Громадяни Львівщини задекларували понад 12 млрд гривень доходів, отриманих у 2024 році

Станом на 01 травня 2025 року громадяни подали 17 643 податкові декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік та задекларували дохід в сумі 12 746,7 млн гривень.

Громадянами, які зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, подано 6 346 декларацій та задекларовано 7 022,8 млн гривень.

Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 336,8 млн грн та з військового збору 51,3 млн гривень.

Порівняно з минулим роком сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних більша на 130,5 млн грн та з військового збору більша на 18,5 млн гривень. (За 2023 рік визначено податкові зобов’язання з ПДФО в сумі 206,3 млн грн та з військового збору в сумі 32,8 млн гривень).



Консультаційний центр з питань роботи СМКОР: платникам Львівщини розблоковано 23 777 податкових накладних

За час роботи консультаційного центру з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) станом на 02 травня 2025 року розблоковано 23 777 податкових накладних, 34 платники ПДВ виключено з переліку ризикових, враховано 240 таблиць даних. Про це поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк

До консультаційного центру, створеного з ініціативи Голови ДПС України Руслана Кравченка, надійшло 573 звернення. Проведено 583 заходи з платниками ПДВ. Платникам в офлайн та телефонному режимі надаються консультації та роз’яснення норм податкового законодавства, напрацьовуються у кожному конкретному випадку алгоритм дій для уникнення блокування накладних та виключення з переліку ризикових, надання уточнених таблиць даних платника ПДВ.

Нагадаємо, що з 6 лютого 2025 року у кожному регіоні для оперативного та якісного надання інформаційної та консультаційної підтримки платникам ПДВ запрацювали консультаційні центри з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), створені з ініціативи Голови ДПС України Руслана Кравченка.

З питань щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/невідповідності критеріям ризиковості платника податку чи інших питань, що стосуються роботи СМКОР, звертатися до консультаційного центру Головного управління ДПС у Львівській області: «Відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості»: (032) 297-32-34, 297-34-11; «Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН для юридичних осіб»: (032) 297-31-16, 297-33-16; «Врахування/неврахування таблиці даних платника податку»: (032) 297-32-01; (098) 58-99-050. Офіційна електронна пошта управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області: lv.risk@tax.gov.ua . Адреса консультаційного центру: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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До уваги платників юридичних осіб - єдиного податку ІІІ групи

Золочівська ДПІ нагадує, що платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Разом з тим, абзацом першим пункту 297 прим. 1.1 статті 297 прим. 1 ПКУ визначено, що платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік.

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.01.2025 № 57).

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на вебпорталі ДПС.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів розміщена електронна форма Декларації за ідентифікатором форми J0103509 разом з додатком «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» за ідентифікатором форми J0135709.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

В режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати податкову звітність.

Для формування Декларації в режимі «Введення звітності» користувач самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період щодо якого здійснюється звітування, за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J01 Прибуток». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J0103509» Декларації, зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити».

При цьому у розділі «Допомога» відкритої частині Електронного кабінету розміщено покрокову допомогу щодо створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності».



Як дізнатися реквізити бюджетних рахунків за допомогою Електронного кабінету?

Платники можуть дізнатися реквізити рахунків для сплати податків, зборів та єдиного внеску за допомогою приватної частини Електронного кабінету.

В меню "Стан розрахунків з бюджетом” платник має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів, інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення по кожному платежу, зокрема, бюджетний рахунок, МФО банку.

Робота в приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Також дізнатися реквізити рахунків для сплати податків, зборів та єдиного внеску можна на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці «Рахунки для сплати платежів» за адресою: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/



Працівниками ЦОП надано 4,7 тисяч адмінпослуг

Впродовж січня - квітня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 4717 адміністративних послуг, з них 1708 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 2474;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 436;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 492;

- реєстрація платника єдиного податку - 288;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 159, розрахункових книжок - 134 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 88.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.

