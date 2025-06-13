За півроку до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 16,6 млрд гривень податкових платежів та зборів

Надходження до місцевих бюджетів за шість місяців поточного року зросли на 20,8 % порівняно з відповідним періодом 2024 року. Загалом місцеві скарбниці Львівщини отримали упродовж січня – червня цього року понад 16651,4 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються ГУ ДПС у Львівській області.

Це на 2861,5 млн грн більше, ніж торік. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів у січні – червні 2025 року:

- податок на доходи фізичних осіб – 10730,4 млн грн (+25,3 %, або 2166,5 млн грн до січня – червня 2024 року),

- єдиний податок – 3045,7 млн грн (+8,2 % або 229,8 млн гривень),

- плата за землю – 1439,1 млн грн (+35,6 % або 377,6 млн гривень).

У червні 2025 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 2 675,3 млн гривень. Порівняно з червнем 2024 року надходження до місцевих бюджетів області податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, збільшились на 21,5% або на 473,8 млн гривень.



Упродовж першого півріччя від платників Львівщини до державного бюджету надійшло майже 7 млрд гривень

У січні-червні 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 20 303,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-червнем 2024 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 32,9% або на 5 023,9 млн гривень.

Збір податку на додану вартість у січні-червні 2025 року становив 6 800,5 млн гривень. Порівняно з січнем-червнем 2024 року надходження збільшились на 12,0% або на 727,4 млн гривень.

Збір податку на додану вартість у червні 2025 року становив 1 192,6 млн гривень. Надходження порівняно з червнем 2024 року збільшились на 21,8% або на 213,5 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.



Набрали чинності зміни до додатків до форми декларації з акцизного податку

З 28.06.2025 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.06.2025 № 291 «Про затвердження Змін до додатків до форми декларації з акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку», зареєстрований 18 червня 2025 року за № 936/44342 Міністерством юстиції України (далі – Наказ № 291), який опубліковано в Офіційному віснику України від 27.06.2025 № 49.

Наказом № 291 приведено у відповідність додатки до форми декларації з акцизного податку і Порядок її заповнення та подання до вимог Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 04.12.2024 № 4115-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» (далі – Закон № 4115) (набули чинності з 25.03.2025).

Так, Наказом № 291:

- у додатку 1 до форми декларації з акцизного податку:

графу «Специфічні ставки акцизного податку» викладено в новій редакції, передбачивши заміну графи 14 графами 14.1–14.7 щодо зазначення дати курсу гривні до євро, розміру ставки у гривнях при формуванні унікального ідентифікатора (придбанні марок акцизного податку) та при реалізації товару / ввезенні товару;

додано нові примітки 3 та 4, які уточнюють особливості заповнення окремих його граф;

- у додатку 2 до форми декларації з акцизного податку:

графу «Ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу» викладено в новій редакції шляхом заміни графи 13 графами 13.1–13.7, в яких будуть зазначатися одиниці виміру ставки акцизного податку в євро, дати курсу гривні до євро, розміру ставки у гривнях при формуванні унікального ідентифікатора (придбанні марок акцизного податку) та при реалізації товару / ввезенні товару;

додано нові примітки 2 та 3, які уточнюють особливості заповнення окремих його граф.

Крім того, Наказом № 291 затверджено зміни до Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку стосовно особливостей заповнення додатків 1 та 2 форми декларації.

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином, податкова звітність з акцизного податку за оновленою формою, з урахуванням змін, внесених Наказом 291, буде подаватись до контролюючого органу за місцем реєстрації платника акцизного податку починаючи із звітності за звітний період липень 2025 року в терміни не пізніше 20 серпня 2025 року.



Податковий борг: доступ до інформації можна отримати через сервіси ДПС

інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податковий борг можна отримати через сервіси ДПС.

Електронний кабінет платника податків

Користувачі Електронного кабінету:

- мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг (заборгованість);

- отримують повідомлення про виникнення податкового боргу у вкладці «Повідомлення» меню «Вхідні документи».

Мобільний застосунок «Моя податкова»

Розділ «Мої дані» містить інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податковий борг.

У додатку можна отримати повідомлення про:

- наявність податкового боргу;

- узгоджене податкове зобов’язання.

Також через застосунок можна сплатити податкове зобов’язання за допомогою будь-якої із запропонованих платіжних систем та/або методу оплати.

Чат-бот InfoTAX

InfoTAX у месенджері Viber надає можливість:

- отримання повідомлень про наявний податковий борг;

- доступу до стану розрахунків з бюджетом;

- доступу до іншої актуальної податкової інформації.

Меню чат-боту InfoTAX дозволяє обрати потрібну опцію.

Інтеграція з Порталом «Дія»

Надає можливість доступу до стану розрахунків з бюджетом, у тому числі до інформації про податковий борг (для ФОП).



Система податкового комплаєнсу: новий підхід до управління ризиками в ДПС

Державна податкова служба України впроваджує систему управління податковими комплаєнс-ризиками — один із ключових кроків, визначених Національною стратегією доходів до 2030 року (НСД). Її мета — своєчасне виявлення, оцінка та мінімізація ризиків, пов’язаних із недотриманням податкового законодавства.

