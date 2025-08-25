До 5 жовтня слід відзвітувати до Держстату за 2022-2025 роки!

Золочівська ДПІ



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що до 5 жовтня підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, мають подати звітність до Держстату.Це стосується респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022–2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання.Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року підприємствами, установами та організаціями.Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна в «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.Якщо Ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в «Кабінеті респондента» або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що Вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк.Для тих платників, які залучені до спостереження, в Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:- Промислове виробництво – Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).- Пасажирські автомобільні перевезення – Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).- Вантажні автомобільні перевезення – Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).Як подати звітність?- Скористатися онлайн-сервісом «Кабінет респондента» на сайті Держстату.- Через обране на власний розсуд програмне забезпечення.Консультаційну підтримку з технічних питань функціонування системи електронної звітності можна отримати за телефоном Держстату: (044) 201 67 07 (з 09:00 до 16:00 (перерва 13:00-13.45)).Довідково: нові норми передбачено змінами до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».Cтаном на 01.09.2025 сума податкового боргу до зведеного бюджету за даними ІС склала 5 336,3 млн гривень.З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами Львівської області у січні-серпні 2025 року вжито ряд заходів, в тому числі:- описано майна в податкову заставу на суму 362,1 млн гривень;- направлено 206 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) юридичних осіб на суму 366,8 млн гривень, стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 25,5 млн гривень;- направлено 9 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 47,8 млн гривень;- направлено 22 позови до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку платника податку на суму 53,1 млн гривень;- направлено 978 позовів до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму 203,2 млн грн стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – 6,1 млн гривень. У результаті цих та інших заходів протягом січня-серпня 2025 року погашення податкового боргу живими коштами склало 459,6 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).Державною податковою службою України з метою підвищення рівня інформування платників податків про суми помилково сплачених податкових платежів, єдиного внеску Державною податковою службою України розроблено та впроваджено новий сервіс «Е – повідомлення».Платники податків, користувачі Електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі Вхідні/вихідні документи /Вхідні/ Повідомлення/електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме:- податковий номер платника;- назва та код територіального органу ДПС;- код територіальної громади;- код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, рахунок ІВАN.Поряд з цим, посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою - платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу «Іnfo ТАХ».Звертаємо увагу, що в разі отримання Е-повідомлення про помилкову сплату платежів, необхідно подати Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.Впродовж січня - серпня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 9408 адміністративних послуги, з них 3495 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 4754;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 893;- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 1267;- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 321, розрахункових книжок - 292 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 158.- підтвердження статусу податкового резидента України – 47.Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, декларування податкової знижки тощо.Також Роман Денис зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;- доступ до онлайн-сервісів: найпопулярніші ресурси – вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору; контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування тощо.Державна податкова служба й надалі працюватиме над тим, щоб послуги були доступні кожному - незалежно від фізичних можливостей чи життєвих обставин. Адже безбар’єрність – це шлях до рівного та інклюзивного суспільства.Щоб уникнути податкової заборгованості, необхідно регулярно перевіряти інформацію про її наявність або відсутність. В рамках реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні це можна зробити за допомогою зручних електронних сервісів:1. Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС.2. Мобільний застосунок «Моя податкова» який дозволяє:- самостійно контролювати нарахування та сплату податків;- швидко отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом;- перевіряти наявність або відсутність заборгованості (зокрема, про незначні суми податкового боргу коли платнику не передбачено формування та надсилання податкової вимоги).