Роман Денис нагадав, що податковою службою проводиться інформаційна кампанія щодо роз’яснення платникам основних аспектів «Національної стратегії доходів до 2030 року» та заходів ДПС із її впровадження, яка передбачає реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування. Зокрема, впровадження електронного аудиту (стандартного аудиторського файлу SAF-T UA) є одним із ключових напрямів реалізації НДС, що дозволить значно підвищити ефективність контрольно-перевірочної роботи та сприятиме цифровій трансформації податкового адміністрування. ДПС запрошує представників бізнес-спільноти та розробників програмного забезпечення долучитися до тестування функціоналу системи електронного аудиту (е-аудит). На вебпорталі ДПС у банері «SAF-T UA» розміщено: детальний опис формату SAF-T UA; опис елементів SAF-T UA та XSD (визначення схеми XML) для SAF-T UA, технічну документацію (включаючи XML-схеми -XSD); приклад заповнення файлу. Долучитися до тестування можна в Електронному кабінеті.



Корисне фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність

Золочівська ДПІ нагадує, що оподатковуваним доходом фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження такого виду незалежної професійної діяльності. При цьому, такі особи мають перебувати на обліку в контролюючому органі. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

У разі взяття на облік як платників податків і зборів осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, контролюючий орган за основним місцем обліку/ДПІ формує та видає довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за формою № 34-ОПП.

Під час виплати суб’єктами господарювання – податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.



Про основні види податкових ризиків

Золочівська ДПІ нагадує платникам податків про впровадження експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками). Відповідний Порядок затверджено постановою Кабміну України вiд 25 липня 2024 року № 854.

Цей експериментальний проєкт запроваджує новий підхід до управління податковими ризиками, який не передбачає залучення платників податків безпосередньо. Його мета – впровадження міжнародних стандартів у діяльність Державної податкової служби України, що сприятиме підвищенню рівня виконання платниками податків своїх обов’язків через аналіз та оцінку ризиків.

Згідно зі ст. 16 Податкового кодексу, платники податків зобов’язані реєструватися в податкових органах, подавати звітність, сплачувати податки та декларувати свої зобов’язання. Відповідно до цього, у межах експериментального проєкту ДПС зосередить увагу на таких ключових ризиках:

Ризик реєстрації – правильність та своєчасність реєстрації суб’єктів господарювання;

Ризик звітності – повнота та своєчасність подання податкової звітності;

Ризик сплати – дотримання платниками термінів та повноти сплати податків;

Ризик декларування – відповідність задекларованих зобов’язань реальним фінансовим показникам.

Для реалізації проєкту ДПС ухвалено відповідні розпорядчі документи, що визначають механізми його впровадження. Управління податковими ризиками є невід’ємною частиною діяльності ДПС, що забезпечує комплексний та безперервний моніторинг ризиків і сприяє їх мінімізації.



Сервіс «Калькулятор податку на майно»: фізособи можуть дізнатися про суми для сплати

Золочівська ДПІ звертає увагу фізичних осіб власників об’єктів нерухомості та земельних ділянок, що на вебпорталі ДПС України у блоці «Е-сервіси» розміщено «Калькулятор податку на майно», який дозволяє самостійно розрахувати належні до сплати суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.

Інформацію щодо встановлених ставок податку можна дізнатися на офіційному вебпорталі ДПС за покликання https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.

Дізнатись інформацію щодо своїх об`єктів оподаткування та податкових зобов`язань платники можуть в Електронному кабінеті та мобільному застосунку «Моя податкова».



Особливості подання звітності роз’яснили в податковій

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для підприємців щодо подання податкової звітності та новацій законодавства.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку заповнення податкових декларацій, отримання електронних цифрових підписів. Звернуто увагу на граничних обсягах доходу, застосуванні РРО/ПРРО, порядку ведення товарних запасів та дотриманні вимог трудового законодавства. Також роз’яснено особливості оподаткування підприємницької діяльності під час мобілізації. Проінформовано про роботу при Головному управління ДПС у Львівській області «гарячих ліній» для мобілізованих, демобілізованих ФОП та членів їх родин.

На завершення заходів запропоновано користуватись електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним застосунком «Моя податкова» тощо.

Крім цього, податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).





Золочівська ДПІ

