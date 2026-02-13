ОДПІ
ДПС та Держслужба зайнятості запустили спільний сервіс податкової підтримки для учасників грантових програм
У Головному управлінні ДПС у Львівській області дали старт новій ініціативі – системі податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу для учасників грантових програм, зокрема, для ветеранів та ветеранок та членів їхніх сімей.
Проєкт реалізується Державною податковою службою України спільно з Державною службою зайнятості і покликаний сприяти підвищенню рівня податкової обізнаності та створенню нових можливостей для тих, хто прагне започаткувати і розвивати власну справу в Україні.
У заході взяли участь керівництво податкової області та обласного центру зайнятості Львівщини, представників органів влади , громадськості, бізнесу та грантоотримувачів.
За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Романа Маци, податкова служба зацікавлена в тому, щоб платник податків розумів свої права та обов’язки, свідомо та добровільно виконував податкові зобов’язання. Отримати належну консультацію особливо важливо для підприємців-початківців, зокрема, учасників грантових програм, адже правильний старт бізнесу – це запорука його стабільної роботи в майбутньому.
Грантоотримувачі можуть звертатися до Офісу податкових консультантів за індивідуальними консультаціями - щодо декларування, ліцензій, реєстрації та застосування РРО/ПРРО, перевірки стану розрахунків з бюджетом тощо.
Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк поінформував про вже діючі і про нові актуальні програми з підтримки бізнесу, зокрема, для ветеранів та членів їхніх сімей, молоді, людей з інвалідністю, ВПО. З реалізації багатьох таких програм Львівщина займає лідируючі позиції в Україні. Василь Барилюк окреслив ключові напрями активних програм на 2026 рік. Окрім мікрогрантів на власну справу, служба продовжує виплачувати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та працевлаштування ВПО. Також діють програми ваучерів на навчання і перепідготовку. За інформацією Василя Барилюка, у Львівській області за програмою грантів на власну справу станом на 1 січня цього року від початку дії програми уже профінансовано 4 200 заявок на суму майже 980 мнл гривень, вдалося створити майже 7 850 робочих місць.
Заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Роман Білоган зазначив, що бізнес зараз в умовах повномасштабної війни потребує допомоги, і Львівщина завжди була і є серед регіонів, де не сидять склавши руки, а активно працюють, масштабують програми. Бізнес мусить розвиватися, і така спільна ініціатива, яка зараз презентується – актуальна, - наголосив Роман Білоган.
Президентка Жіночої Ділової Палати України, віце-президентка Львівської Торгово - промислової палати Наталія Карпенчук – Конопацька поділилася досвідом Жіночої Ділової палати, яка багато робить для підтримки людей, які бажають розпочати власну справу. Насамперед такі люди повинні пройти навчання, щоб бути обізнаними щодо ведення бізнесу, - наголосила Наталія Карпенчук-Конопацька.
Нещодавно Львівська торгово-промислова палата спільно з Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України заснувала Комітет з питань ветеранської підтримки. На зустрічі виступив очільник Комітету Костянтин Безпалько, який поінформував, що в Україні станом на кінець 2025 року близько 1,5 мільйона ветеранів та ветеранок, внесених до Єдиного державного реєстру (УБД) та близько 6 мільйонів членів їхніх сімей. Це люди працездатного віку, які прагнуть розвиватися, створювати власний бізнес, тому підтримка державних інституцій актуальна.
Заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Лазорко наголосив на тому, що податкова позиціонує себе як сервісна служба, яка постійно розвивається. Тепер платник може отримати якісні послуги за допомогою сучасних електронних сервісів, мобільного застосунку «Моя податкова».
Далі учасники наради ознайомилися з роботою Офісу податкових консультантів ГУ ДПС у Львівські й області, де платники можуть отримати консультації з податкових питань.
Відтепер Офіс податкових консультантів та Центри обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області долучаються до підтримки майбутніх та вже працюючих підприємців на всіх етапах – від заявки на грант до ведення бізнесу:
- під час подачі бізнес-плану – отримання довідок про доходи відсутність заборгованості;
- одразу після отримання гранту – визначення з формою господарської діяльності / системою оподаткування;
- на старту нового бізнесу – навчальні програми з податкової грамотності;
- під час ведення підприємницької діяльності – консультування з усіх податкових питань.
