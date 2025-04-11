До уваги мобілізованих ФОП та ветеранів: у разі неможливості виконання податкового обов’язку необхідно подати заяву на звільнення від сплати податків

Золочівська ДПІ

Головне управлінні ДПС у Львівській області інформує, що за результатами роботи «гарячих ліній» та проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків, які призвані на військову службу під час мобілізації, та не можуть виконувати податкові обов’язки чи члени їхніх родин, значна частина таких платників вже звернулася до податкового органу щодо неможливості виконувати свої податкові обов’язки.Одночасно нагадуємо, що платник єдиного податку (першої або другої групи), який мобілізований у період дії воєнного стану в Україні у разі неможливості виконання податкового обов’язку має право подати заяву разом з вичерпним переліком документів до контролюючого органу відповідно до Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225, на підставі якої контролюючим органом скасовуються нарахування єдиного податку в інтегрованій картці платника за весь період мобілізації фізичної особи – підприємця у період дії воєнного стану в Україні та приймається рішення про скасування податкових вимог.Після демобілізації необхідно у строки визначені п. 25 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, подати до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов’язку сплати єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації.У разі виникнення будь-яких питань можна звертатися за телефонами «гарячих ліній» ГУ ДПС у Львівській області: 097 781 29 77; 097 903 87 63; 097 465 58 15; 097 470 86 09; 050 665 61 62; 067 776 50 48; 093 826 59 39; 067 688 11 50.Упродовж січня – квітня 2025 року до державного та місцевих бюджетів надійшло 9485,7 млн гривень ПДФО. Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Від початку цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 2 707,6 млн гривень ПДФО, що на 25,8% або на 555,8 млн грн більше порівняно зі січнем – квітнем 2024 року.Надходження до місцевих бюджетів з ПДФО у січні-квітні 2025 року склали 6 778,1 млн гривень, що на 1 414,6 млн грн або на 26,4% більше, ніж за відповідний період 2024 року.Як повідомили в управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області, станом на 01.05.2025 у Львівській області зареєстровано 2549802 фізичних особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО)і 2 422 фізичних особи в Окремому реєстрі ДРФО (на 01.05.2024 – 2513700 та 2453 відповідно).Протягом січня-квітня 2025 року у ДРФО та Окремому реєстрі ДРФО зареєстровано 15310 громадян. Це на 2712 громадян, або на 21,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.Крім цього, у січні-квітні 2025 року до ДРФО проведено 21432 зміни персональних даних громадян (за той самий період 2024 року – 22687 змін).Також державними податковими інспекціями ГУ ДПС у Львівській області проведено роботу щодо опрацювання 30614 відомостей протягом чотирьох місяців 2025 року, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі за квітень – 7407 відомостей). Це на 16,3 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року (у січні-квітні 2024 року – 26319 відомостей).З 05.03.2025 набрав чинності Закон України від 16.01.2025 № 4225-ІХ „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень”, яким внесено зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема, до доходів загального фонду Державного бюджету України віднесено плату за проставляння апостиля.У зв’язку з цим, Державною казначейською службою України відкрито рахунок на ім’я Головного управління Казначейства у м. Києві за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 „Плата за надання інших адміністративних послуг” та відомчою ознакою „31” для зарахування плати за проставляння апостиля:одержувач: ГУК у м.Києві/м.Київ/22012500;код за ЄДРОУ 37993783рахунок (IBAN) UA598999980313080165031026001;надавач платіжних послуг отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.).Призначення платежу:Код виду сплати: 101.Додаткова інформація запису: за надання послуг з проставлення апостиля.Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються ДПС у строк до 20 робочих днів з дня отримання ДПС заяви та документів, необхідних для отримання послуги з проставлення апостиля.Система управління податковими ризиками - це комплекс правил, інструментів та технічних рішень, створених для перевірки та аналізу податкової діяльності платників податків. Мета системи - знайти податкові ризики, тобто ситуації, які можуть викликати несплату або неповну сплату податків; прогнозувати можливі порушення і запобігати їхній появі; підвищити рівень доброчесності платників.Як працює ця система? Насамперед, це збір інформації. Дані з різних джерел: податкові декларації, звіти, бази даних і зовнішні реєстри. Надалі - аналіз ризиків: визначення критеріїв ризиковості (неспіввідність доходів та витрат, часті зміни реєстраційних даних тощо). Крім того, це оцінювання та рейтинг: платників класифікують за ступенем ризику для зосередження уваги на найбільш ризикових суб'єктах. І реагування: при виявленні ризиків застосовуються превентивні заходи, аудити та відповідні перевірки.