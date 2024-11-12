Державна податкова служба України запрошує платників податків долучатися до тестування системи Е-аудит

Впровадження електронного аудиту («е-аудит») здійснюється в рамках Національної стратегії доходів до 2030 року. Основні положення НСД узгоджені з МВФ та враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку. Про це нагадують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Одним із напрямів реалізації НСД є заходи по впровадженню «е-аудит», що сприятиме удосконаленню процесів організації проведення перевірок та цифрової трансформації контрольно-перевірочної роботи, зокрема, через впровадження стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

Державна податкова служба України продовжує тестування функціоналу системи електронного аудиту (Е-аудит) та запрошує платників долучатися до тестування системи Е-аудит. Приєднатися до нього можна в Електронному кабінеті, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/saft/v2.

Участь у тестуванні надає можливість:

- протестувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю;

- впливати на вдосконалення механізмів перевірок, надаючи зворотний зв’язок щодо роботи системи;

- підвищити рівень підготовленості до цифрового формату основних процесів контрольно-перевірочних заходів, що зменшить ризики та сприятиме прозорій взаємодії з ДПС.

ДПС активно комунікує з платниками щодо впровадження нової процедури. Детальні інструкції, роз’яснення, презентаційні матеріали та відповіді на актуальні питання також можна знайти у тематичному банері «SAF-T UA» на вебпорталі ДПС, за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/.



На підтримку армії Львівщина вже спрямувала понад 3,5 млрд гривень

Упродовж січня – травня 2025 року платники податків області сплатили до державного бюджету 3554,8 млн грн військового збору. Це майже втричі або на 2646,5 млн грн більше за показник відповідного періоду минулого року.

Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

За травень 2025 року платники перерахували 814,9 млн гривень, що більше ніж утричі або на 613,9 млн гривень порівняно з травнем 2024 року.

Зростання зумовлене підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Львівщина належить до лідерів зі сплати військового збору в Україні

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.



Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів: до державного бюджету надійшло понад 2 млн гривень

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що надходження у січні-травні 2025 року до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 2,26 млн грн або 110,9 відсотків доведеного завдання (додатково надійшло 0,22 млн грн), та на 0,46 млн грн більше порівняно з минулим роком.

У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів надійшло 1,09 млн грн або 118,8 відсотків доведеного завдання (додатково надійшло 0,17 млн грн), та на 0,55 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.



На Львівщині зростає кількість платників податків

Як повідомили в управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області, на Львівщині за останні дванадцять місяців в умовах воєнного стану кількість суб’єктів господарювання – юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (далі ‒ СГ) зросла з 245514 до 250484, або на 4970СГ (на 2,3 %, з яких: 2645 юридичних осіб, 2306 фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та 19 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, частка яких у прирості відповідно складає 53,2%, 46,4 %, 0,4%.

Таким чином, станом на 01.06.2025 в ГУ ДПС у Львівській області на обліку перебувало 250484 платники податків за основним місцем обліку, зокрема: 96334 юридичних осіб, 152804 фізичних осіб – підприємців і 1346 фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та не є ФОП.

Протягом січня-травня 2025 року поставлено на облік в ГУ ДПС у Львівській області 9589 новостворених платників податків, в тому числі 1367 юридичних осіб і 8222 фізичні особи - підприємці.



Оновлення підходів до податкового контролю: використання системи управління ризиками

Золочівська ДПІ нагадує, що методологічною основою та базовим документом для практичної реалізації Експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками в ДПС є постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі», що також закріплено в Національній стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1218-р.

Основна ідея експерименту — впровадження сучасної системи комплаєнс-менеджменту в межах Державної податкової служби. Це означає, що замість традиційного фокусування на перевірках, ДПС тепер прагне будувати партнерські відносини з платниками податків.

Система управління ризиками передбачає:

- ідентифікацію податкових ризиків за допомогою аналітики та цифрових інструментів;

- моніторинг поведінки платників податків, з урахуванням їх історії, обсягів діяльності, порушень тощо;

-розподіл платників на сегменти за рівнем ризику;

- превентивні заходи, зокрема інформування, консультації та можливість добровільного виправлення порушень.

