nus.in.ua, 27 листопада 2019, 21:44

Платниками Львівщини сплачено понад 2429,8 млн грн акцизного податку



За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області платниками податків Львівщини протягом січня-жовтня 2019 року сплачено понад 2429,8 млн. грн. акцизного податку.

З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, у січні-жовтні 2019 року надійшло близько 2196 млн. грн., що на понад 285,8 млн. грн., або на 15,0 відс. більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у жовтні п.р. до загального фонду державного бюджету надійшло майже 343,8 млн. грн. Це склало 101,5 відс. від запланованого та майже на 326,7 млн. грн. більше проти жовтня 2018 року.

Впродовж 10 місяців 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 233,8 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Індикативний показник виконано на 111,1 відсотка. Зокрема, у жовтні п.р. сплачено майже 24,8 млн.грн. Це на 2,6 млн.грн., або на 11,9 відс. більше запланованого та майже на 2,5 млн. грн., або на 11,1 відс. більше ніж.

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом січня-жовтня 2019 року проведено 705 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 8 862,4 тис. грн., сплачено 1 333,8 тис. гривень.



З початку року на Львівщині погашено понад 232 млн грн податкових боргів живими коштами



З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 377,0 млн. гривень;

- направлено 82 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 64,3 млн. грн., судами задоволено 39 позовів на суму 26,5 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 23,1 млн. гривень;

- направлено 6 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 3,3 млн. грн., задоволено 7 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 24,2 млн. гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-жовтня 2019 року погашення податкового боргу живими коштами склало 232,1 млн.грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).

Сума податкового боргу до Зведеного бюджету України станом на 01.11.2019 року склала 3 691,2 млн. гривень.

Інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html.





Належна сплата податків та податкові новації обговорили у податковій



В Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч заступника начальника управління Олени Заброцької з представниками бізнесу.



На початку заходу посадовець зазначила, що податкова служба успішно виконує свої функції по наповненню бюджету завдяки сумлінним платникам податків, новим підходам в адмініструванні, а також якості надання адміністративних послуг і поліпшенні податкових сервісів.



В ході спілкування висвітлювались питання адміністрування ПДВ, місцевих податків та ресурсних платежів, дотримання вимог трудового законодавства. Проінформовано, що з 01.11.2019 вступили в дію положення наказу Мінфіну України від 11.02.2019 №60 щодо нового механізму повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. Податкова служба рекомендує платникам податків подавати заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем (через електронний кабінет платника податків). Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету. Зазначено, що на субсайті ДПС України опублікувано проєкт постанови КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Зауваження та пропозиції стосовно даного нормативного документу можна надавати у письмовій та електронній формі на адресу ДПС чи Мінфіну України.



Також звернуто увагу на легальне використання робочої сили, своєчасність та повноту сплати податків, погашення податкової заборгованості.



Наприкінці зустрічі надано практичні поради щодо застосування норм податкового законодавства.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