Впровадження такої системи має вигоди для суспільства та бізнесу: це підвищення свідомості щодо виконання податкових обов'язків; сприяння створенню чесної конкуренції; зменшення корупційних ризиків та ряд інших.Таким чином, система управління податковими ризиками є важливим елементом підвищення ефективності податкової політики та формування зручного для громадян і бізнесу податкового середовища.Золочівська ДПІ нагадує , що Національна стратегія доходів - це довгостроковий план держави щодо формування, адміністрування та управління доходами бюджету, зокрема за рахунок податків, мит, зборів, грантів та інших джерел.Основні цілі Стратегії: створення чіткої, ефективної та прозорої системи сплати податків; забезпечення справедливості в нарахуванні і системі розрахунків; спрощення процедур для платників і зменшення адміністративних витрат; запровадження сучасних IT-рішень для діджиталізації податкового адміністрування.Удосконалення адміністрування податків:- електронізація процесів (розширення надання послуг у цифровому форматі: е-декларування, е-реєстри, онлайн-сервіси для громадян та бізнесу);- застосування принципу ризик-орієнтованого адміністрування (фокус на виявленні високоризикових зон і суб’єктів). На виконання Національної стратегії доходів, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.07.2024 № 854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі». Метою експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які ґрунтуються на управлінні податковими ризиками щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків із використанням підходу, та базуються на оцінці податкових ризиків;- спрощення взаємодії з платниками (чіткі і доступні інструкції, швидкі реакції на запити та звернення);- зміцнення кадрового потенціалу (підвищення професійних кваліфікацій працівників податкових органів).Реалізація Національної стратегії доходів є ключовим чинником підвищення економічної стійкості і забезпечення фінансової спроможності держави.Золочівська ДПІ нагадує, що платники податків зобов’язані повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання Заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. №20-ОПП. Це передбачено п. 63.3 Податкового кодексу та розділом VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588.Форма 20-ОПП подається всіма без виключення платниками податків, як юридичними особами, їхніми відокремленими підрозділами (філіями), так і фізичними особами-підприємцями незалежно від системи оподаткування.Повідомлення за формою 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкту оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків як в паперовому так і в електронному вигляді.У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.Для закриття об’єкта оподаткування платник податків подає Повідомлення 20-ОПП з позначкою 6 - "закриття об’єкта оподаткування” та з відповідною інформацією про об’єкт, що закривається.В графі 14 "Стан об’єкта оподаткування” обирається стан об’єкта оподаткування на момент подання Повідомлення 20-ОПП, зокрема 3 - "тимчасово не експлуатується”, 5 - "непридатний до експлуатації”, 6 - "об’єкт відчужений/повернутий власнику” тощо.Перевірити подані відомості про об’єкти оподаткування можна самостійно в особистому кабінеті платника податків.Золочівська ДПІ нагадує, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі громадського харчування та послуг зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО.Відтак РРО/ПРРО застосовується при розрахунках:- готівкою;- через POS-термінал із застосуванням електронного платіжного засобу;- через програмно-технічний комплекс самообслуговування не банківської установи;- у дистанційній торгівлі з використанням реквізитів ЕПЗ, у тому числі розрахункові операції через системи LiqPay, Portmone, iPay, Приват24, Монобанк, Ощад24/7.Золочівська ДПІ нагадує платникам, що Державна податкова служба України розпочала реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками ( комплаєнс-ризиками). Ця ініціатива спрямована на підвищення ефективності податкового адміністрування, зменшення адміністративного тиску на сумлінний бізнес та сприяння добровільній сплаті податків.Система управління податковими ризиками – це комплекс заходів, спрямованих на виявлення, оцінку, аналіз та мінімізацію ризиків недотримання платниками податків вимог податкового законодавства. Основна мета цієї системи полягає в тому, щоб:- запобігати виникненню податкових порушень: шляхом превентивних заходів та роз’яснювальної роботи;- підвищити рівень добровільної сплати податків: створюючи прозоре та зрозуміле податкове середовище;- оптимізувати контрольно-перевірочну роботу: спрямовуючи ресурси на виявлення найбільш ризикових платників;- зменшити адміністративний тиск на сумлінний бізнес: зосереджуючись на профілактиці, а не на покаранні.Експериментальний проєкт ДПС щодо комплаєнс-ризиків – це важливий крок до формування сучасної моделі податкового адміністрування, яка ґрунтується на довірі, прозорості та партнерстві з бізнесом. Його основна мета – не карати, а попереджати, не створювати додаткові бар’єри, а навпаки – зменшити адміністративний тиск на відповідальних платників податків.