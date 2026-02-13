ДПС та Держслужба зайнятості запустили спільний сервіс податкової підтримки для учасників грантових програм



Щодо обов’язку юридичної особи стати на облік у контролюючому органі за неосновним місцем обліку

Деклараційна кампанія – 2026: Львівщина на першому місці в Україні за кількістю поданих декларацій

Вчасно подайте заяву про внесення чергового платежу за ліцензію

Який термін подання з 01.01.2026 податковими агентами об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ?



Е-аудит - аналіз структурованих даних бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі

