Щорічне дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податковими органами – 2024

Державна податкова служба України проводить щорічне дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податковими органами.

Допоможіть нам ідентифікувати проблемні питання в роботі органів ДПС, що потребують особливої уваги і втручання з метою їх усунення, а також ті аспекти діяльності, якими ви навпаки задоволені.

Опитування є анонімним та добровільним.

Просимо вас заповнити анкету за посиланням: https://tax.gov.ua/anketa/?3359509024

Посилання буде активним з 9 листопада 2024 року по 1 грудня 2024 року включно.

У разі виникнення технічних проблем з доступом тощо ви можете звернутись за тел. (044) 2813029.

Результати опитування будуть оприлюднені на вебпорталі ДПС tax.gov.ua одразу після їх опрацювання.

Сподіваємося на ваше розуміння і співпрацю!



Новий сервіс ДПС - «Е-повідомлення»

ДПС України з метою підвищення рівня інформування платників податків про суми помилково сплачених податкових платежів, єдиного внеску розроблено та впроваджено новий сервіс «Е-повідомлення».

Платники податків, користувачі електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі Вхідні/вихідні документи / Вхідні / Повідомлення електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.

В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок IBAN.

Поряд з цим, посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою - платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу «Info TAX». Детальна інформація про електронні сервіси доступна за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/



Національна стратегія доходів в дії

Золочівська ДПІ нагадує, що розпорядженням Кабміну України від 27.12.2023 № 1218-р схвалено Національну стратегію доходів, відповідно до якої відбувається удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок. Зокрема:

прийнято зміни до законодавчих та нормативно-правових актів, якими досягнуто усіх необхідних передумов для впровадження процедури електронного аудиту (е-аудит), а саме, визначено форму, структуру та порядок надання електронних документів SAF-T UA до контролюючих органів, доповнено положення пункт 85.2 статті 85 Податкового кодексу України обов’язком великих платників податків надавати інформацію у електронному вигляді на запит податкового органу під час проведення документальної перевірки;

розроблено та затверджено методики проведення перевірок достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів (окремо за кожним податком, збором);

розроблено файл XSD (визначення схеми XML) для формування стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який розміщено на сайті ДПС;

затверджено детальний технічний опис елементів стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) та схеми контролю XML-документів (файл XSD), який призначений для платників податків, розробників і постачальників програмного забезпечення, які мають на меті включити функцію експорту даних з вихідної системи обліку згідно з вимогами до стандартного аудиторського файлу з можливістю його вивантаження за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/xsd-/;

доопрацьовано Електронний кабінет шляхом розширення його функціонально-пропускної можливості прийняття файлів у великих обсягах (до 10 ТБ), а саме, доопрацьовано програмне забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» для забезпечення завантаження файлу XSD (визначення схеми XML) електронного документа стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

Детальніше за покликанням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/827504.html



У жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 11,4 млрд грн акцизного податку

У жовтні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 11,4 млрд грн. Це становить 104,8 відс. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,5 млрд грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 27,4 відс., або на 2,5 млрд гривень.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію Україну підакцизних товарів (продукції), зокрема:

тютюнових виробів – на 0,5 млрд грн, або 107 відс. від доведеного завдання (7,4 млрд грн);

лікеро-горілчаної продукції – на 0,2 млрд грн, або 123,5 відс. від доведеного завдання (0,8 млрд грн);

електричної енергії (виробництво) – на 0,24 млрд грн, або на 145,2 відс. від доведеного завдання (0,5 млрд гривень).



Майже 6,3 млрд гривень ПДФО перераховано від Львівщини до загального фонду держбюджету

Податку на доходи фізичних осіб у січні-жовтні 2024 року надійшло до державного бюджету 6 266,1 млн гривень. А це на 26,4% або майже на 1 309 млн грн більше порівняно з січнем-жовтнем 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У жовтні 2024 року надійшло 940,2 млн грн, що на 88,7% або на 442,1 млн грн більше у порівнянні з жовтнем 2023 року.



З початку року понад 4 тисячі платників звернулися до Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ

Впродовж січня – жовтня 2024 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 4085 адміністративних послуг, з них 1835 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис в коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 1894;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 254;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 813;

- реєстрація платника єдиного податку - 254;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 112, розрахункових книжок - 162 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 49.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.

Також нагадуємо, що в вересні 2024 року стартувала інформаційна кампанія щодо роз’яснення платникам основних аспектів «Національної стратегії доходів до 2030 року» та заходів ДПС із її впровадження, яка передбачає реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування.

Впровадження НСД відбуватиметься у три основні етапи:

- зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з знеособленою інформацією;

- відновлення рівня довіри громадян, що є критичними для успішності нових податкових ініціатив;

- впровадження заходів податкової та митної політики.

З актуальними матеріалами щодо впровадження НСД можна ознайомитися на вебпорталі ДПС України в спеціальній рубриці «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



Чи має право на податкову знижку підприємець, який також працює за трудовою угодою як наймана особа?

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Підпунктом 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу.

Фізична особа – підприємець має право на податкову знижку виключно як фізична особа у разі, якщо така фізична особа є найманою особою та отримує доходи у вигляді заробітної плати.



Щодо повернення помилково сплачених сум за допомогою Електронного кабінету

Фахівці податкової нагадують, що для зручності платників в «Електронному кабінеті» запроваджено сервіс, за допомогою якого можна подати заяву в електронній формі через приватну частину Електронного кабінету. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою https://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС.

З метою повернення платникам податків помилково, або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені платник подає до податкової служби заяву за ідентифікатором F/J 1302001.

У ній обов’язково потрібно зазначити:

- назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

- його суму;

- дату сплати;

- напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються.

До заяви бажано додати копію платіжного документа, на виконання якого помилково або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Подання заяви на повернення коштів через Електронний кабінет здійснюється наступним чином.

Крок1.

У головному меню в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» із запропонованого переліку вибрати форму Заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

(J1302001- для юридичних осіб або F1302001 – для фізичних осіб).

Крок2.

Після заповнення запропонованих реквізитів Заяви необхідно зберегти її, накласти електронний підпис та відправити територіальному органу ДПС.

Крім того нагадуємо, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у платника податкового боргу.



Система управління податковими ризиками забезпечить єдиний підхід до проблемних питань в адмініструванні податків і зборів

Золочівська ДПІ інформує, що Постановою № 854 від 25.07.2024 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС.

Запровадження системи управління податковими ризиками забезпечить системність та єдиний підхід до управління ризиками та зосередження зусиль податкових органів на найбільш проблемних питань в адмініструванні податків і зборів.

При цьому порядок не встановлює нових обов’язків або обмежень для платників податків. Для більшості платників, які дотримуються податкового законодавства, ДПС зосередить зусилля на спрощенні виконання податкових обов’язків – шляхом надання консультацій, інформаційно-довідкових послуг, здійснення сервісного обслуговування платників податків.



Про деякі особливості використання єдиного рахунка

Золочівська ДПІ нагадує, що платник має повідомити контролюючий орган про використання або про відмову від використання єдиного рахунка. Таке повідомлення подається в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 421 Податкового кодексу України. Звертаємо увагу, що платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року. Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка. У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка. Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.







Золочівська ДПІ