Реалізація цього експериментального проєкту дозволить:

- підвищити рівень добровільної сплати податків, зменшуючи потребу в перевірках;

- сфокусувати увагу ДПС на справді ризикових суб'єктах;

- зменшити корупційні ризики за рахунок прозорості та автоматизації;

- формувати культуру податкової доброчесності, де відповідальна поведінка заохочується. Таким чином, система управління податковими ризиками стає інструментом не лише контролю, але й розвитку довіри між державою та бізнесом. Успішна реалізація експерименту може закласти основу для масштабного реформування податкового комплаєнсу в Україні. Більше інформації – на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami



Можливості Електронного кабінету для громадян

Золочівська ДПІ нагадує, що отримати низку адміністративних послуг платники можуть за допомогою сучасного сервісу від ДПС – Електронного кабінету ( http://cabinet.tax.gov.ua).

Сервіси для фізичних осіб об’єднані в окремому меню – ЕК для громадян, який надає можливість:

- доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС із відповідних реєстрів інших державних органів);

- доступу до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

- подання податкової декларації про майновий стан і доходи;

- отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

- подання облікової картки фізичної особи – платника податків для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ф. № 1ДР);

- подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ф. № 5ДР);

- листування з органами ДПС;

- сплати податків, зборів, платежів через режим «Стан розрахунків з бюджетом».

Якщо при створенні та поданні електронних документів виникає помилка «Невірний регіон», рекомендуємо перевірити дані про ДПІ. Для цього необхідно зайти у розділ «Налаштування» та обрати з довідника код контролюючого органу, до якого направляються документи.



Система управління податковими ризиками – складова Національної стратегії доходів

Золочівська ДПІ нагадує, що реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими комплаєнс-ризиками передбачено Національною стратегією доходів до 2030 року.

Метою реалізації цього експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які грунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Відповідно до Податкового кодексу України, комплаєнс – це система заходів та процедур, що здійснюються податковими органами з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обовʼязків платниками податків, відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та зменшення ймовірності настання податкового ризику (комплаєнс-ризику).

Управління комплаєнс-ризиками охоплює базові/основні обов’язки платника податків, визначені ПКУ:

реєстрації платником податку;

подання звітності;

повне декларування;

своєчасна сплата належних бюджету платежів.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami



Про використання електронних сервісів ДПС

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ продовжується робота із роз’яснення платникам переваг та способів електронного звітування, зокрема через Електронний кабінет, або мобільний застосунок «Моя податкова». Податківці наголошують, що за допомогою цих сервісів в режимі реального часу громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності можуть листуватися з ДПС, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу, подати податкову звітність, переглянути повідомлення - рішення на сплату майнових податків.

Також звернуто увагу на необхідності застосування суб’єктами господарювання РРО чи ПРРО при здійсненні ними готівкових розрахунків, своєчасності та повноти сплати податкових платежів, дотримання вимог трудового законодавства.

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



Фізичні особи можуть розрахувати земельний податок за допомогою «Калькулятора податку на майно»

На вебпорталі Державної податкової служби України у блоці «Е-сервіси» за посиланням https://tax.gov.ua/calculator розміщено сервіс «Калькулятор податку на майно».

За допомогою цього сервісу громадяни мають можливість самостійно здійснювати розрахунок сум плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та з фізичних осіб.

Для визначення розміру плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності) необхідно зайти у розділ «Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб» (https://tax.gov.ua/calculator/realty ) та заповнити, зокрема:

- площу земельної ділянки,

- нормативну грошову оцінку одиниці площі з урахуванням коефіцієнта індексації,

- ставку земельного податку (згідно прийнятого рішення органу місцевого самоврядування) або ставку орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності (згідно договору оренди),

- кількість місяців перебування земельної ділянки у власності або в оренді.

Інформацію щодо встановлених ставок податку можна дізнатися на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.

Нагадаємо, що дізнатись інформацію стосовно своїх об`єктів оподаткування та податкових зобов`язань платники можуть в Електронному кабінеті та мобільному застосунку «Моя податкова».



Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки

Податкова знижка – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня (включно), наступного за звітним, податкового року. Скористатися податковою знижкою за витратами 2024 року можна протягом усього поточного року, для цього необхідно подати декларацію до 31 грудня 2025 року включно.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обовʼязково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу України).

Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за результатами 2024 року:

- Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

-Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

- Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу;

- Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;

- Суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

- Суму витрат платника податку на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.



Золочівська ДПІ