Ми прагнемо забезпечити доступність сервісів для всіх користувачів, незалежно від їхнього місця проживання, фізичних можливостей чи інших обставин. Користуйтеся електронними сервісами від ДПС – це зручно, швидко та сучасно.Золочівська ДПІ нагадує, що у ДПС України впроваджується система управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) - сучасний інструмент, який допоможе зменшити кількість порушень податкового законодавства, підвищити рівень добровільної сплати податків та забезпечити однакові правила для всіх.Порядку реалізації експериментального проєкту затверджено Постанова КМ України від 25.07.2024 № 854.Відповідно до методології ДПС, податковий ризик - це ймовірність настання події, яка призведе до невиконання платником вимог Податкового кодексу України (ПКУ) або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого здійснює ДПС.Система управління податковими ризиками базується на чотирьох ключових напрямах, які відповідають основним обов’язкам платника податків, визначеним ПКУ:реєстрація платником податку (ст. 63, 64 ПКУ) - своєчасна постановка на облік та реєстрація у відповідних реєстрах;подання звітності (ст. 46–50 ПКУ) - податкові декларації повинні подаватися вчасно та у повному обсязі;декларування доходів та зобов’язань (ст. 187, ст. 198 ПКУ) - коректне і повне відображення показників у звітності;своєчасна сплата податків (ст. 57, ст. 126 ПКУ) - виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом без прострочень.Система управління податковими ризиками - це не лише інструмент контролю, а й спосіб побудови партнерських відносин між державою та бізнесом. Вона допоможе тим, хто чесно веде діяльність, працювати у стабільному та передбачуваному податковому середовищі.Працівниками Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено чергові практикуми для платників щодо подання звітності та функціонування електронних сервісів ДПС.В ході заходів суб`єктам господарювання наголошено на перевагах Електронного кабінету платника та мобільного застосунку «Моя податкова» в частині подання податкової звітності та отримання інших сервісних послуг. Завдяки таким сервісам можна не лише подати декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, але й надіслати заяви, отримати довідки та податкові повідомлення-рішення на сплату майнових податків, ознайомитись з іншою корисною інформацією від податкової. Звернуто увагу на застосування касових апаратів, дотримання вимог трудового законодавства та надано практичні поради щодо порядку заповнення звітності за допомогою Електронного кабінету.Також наголошено, що податківці активно працюють над створенням безбар'єрного простору для платників. Це – про ставлення до інклюзивності, доступності послуг, інформації, можливостей незалежно від фізичних, вікових, мовних чи соціальних особливостей людини.Крім цього, під час проведених зустрічей податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).Відповідно до п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.Нагадаємо, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна до 31 грудня 2025 року.Для подання декларації рекомендуємо скористатись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком "Моя податкова”. Більше про декларування доходів громадян – за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2025В Золочівській відбувся сеанс зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань оподаткування, за участі начальника інспекції Романа Дениса.Під час спілкування з додзвонювачами надані роз’яснення щодо реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій, яке здійснюється в електронному вигляді через Електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису. Проінформавано, що після подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма № 1-ПРРО) платник отримує фіскальний номер ПРРО, який надалі використовується під час проведення розрахункових операцій. У разі зміни даних, зазначених під час реєстрації РРО/ПРРО (зміна адреси господарської одиниці, найменування тощо), необхідно внести відповідні зміни, подавши оновлену заяву за формою № 1-ПРРО або № 1-РРО через електронні сервіси ДПС.Також питання стосувалися порядку подання заяви щодо застосування спрощеної системи оподаткування, отримання витягу з Реєстру платників єдиного податку та декларування податкової знижки.Крім цього, посадовець нагадав про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/Золочівська ДПІ нагадує, що Державна податкова служба України продовжує реалізовувати реформи, передбачені Національною стратегією доходів. Зокрема, у поточному році розпочалося пілотне впровадження електронного аудиту на основі стандартизованого формату SAF-T UA. Крім того, впроваджується електронна система «е-Акциз». Розширено функціональності Електронного кабінету. Відтак платники отримали доступ до актів перевірок та оперативних сповіщень. Спрощено процедури подання звітів, реєстрації податкових накладних, оформлення заяв та запитів.Усі ці зміни – частина комплексної податкової трансформації, спрямованої на наближення України до сучасної податкової системи Європейського Союзу: цифрової, прозорої та передбачуваної.Більше інформації про дії ДПС у межах Національної стратегії доходів до 2030 року доступно на офіційному сайті https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.