За необхідності будуть проводитися онлайн-семінари для тих, хто отримав гранти, на яких можна буде ознайомитися з основами податкового обліку, звітності та сплати податків, користуванню сервісами ДПС. Отримати консультації з податкових питань потенційні та реальні грантоотримувачі можуть і телефонами. У ГУ ДПС у області працюють «Гарячі лінії», до якої долучені фахівці усіх структурних підрозділів податкової служби Львівщини. Дізнатись актуальну інформацію з податкового законодавства можна на сайті ДПС у Львівській області та на сторінках податкової в соцмережах.
Щодо обов’язку юридичної особи стати на облік у контролюючому органі за неосновним місцем обліку
Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу щодо обов’язку юридичної особи стати на облік у контролюючому органі за неосновним місцем обліку, у разі створення, за межами території, де вона перебуває на податковому обліку, відокремленого підрозділу, в якому будуть за трудовими договорами працювати її наймані працівники.
Відповідно до п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Якщо відокремлений підрозділ веде бухгалтерський облік своїх операцій, має відокремлений баланс, реєструється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та делеговано юридичною особою право сплачувати податок на доходи фізичних осіб, то юридична особа не зобов’язана згідно з вимогами ст. 63 ПКУ та розділів VII та VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями:
а) ставати на облік у відповідному контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, в якому за трудовим договором працюють (постійне місце роботи) співробітники цієї юридичної особи;
б) повідомляти про створення такого підрозділу контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП.
Таке звільнення не застосовується, якщо юридична особа за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу має інші підрозділи, майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, що не перебувають на балансі або у складі означеного відокремленого підрозділу, а перебувають на балансі юридичної особи, а також якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб – працівників такого відокремленого підрозділу.
Деклараційна кампанія – 2026: Львівщина на першому місці в Україні за кількістю поданих декларацій
В Україні з 1 січня триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2025 році. І хоча від старту минуло небагато часу, активність українців уже помітна.
Про це інформує пресслужба ДПС України.
Протягом першого місяця кампанії вже подано понад 25 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це на 8 % більше (майже на 2 тисячі декларацій), ніж за аналогічний період минулого року.
Українці вже задекларували 16,7 млрд грн.
До сплати в бюджет визначено:
- 272,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб – на 4,5 млн грн (2 %) більше, ніж торік;
- 152,4 млн грн військового збору – на 104,9 млн грн більше (збільшення пов’язане зі зміною ставки збору).
Де декларують найактивніше?
Найбільше декларацій подали мешканці:
- Львівської області;
- Дніпропетровської області;
- Харківської області;
- Одеської області;
- міста Києва.
Нагадуємо, громадяни можуть подати декларацію за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет» чи мобільного застосунку «Моя податкова». Скористатись зазначеними сервісами зможуть фізичні особи, які мають особистий кваліфікований електронний підпис.
У розділі «Податкова декларація про майновий стан і доходи» можна сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих, виплачених доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та відомостей щодо об'єктів нерухомого, рухомого майна.
Вчасно подайте заяву про внесення чергового платежу за ліцензію
ДПС України нагадує: сплата чергового платежу за ліцензію – це лише перший крок. Після оплати потрібно обов’язково ще подати «Заяву про внесення чергового платежу». Без неї процес вважається незавершеним.
Форми заяви: паперова, електронна.
Що треба вказати в заяві:
- код класифікації доходів бюджету,
- суму внесеного платежу,
- номер і дату платіжної інструкції, що підтверджує внесення такої плати.
Після отримання заяви орган ліцензування автоматично формує витяг із реєстру ліцензіатів і надсилає його суб’єкту господарювання в електронній формі.
Це підтверджує, що платіж за ліцензію зараховано, а діяльність ведеться законно.
Нагадуємо: обов’язкова своєчасна сплата річної плати або щоквартальної частини річної плати за ліцензію передбачена Законом України № 3817 від 18 червня 2024 року.
Платіж слід здійснити до початку нового річного або квартального періоду, а після сплати обов’язково повідомити про це орган ліцензування у встановленому порядку.
