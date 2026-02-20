Ще один крок назустріч бізнесу: у податковій Львівщини презентували новий сервіс

Золочівська ДПІ

У Головному управлінні ДПС у Львівській області дали старт новій ініціативі – системі податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу для учасників грантових програм, зокрема, для ветеранів та ветеранок та членів їхніх сімей.Проєкт реалізується Державною податковою службою України спільно з Державною службою зайнятості і покликаний сприяти підвищенню рівня податкової обізнаності та створенню нових можливостей для тих, хто прагне започаткувати і розвивати власну справу в Україні.У заході взяли участь керівництво податкової області та обласного центру зайнятості Львівщини, представників органів влади , громадськості, бізнесу та грантоотримувачів.За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Романа Маци, податкова служба зацікавлена в тому, щоб платник податків розумів свої права та обов’язки, свідомо та добровільно виконував податкові зобов’язання. Отримати належну консультацію особливо важливо для підприємців-початківців, зокрема, учасників грантових програм, адже правильний старт бізнесу – це запорука його стабільної роботи в майбутньому.Грантоотримувачі можуть звертатися до Офісу податкових консультантів за індивідуальними консультаціями - щодо декларування, ліцензій, реєстрації та застосування РРО/ПРРО, перевірки стану розрахунків з бюджетом тощо.Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк поінформував про вже діючі і про нові актуальні програми з підтримки бізнесу, зокрема, для ветеранів та членів їхніх сімей, молоді, людей з інвалідністю, ВПО. З реалізації багатьох таких програм Львівщина займає лідируючі позиції в Україні. Василь Барилюк окреслив ключові напрями активних програм на 2026 рік. Окрім мікрогрантів на власну справу, служба продовжує виплачувати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та працевлаштування ВПО. Також діють програми ваучерів на навчання і перепідготовку. За інформацією Василя Барилюка, у Львівській області за програмою грантів на власну справу станом на 1 січня цього року від початку дії програми уже профінансовано 4 200 заявок на суму майже 980 мнл гривень, вдалося створити майже 7 850 робочих місць.Заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Роман Білоган зазначив, що бізнес зараз в умовах повномасштабної війни потребує допомоги, і Львівщина завжди була і є серед регіонів, де не сидять склавши руки, а активно працюють, масштабують програми. Бізнес мусить розвиватися, і така спільна ініціатива, яка зараз презентується – актуальна, - наголосив Роман Білоган.Президентка Жіночої Ділової Палати України, віце-президентка Львівської Торгово - промислової палати Наталія Карпенчук – Конопацька поділилася досвідом Жіночої Ділової палати, яка багато робить для підтримки людей, які бажають розпочати власну справу. Насамперед такі люди повинні пройти навчання, щоб бути обізнаними щодо ведення бізнесу, - наголосила Наталія Карпенчук-Конопацька.Нещодавно Львівська торгово-промислова палата спільно з Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України заснувала Комітет з питань ветеранської підтримки. На зустрічі виступив очільник Комітету Костянтин Безпалько, який поінформував, що в Україні станом на кінець 2025 року близько 1,5 мільйона ветеранів та ветеранок, внесених до Єдиного державного реєстру (УБД) та близько 6 мільйонів членів їхніх сімей. Це люди працездатного віку, які прагнуть розвиватися, створювати власний бізнес, тому підтримка державних інституцій актуальна.Заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Лазорко наголосив на тому, що податкова позиціонує себе сервісна служба, яка постійно розвивається. Тепер платник може отримати якісні послуги за допомогою сучасних електронних сервісів, мобільного застосунку «Моя податкова».Далі учасники наради ознайомилися з роботою Офісу податкових консультантів ГУ ДПС у Львівські й області, де платники можуть отримати консультації з податкових питань.Відтепер Офіс податкових консультантів та Центри обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області долучаються до підтримки майбутніх та вже працюючих підприємців на всіх етапах – від заявки на грант до ведення бізнесу:- під час подачі бізнес-плану – отримання довідок про доходи відсутність заборгованості;- одразу після отримання гранту – визначення з формою господарської діяльності / системою оподаткування;- на старту нового бізнесу – навчальні програми з податкової грамотності;- під час ведення підприємницької діяльності – консультування з усіх податкових питань.За необхідності будуть проводитися онлайн-семінари для тих, хто отримав гранти, на яких можна буде ознайомитися з основами податкового обліку, звітності та сплати податків, користуванню сервісами ДПС.Начальник управління інформаційної взаємодії Олена Глеба поінформувала, що отримати консультації з податкових питань потенційні та реальні грантоотримувачі можуть і телефонами. У ГУ ДПС у області працюють «Гарячі лінії», до якої долучені фахівці усіх структурних підрозділів податкової служби Львівщини. Дізнатись актуальну інформацію з податкового законодавства можна на сайті ДПС у Львівській області та на сторінках податкової в соцмережах.«Ми переконані, що нова модель співпраці податкової служби та служби зайнятості і державної виконавчої влади посилить ефективність державних програм, сприятиме розвитку малого бізнесу, створенню нових робочих місць, надходженню податків до бюджетів і зниженню ризиків для платників податків», - зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Роман Маца.