Декларування - 2026: кому необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи

В Україні триває щорічна кампанія декларування доходів. Це період, коли громадяни мають прозвітувати про доходи, які були отримані протягом минулого року і з яких не були сплачені податки.Обов’язок декларування стосується не всіх, але є категорії доходів, при отриманні яких подання декларації є обов’язковим.Хто повинен подати декларацію?1. Особи, які отримували доходи без участі податкового агента (доходи отримані від інших фізичних осіб)Це ситуації, коли податок із доходу ніхто не сплачував.Наприклад:- здача в оренду майна, якщо орендар – фізична особа;- подарунки чи спадщина від осіб, які не є близькими родичами, та з яких при нотаріальному вчиненні податок та військовий збір сплачено не було;- відчуження нерухомого майна за рішенням суду.2. Громадяни, які отримували іноземні доходиЗаробітна плата, фриланс-оплата, дивіденди, пенсія, спадщина, подарунки, виграші, призи або інші доходи з-за кордону підлягають обов’язковому декларуванню в Україні.Водночас, не всі іноземні доходи підлягають декларуванню. Україна має угоди з багатьма країнами світу про уникнення подвійного оподаткування.Також не потрібно декларувати кошти, якщо фізична особа – резидент України, що скористалась правом на тимчасовий захист отримала:- матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;- допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалим від російської агресії.3. Особи, що провадять незалежну професійну діяльністьПриватні нотаріуси, приватні виконавці, адвокати, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), судові експерти, аудитори, оцінщики, інженери чи архітектори, у разі отримання доходів від незалежної професійної діяльності.4. Ті, хто отримав інші неоподатковані доходиСеред них:- інвестиційний прибуток;- доходи, з яких не був утриманий податок, але які не звільнені від оподаткування.5. Фізичні особи – підприємці на загальній системіФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування, у разі отримання доходів від підприємницької діяльності.6. Іноземці, які стали податковими резидентами УкраїниОсоби, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України, подають декларацію та включають до неї як українські, так і іноземні доходи.7. Громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживанняТакі громадяни повинні подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.8. Фізичні особи – резиденти України, які є контролерами контрольованої іноземної компанії (КІК)Такі особи зобов’язані подавати декларацію та додаток КІК, відображаючи прибуток контрольованих іноземних компаній відповідно до вимог Податкового кодексу.Хто може подати декларацію добровільноЦе можуть зробити громадяни, які хочуть скористатися податковою знижкою – повернути частину сплаченого з заробітної плати ПДФО за певними витратами.Найпоширеніші з них:- оплата за навчання у вітчизняних закладах освіти;- відсотки по іпотечному кредиту;- страхові платежі;- благодійні внески неприбутковим підприємствам.Коли подавати?- Обов’язкове декларування – до 1 травня 2026 року.- Для отримання податкової знижки – до 31 грудня 2026 року (включно).У січні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 3 878,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 34,2% або на 988,0 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Основні джерела наповнення державного бюджету у січні є- податок на додану вартість - 1 792,8 млн грн, порівняно з січнем 2025 року надходження збільшились на 436,8 млн грн або на 32,2%;- податок на доходи фізичних осіб – 687,3 млн грн (+84,4 млн грн або на 14,0% більше у порівнянні з січнем 2025 року),- військовий збір - 810,9 млн грн (+241,1 млн грн або на 42,3% більше ніж у січні 2025 року),- рентні платежі – 384,2 млн грн (+186,7 млн грн або +94,5%),- податок на прибуток підприємств – 145,6 млн грн (+23,6 млн грн або +19,3%).Головне управління ДПС у Львівській області інформує про структуру надходжень до місцевих бюджетів області у 2025 році.Відтак визначальними платежамидо місцевих скарбниць були податок на доходи з фізичних осіб – 65 відс. (23 304,0 млн гривень), єдиний податок – 17 відс. (6 237,3 млн гривень), податки на майно – 12 відс. (4 363,3 млн гривень) та податок на прибуток підприємств – 2 відс. (614,2 млн гривень).Довідково. У 2025 році надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 35 млрд 812,7 млн гривень.Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, збільшились на понад 20 відсотків або на 6 033,2 млн гривень.Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 гривень).Отже, інформація про податковий борг, що не перевищує 3060 грн, платнику від контролюючого органу не надходить.Водночас, відсутність податкової вимоги не звільняє платника від обов’язку сплати податків. Несплачені суми залишаються податковим боргом та можуть призвести до нарахування штрафних санкцій і пені у разі їх подальшого збільшення.