Нагадаємо, що система управління податковими ризиками - це безперервний і комплексний процес, інтегрований у всі бізнес-процеси та стратегії ДПС, який базується на принципах ризик-менеджменту. Такий підхід дозволяє ефективно розподіляти ресурси і зосереджувати увагу на найбільш проблемних сферах адміністрування податків.

Законодавча основа: 18 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон № 3813-ІХ, яким до Податкового кодексу України (ПКУ) внесено положення щодо впровадження податкового комплаєнсу. Закон підтримує нову філософію взаємодії між платниками податків і податковими органами - на основі довіри та прозорості.

Нові поняття у законодавстві:

податковий ризик (комплаєнс-ризик) - це ймовірність невиконання платником податків своїх обов’язків, зокрема щодо: реєстрації; подання та достовірності звітності; своєчасної сплати податків; дотримання законодавства;

комплаєнс - це система дій і процедур, які вживаються контролюючими органами для: стимулювання добровільного виконання податкових обов’язків; запобігання виникненню податкових ризиків;

комплаєнс-менеджер - спеціаліст ДПС, відповідальний за комунікацію з платниками, які мають високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства.

У межах трансформації ДПС уже триває експериментальний проєкт із впровадження комплаєнс-системи. Методологічною базою проєкту є Постанова Кабінету Міністрів України № 854 від 25 липня 2024 року.

Очікується, що нова система: забезпечить єдиний стандартизований підхід до управління ризиками; дозволить оптимізувати адміністрування податків; сприятиме розвитку партнерських відносин із сумлінними платниками. Більше інформації – за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami.



Електронний кабінет - це крок до прозорої та зручної взаємодії з податковою службою

Золочівська ДПІ нагадує, що сьогодні більшість податкових питань можна вирішити швидко, зручно і без черг - завдяки електронному сервісу Електронний кабінет платника.

Цей сервіс ДПС України дає можливість взаємодіяти з податковими органами дистанційно, у зручний час і з будь-якого пристрою - комп’ютера чи смартфона.

Основні переваги Електронного кабінету:

- економія часу, цілодобовий доступ. Ви можете користуватися сервісом 24/7 - без прив’язки до робочих годин чи відвідувань податкової;

- безпека та персоналізація. Всі дії у кабінеті захищені електронним підписом. Ваші дані - тільки для вас. Ви можете: надсилати електронні документи та заяви, вести листування з ДПС у режимі онлайн, подавати звітність та перевіряти її статус, сплачувати податки через інтернет.

Скористатися сервісом можна за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/.



Ви запитували – ми відповідаємо : чи є платником податку на нерухомість фізособа яка має право власності на нежитлове приміщення як підприємець?

Відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Пунктом 1 ст. 320 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-ІУ зі змінами і доповненнями визначено, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (ст. 325 ЦКУ).

Оскільки ст. 266 ПКУ не визначено такого платника як фізична особа – підприємець, то такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нормами, передбаченими для фізичних осіб.



Працівниками ЦОП Золочівської ДПІ надано понад 7 тисяч адмінпослуг

Впродовж січня – червня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 7041 адміністративні послуги, з них 2738 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 3500;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 632;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 861;

- реєстрація платника єдиного податку - 474;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 242, розрахункових книжок - 198 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 130.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.

Роман Денис нагадав, що податковою службою проводиться інформаційна кампанія щодо роз’яснення платникам основних аспектів «Національної стратегії доходів до 2030 року» та заходів ДПС із її впровадження, яка передбачає реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування. Зокрема, впровадження електронного аудиту (стандартного аудиторського файлу SAF-T UA) є одним із ключових напрямів реалізації НДС, що дозволить значно підвищити ефективність контрольно-перевірочної роботи та сприятиме цифровій трансформації податкового адміністрування. Детальні інструкції, роз’яснення, презентаційні матеріали та відповіді на актуальні питання можна знайти у тематичному банері «SAF-T UA» на вебпорталі ДПС, за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/.



Про переваги подання звітності в електронному вигляді йшлося в податковій

Фахівці Золочівської ДПІ провели чергові тренінги з платниками щодо подання звітності в електронному вигляді.

Під час заходів роз’яснено особливості подання декларації платника єдиного податку 3 групи, декларації про майновий стан і доходи щодо декларування права на отримання податкової знижки через Електронний кабінет. Звернуто увагу, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. Також платникам нагадали про обов’язок застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО), у тому числі ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням касових апаратів. Звернуто увагу на можливість використання безкоштовного програмного забезпечення ПРРО, що надається Державною податковою службою України. Його можна завантажити на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



Податкова знижка за оренду житла внутрішньо переміщеній особі

Золочівська ДПІ нагадує, що ст. 166 Податкового кодексу визначено право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування.

Відповідно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку.

Платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право скористатися податковою знижкою за оренду житла виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи на податкову знижку, за наслідками 2024 року, подається до контролюючих органів по 31 грудня 2025 року включно.

ВПО, які працюють неофіційно або є ФОП та/або проживають без договору оренди та/або отримують допомогу на проживання ВПО, не можуть претендувати на отримання податкової знижки. Право на отримання податкової знижки на наступні податкові роки не переноситься.

Звертаємо увагу на перевагах подання податкової декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, зокрема, через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова».



Золочівська ДПІ