При заповненні заяв керуйтесь Порядками, що затвердив Кабмін України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-2025-%D0%BF#Text постановою від 04.04.2025 № 374.
В Електронному кабінеті платники податків мають можливість листування з податковою
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує платникам податків про можливість листування з податковою через Електронний кабінет.
Листування контролюючих органів з платниками податків здійснюється в електронній формі за умови подання платником Заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет.
Порядок подання Заяви:
1. Увійти до приватної частини Електронного кабінету.
Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого сертифікату електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія.Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.
2. У меню «Налаштування» обрати вкладку «Бажання листування з КО»;
3. Натиснути «Бажаю отримувати документи» та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію про документи, що надійшли в Електронний кабінет;
4. Підписати КЕП та надіслати.
Електронний кабінет є захищеним та безпечним електронним сервісом, який спрощує процес отримання податкових послуг платниками податків.
Працівниками ЦОП надано понад 1 тисячу адмінпослуг
Впродовж січня 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області громадянам та суб’єктам господарювання надано 1027 адміністративних послуг, з них 243 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.
Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:
- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 644;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 115;
- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 151;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 47, розрахункових книжок - 31 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 19.
Крім цього, в Центрах обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.
Також Роман Денис нагадав, що з 1 січня 2026 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Обов’язок з подання декларації у платників виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.
- при отриманні іноземних доходів та в інших випадках передбачених законодавством.
Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.
Консультації з питань заповнення та подання декларацій можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ та ЦОП Буського та Бродівського секторів обслуговування Золочівської ДПІ.
Податкові сервіси для кожного платника
Впровадження принципів безбар’єрності - як фізичної, так і цифрової - є одним із пріоритетних напрямів роботи податкової служби. Важливою їх складовою є розвиток електронних сервісів ДПС. Для податкової служби цифровізація стала ключовим інструментом створення безбар’єрного середовища, яке працює для кожного платника податків. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області Роман Денис.
Основним майданчиком такої взаємодії є Електронний кабінет платника, який працює цілодобово та дозволяє дистанційно подавати звітність, отримувати довідки, переглядати стан розрахунків із бюджетом і вести офіційне листування з податковою. Важливо, що електронні сервіси ДПС адаптовані для людей з порушеннями зору, а також мають додаткові інструменти для зручної комунікації.
Серед таких інструментів - мобільний застосунок «Моя податкова», який дає змогу швидко та зручно отримувати доступ до електронних послуг і консультацій онлайн, без необхідності відвідування податкових інспекцій. Завантажити застосунок «Моя податкова» можна безкоштовно в AppStore або GooglePlay.
Усі ці кроки впроваджуються в рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, роблячи державні сервіси доступними для кожного громадянина.
Який термін подання з 01.01.2026 податковими агентами об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ?
Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 та підпунктами 49.18.1 – 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску до контролюючого органу за основним місцем обліку:
- для податкових агентів, які є фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;
для інших податкових агентів, крім фізичних осіб – підприємців та/або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Зміни запроваджено Законом України від 16.07.2025 № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення” та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».
Е-аудит - аналіз структурованих даних бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що однією з ключових реформ Національної стратегії доходів до 2030 року є впровадження системи управління податковими ризиками. Серед основних досягнень 2025 року – впровадження електронного аудиту, удосконалення стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.
Е-аудит це:
- автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
- застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
- виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
- формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.
Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.
Основне джерело таких даних – файл SAF-T UA.
Він містить всю ключову інформацію:
- про господарські операції;
- бухгалтерський облік;
- активи;
- податкові зобов’язання;
- інші первинні показники діяльності платника податків.
Хто має подавати файл SAF-T UA?
- великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.
Більше інформації про подання SAF-T UA - за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/.
Основні цілі Національної стратегії доходів
Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, дотримання податкового законодавства платниками податків та відповідності європейським стандартам.
Пріоритетні дії Національної стратегії доходів спрямовані на оптимізацію податкового адміністрування та забезпечення умов для збалансованої податкової політики, що сприятиме підвищенню ефективності управління державними доходами, а також передбачає такі стратегічні цілі:
- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;
- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;
- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;
- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;
- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.
Детальніше про Національну стратегію доходів за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.