З метою контролю за станом розрахунків з бюджетом платники мають можливість самостійно перевірити наявність або відсутність податкової заборгованості за допомогою Електронного кабінету платника або мобільного застосунку «Моя податкова».Золочівська ДПІ нагадує, що з метою досягнення стратегічних цілей Національної стратегії доходів до 2030 року ДПС продовжує впроваджувати передбачені реформи та реалізовувати відповідні заходи.Національну стратегію доходів до 2030 року затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1218-р. Документ визначає поетапну трансформацію податкової служби на період шести років та окреслює напрями реформування системи адміністрування податків і зборів.Серед ключових завдань НСД - мінімізація втручання у діяльність бізнесу шляхом автоматизації процесів та використання знеособлених даних, відновлення довіри громадян до податкових органів, а також впровадження нових підходів у податковій політиці, орієнтованих на прозорість і партнерство з платниками.Реалізація Національної стратегії доходів сприятиме підвищенню ефективності адміністрування податків, зборів і платежів, забезпеченню фіскальних потреб держави та створенню передумов для сталого економічного розвитку України.На вебпорталі ДПС України створено спеціальний розділ «Національна стратегія доходів», де знаходиться детальна інформація щодо ходу реалізації НСД.Золочівська ДПІ нагадує, що наказом Мінфіну України від 03.09.2018 № 733 затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. (далі – Порядок № 733).Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка), що надається відповідно до Порядку № 733 формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.Для отримання Довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Заява) за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 733.Заява подається платником (на його вибір):- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі уповноважений орган);- в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.Створити та надіслати Заяву можливо у меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє шляхом вибору відповідної електронної форми документа.Заява повинна містити, серед іншого:- обов’язкове посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано.Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві. Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування.Податкова служба прагне, щоб кожен платник мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб.Сьогодні ДПС пропонує широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, орієнтованих на комфорт платників податків.- Адміністративні послуги в ЦОП: весь перелік адміністративних послуг в ЦОП є безкоштовним.- Офіси податкових консультантів: бізнес, ФОП та громадянин особисто можуть отримати фахову пораду, допомогу з податкових питань.- Консультації Контакт-центру: підтримка та консультації з податкового законодавства.- Комунікаційна податкова платформа: зручний механізм взаємодії між ДПС та бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями, які представляють інтереси бізнесу.- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР): велика база даних роз’яснень, консультацій та нормативних документів у відкритому доступі.- Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: безкоштовне надання електронного підпису для органів влади, бізнесу та громадян.- ПРРО ДПС: зручне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг- «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"»: безкоштовне спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання електронних документів.- Електронний кабінет: онлайн-доступ до податкової інформації, подання звітності, сплати податків, реєстрації податкових накладних тощо.- Мобільний застосунок «Моя податкова»: дозволяє фізичним особам отримати послуги, надіслати повідомлення до ДПС, а також надає доступ до деяких реєстрів.- Розділ «Онлайн-навчання»: інструмент для підвищення комфортності платників при виконанні податкових обовʼязків та рівня добровільної сплати податків.Усі ці сервіси – це про реальні кроки до економічної безбар’єрності, коли податкові послуги стають доступними, зрозумілими та зручними для кожного громадянина і бізнесу.Порядок здійснення процесів системи управління податковими ризиками розроблено на виконання Постанови Кабінету міністрів України від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію Експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками в Державній податковій службі».Система управління податковими ризиками - це система, яка має на меті впровадження культури сплати податків шляхом проведення діалогу з платниками та опрацювання певних точок, що є системними в частині мінімізації сплати податків в бюджети всіх рівнів.Цей Порядок визначає єдиний комплексний підхід до управління ризиками дотримання платниками податків податкового законодавства.