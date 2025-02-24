У Львові працює Офіс податкових консультантів

Отож, якщо у вас є необхідність отримати фахове роз`яснення з питань оподаткування, звертайтеся до Офісу податкових консультантів за адресою: вул. Стрийська, 35, від понеділка до п’ятниці, у зручний для вас час – від 8.30 до 17.00.

З 8 вересня у Головному управлінні ДПС у Львівській області розпочав роботу Офіс податкових консультантів.Найбільш затребуваними є консультації з питань використання права на податкову знижку при понесених витратах за навчання. Крім цього, платників податків цікавлять питання погашення податкового боргу, оподаткування неприбуткових організацій, роботи Електронного кабінету платника.