яка доступна для завантаження за посиланням: Головна/«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом»/«За допомогою Користувача ЦСК» або Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1».

Додатково усім клієнтам КНЕДП ДПС рекомендовано переглянути Відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом (https://www.youtube.com/watch?v=HjGhqQ0a1DU).

Також детальний опис по роботі сервісу та перелік можливих помилок розміщено у відповідних розділах Настанови користувача.

Слід зазначити, що скористатися сервісом повторного (дистанційного) формування сертифікатів зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.



Податки без бар’єрів: формуємо нову культуру довіри та доступності

Сучасна податкова система - це не лише цифри й звіти. Це, передусім, відкритість, довіра та повага до кожного платника. Саме такими принципами керується Державна податкова служба України, запроваджуючи нові підходи до управління податковими ризиками та сервісного обслуговування. І безбар’єрність - це не гасло, а реальний стандарт роботи. Вона означає рівність, повагу до гідності, доступність послуг - фізичну, інформаційну та цифрову.

Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець міг отримати послуги швидко, зрозуміло і з урахуванням своїх потреб.

Як це реалізовано:

- Онлайн-доступність. Вебпортал ДПС та сайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг адаптовано для людей із порушенням зору.

- Контакт-центр ДПС. Дає можливість отримати професійні відповіді з будь-яких податкових питань.

- Доступність приміщень. Центри обслуговування платників облаштовуються з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

- Ввічливе обслуговування. Відвідувачі з інвалідністю обслуговуються позачергово, за участі модератора, який супроводжує їх на всіх етапах отримання послуг.

Безбар’єрний підхід - це не лише про зручність, а про нову культуру взаємодії між державою та платниками, засновану на прозорості й повазі.

Ще один крок до довіри - створення Офісу податкових консультантів. Це платформа, де кожен платник податків може отримати фахову консультацію, оцінку ризиків і підтримку у питаннях податкового комплаєнсу. Його місія пояснювати і допомагати дотримуватися законодавства, будувати прозору фінансову репутацію та запобігати спорам із податковими органами.

Більше інформації - у розділі «Безбар’єрність» https://tax.gov.ua/diyalnist-/bezbarernist/ на вебпорталі ДПС.



Податківці надають практичну допомогу в користуванні електронними сервісами

Нещодавно в Золочівській ДПІ проведено практикуми для підприємців щодо особливостей заповнення податкової звітності та новацій законодавства.

Учасникам заходів нагадали порядок заповнення та подання декларації платника єдиного податку, щомісячного Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ за ф. 4ДФ, декларації про майновий стан і доходи щодо декларування податкової знижки через Електронний кабінет платника. Наголошено на обов’язковості застосування касових апаратів при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, на дотриманні вимог трудового законодавства тощо.

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



ФОП про оподаткування залишків товарно-матеріальних цінностей

Золочівська ДПІ нагадує, що базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених розд. IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України.

Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 та п. 178.3 ст. 178 ПКУ.

Пунктом 164.1.3 ст. 164 ПКУ встановлено, що загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із ст. 177 ПКУ, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із ст. 178 ПКУ.

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначений п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування для фізичної особи – підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Разом з тим, у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб.



Право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року на наступні роки не переноситься

Відповідно до п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна до 31 грудня 2025 року.

Для подання декларації рекомендуємо скористатись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком “Моя податкова”. Більше про декларування доходів громадян – за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2025.





