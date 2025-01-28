Змінюються кваліфіковані сертифікати для підписання та шифрування повідомлень під час листування з ДПС

З 06 серпня 2025 року змінюються кваліфіковані сертифікати, що використовуються платниками для підписання та шифрування повідомлень на ДПС (звітність тощо) з використанням Єдиного вікна подання електронної звітності та Електронного кабінету, а також для підписання повідомлень ДПС (квитанцій, інформаційних розсилок тощо).

Просимо платників та розробників програмного забезпечення бути уважними та вчасно завантажити сертифікати.

Сертифікати розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Електронна звітність – Платникам податків про електронну звітність – Єдина адреса» за посиланням:

https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/edina-adresa/.

Сертифікати API «Електронного кабінету» для підписання та шифрування документів також розміщено за посиланням:

https://cabinet.tax.gov.ua/cabinet/resources/js/sign/data/EK_S_NEW.cer

https://cabinet.tax.gov.ua/cabinet/resources/js/sign/data/EK_C_NEW.cer



Від початку 2025 року податковою Львівщини до органів державної виконавчої служби надіслано майже 1590 вимог про сплату боргу з ЄСВ понад 190 млн гривень

За даними ІС сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.08.2025cкладає 957,6млн грн, в т.ч. 701,6млн грн по юридичних особах та 256,0 млн грн по фізичних особах.

Сума боргу, яка станом на 01.08.2025 за даними ІС обліковується за підприємствами вугільної галузі, становить 503,3 млн грн або 52,8 відс. від загальної суми боргу по області (957,6 млн гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля» – 466,3 млн гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2025 році, за даними територіальних підрозділів,з початку 2025 року скеровано до органів державної виконавчої служби 1590 вимогу про сплату боргу з єдиного внеску на загальну суму 190,6 млн гривень. Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно переданих вимог на загальну суму 26,0 млн гривень.



ДПС впроваджує у своїй діяльності міжнародні практики в управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками)

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі. Постанова № 854 започатковує впровадження в ДПС нових підходів до управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) без залучення платників податків безпосередньо.

Метою експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які ґрунтуються на управлінні податковими ризиками щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків із використанням підходу, та базуються на оцінці податкових ризиків.

Порядок реалізації експериментального проєкту окреслює основні види ризиків, пов’язаних із невиконанням платниками податків обов’язків, визначених ст. 16 Податкового кодексу України, на яких буде зосереджено увагу податкового органу під час реалізації експериментального проєкту: ризик реєстрації, ризик звітності, ризик сплати, ризик декларування.

Відповідно до Постанови № 854 ДПС затверджено розпорядчі документи, якими деталізовані складові та процеси реалізації експериментального проєкту.

Система управління податковими ризиками – це частина бізнес-процесів, цілей, стратегій та діяльності ДПС, що передбачає безперервний, циклічний, ітеративний, комплексний, цілісний процес управління, який здійснюється в ДПС на основі податкових ризиків (комплаєнс-ризиків). Така система деталізує положення Порядку реалізації експериментального проєкту, затвердженого постановою № 854, яка інтегрується у структуру та діяльність ДПС.

Метою Державної податкової служби України під час реалізації експериментального проєкту є планування та виконання заходів, спрямованих на забезпечення виконання платниками податків своїх податкових обов’язків щодо реєстрації у податковому органі, подання звітності, сплати платежів, декларування податкових зобов’язань, та мінімізація ризиків недотримання платниками податків вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.



Громадяни мають право на отримання податкової знижки за витратами минулого року до 31 грудня 2025 року

Зололчівська ДПІ нагадує громадянам про право на отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, підстави для її нарахування, обмеження щодо такого права визначено у ст.166 Податкового кодексу України.

Для подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки рекомендуємо скористатись мобільним застосунком «Моя податкова».

Для зручності та допомоги платникам податків при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки, Державна податкова служба України розробила відеоролик «Мобільний застосунок «Моя податкова»: подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка)».

Для отримання податкової знижки за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова» необхідно у розділі «Послуги» обрати «Подати декларацію про майновий стан і доходи». Крім того необхідно вказати суму витрат відповідного виду, зазначити реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично) та прикріпити документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото), підписати та надіслати.

Звертаємо увагу, що право на податкову знижку можливе лише за наслідками звітного податкового року, тому декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік необхідно подати до 31 грудня поточного року.

Якщо громадянин не скористався правом на податкову знижку у встановлений термін, таке право на наступний рік не переноситься.



Поновлено обов’язкове подання фінансової та статистичної звітності до Держстату

Це передбачено змінами, внесеними до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

За інформацією Держстату, від 5 липня звітність зобов’язані подавати всі підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження.

Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

- Промислове виробництво – Форма 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).

- Пасажирські автомобільні перевезення – Форма 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).

- Вантажні автомобільні перевезення – Форма 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).

Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна в «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.

Для тих платників, які залучені до спостереження, в Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.

Підприємства, які не подавали звітність за минулі періоди (у 2022–2025 роках), мають три місяці для її подачі за увесь період неподання.

Як подати звітність?

- Скористатися онлайн-сервісом "Кабінет респондента" на сайті Держстату.

- Через вже обране вами програмне забезпечення.

Консультаційну підтримку з технічних питань функціонування системи електронної звітності можна отримати за телефоном Держстату: (044) 201 67 07 (з 09:00 до 16:00 (перерва 13:00-13.45)).



Безбар’єрність: доступ кожного до адміністративних та інших послуг

У рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року податкова служба прагне до підвищення рівня обізнаності громадян про безбар’єрність, поширення культури безбар’єрності через мотивацію до змін та популяризацію рівних можливостей для кожного. Створення безперешкодного середовища для всіх суспільних груп, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

Податкова, як сервісна служба, безкоштовно надає адміністративні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності, фізичним особам та іншим суб’єктам господарювання.

Для інформування платників про розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг на постійній основі проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо функціонування електронних сервісів ДПС України.

З метою популяризації та залучення платників до використання нових функціональних можливостей «Електронного кабінету», зокрема, подання Заяви про бажання отримувати документ через «Електронний кабінет», мобільний застосунок «Моя податкова», сервіс «Пульс», вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС.

Розвиток електронних сервісів є важливим кроком до створення безбар’єрного середовища, де кожен платник — незалежно від місця проживання чи фізичних можливостей — може швидко, зручно та безпечно отримати необхідну інформацію або послугу в онлайн-режимі.



Актуальні питання податкового законодавства роз`яснили під час "гарячої лінії"

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та функціонування електронних сервісів. На запитання платників відповідала СДІ Ірина Лазорчик.

Під час телефонного спілкування додзвонювачі цікавилися питаннями щодо обов’язковості застосування ПРРО при торгівлі через Інтернет, порядку реєстрації касових апаратів та ведення обліку товарних запасів. Нагадала, що форма та порядок ведення обліку товарних запасів визначені Порядком ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.

Фахівець також поінформувала про можливість використання сучасних електронних сервісів ДПС, зокрема Електронного кабінету, які спрощують процес реєстрації ПРРО, ведення обліку та подання звітності. Також Ірина Лазорчик нагадала про інформаційні кампанії ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.



Основні положення Національної стратегії враховують міжнародну практику оподаткування

ДПС України продовжує реалізовувати реформи, передбачені Національною стратегією доходів. Зокрема, у поточному році розпочалося пілотне впровадження електронного аудиту на основі стандартизованого формату SAF-T UA. Крім того, впроваджується електронна система «е-Акциз». Розширено функціональності Електронного кабінету. Відтак платники отримали доступ до актів перевірок та оперативних сповіщень. Спрощено процедури подання звітів, реєстрації податкових накладних, оформлення заяв та запитів.

Усі ці зміни – частина комплексної податкової трансформації, спрямованої на наближення України до сучасної податкової системи Європейського Союзу: цифрової, прозорої та передбачуваної.

Більше інформації про дії ДПС у межах Національної стратегії доходів до 2030 року доступно на офіційному сайті https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/



Приєднуйтеся до користувачів «Моя податкова»

Золочівська ДПІ нагадує фізичним особам – підприємцям, що отримати податкові послуги можна у смартфоні, використовуючи мобільний застосунок «Моя податкова».

У застосунку доступні такі сервіси для ФОП, як «Мій ФОП» у розділі «Мої дані» (інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування); подання податкових декларацій платника єдиного податку (для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування 1-3 груп, у розділі «Послуги»); сплата податків (доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги»).

Цінуйте свій час, приєднуйтеся до користувачів «Моя податкова».



Користування Електронним кабінетом надає можливість платнику спілкуватися з податковою службою дистанційно

Золочівська ДПІ нагадує, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Е - кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Користування «Електронним кабінетом» надає можливість працювати платникам з органами ДПС дистанційно, а саме:

- переглянути дані інтегрованої картки платника податку про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня) у пункті меню «Стан розрахунків з бюджетом»;

- формувати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету;

- створювати Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС (форма «J/F1300207» в приватній частині електронного кабінету у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації»);

- переглянути інформації про рух коштів на єдиному рахунку та інформацію про залишок коштів на єдиному рахунку;

- спрямувати Заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пенi (форма «J/F1302002” у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації»);

- здійснювати офіційне листування з органами ДПС України, отримувати адміністративні послуги, сплатити податкові платежі тощо.



Золочівська ДПІ