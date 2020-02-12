До уваги підприємців, які призвані на військову службу під час мобілізації

Головне управління ДПС у Львівській області, з метою недопущення виникнення податкового боргу по фізичних особах – підприємцях, які призвані на військову службу під час мобілізації, інформує наступне.

Відповідно до п. 25 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» – Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями cамозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225 визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених п.п. 102.6.1 – 102.6.5 п. 102.6 ст. 102 глави 9 розд. II ПКУ.

Якщо Заява з копією відповідного документа не була подана у строки, то фізична особа – підприємець, яка мобілізована протягом дії воєнного стану в Україні, та не має можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо, зокрема, подання Декларації та сплати єдиного податку, зобов’язана виконати його протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Якщо фізична особа – підприємець демобілізована до закінчення дії воєнного стану та у неї відновилася можливість виконання податкового обов’язку, така особа має подати Декларації і сплатити єдиний податок протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.



ДПС: інформаційна підтримка для мобілізованих осіб та їхніх родин

Золочівська ДПІ інформує, що для надання консультацій платникам податків, призваних на військову службу під час мобілізації, чи членам їхніх родин можна звертатися за телефонами "гарячих ліній" у Головному управлінні ДПС у Львівській області.



0977812977 - Вовчастий Андрій Володимирович, заступник начальника відділу

координації та інформаційно - аналітичного забезпечення

управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській

області;



0974708609 - Новак Галина Йосипівна, заступник начальника Золочівського

відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення

камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб

ГУ ДПС у Львівській області



Перелік «гарячих ліній» також розміщено на вебпорталі ГУ ДПС у Львівській області за за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/37986.html,



До уваги платників екологічного податку!

Екологічний податок в Україні сплачують суб`єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу, скиди у водні об`єкти, розміщують відходи або утворюють радіоактивні відходи. Базовий податковий (звітний період) для екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

Порядок подання декларації:

Строки подання: Податкову декларацію екологічного податку необхідно подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Строки сплати: Сплата податку здійснюється протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання декларації.

Ставки податку на 2025 рік залишаються без змін, окрім скидів у водні об`єкти, які з 1 січня 2025 року становлять 100 % ставок передбачених ПКУ (п.245.1- п.245.2 стаття 245).

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснювати діяльність, що підлягає оподаткуванню екологічним податком, він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган та подати заяву про відсутність об`єкта обчислення податку. Заява подається не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за 1-й квартал звітного року, тобто в цьому році до 09.05.2025 року. У разі відсутності такого повідомлення, платник зобов`язаний подавати податкові декларації у встановлені строки.



Платники Львівщини спрямували до місцевих бюджетів майже 4,9 млрд гривень ПДФО

До місцевих бюджетів області у січні-березні 2025 року надійшло 4 890,3 млн гривень по податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження збільшилися на 1 011,5 млн грн або на понад 26 відсотків. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У березні 2025 року по ПДФО надходження до місцевих бюджетів склали 1 702,8 млн гривень, що на 327,1 млн грн або на 23,8% більше, ніж у березні 2024 року.



Коди класифікації доходів бюджету, за якими сплачується військовий збір у 2025 році

Золочівська ДПІ нагадує, що військовий збір сплачується за наступними кодами класифікації доходів бюджету, а саме:

11011000 – «Військовий збір (крім військового збору, що підлягає сплаті платниками, зазначеними у п.п. 4 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)» (для податкових агентів);

11011600 – Військовий збір, що підлягає сплаті платниками, зазначеними у п.п. 4 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ» (для податкових агентів).

Відповідно до п.п. 4 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ ставка військового збору становить для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань – 1,5 відс. з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ);

11011700 – «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування» (для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку І, ІІ, ІІІ та ІV групи);

11011800 – «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;

11011001 – «Військовий збір (крім військового збору, що підлягає сплаті платниками, зазначеними у п.п. 4 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування), що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.



Ви запитували – ми відповідаємо: до якого контролюючого органу подає декларацію про майновий стан і доходи внутрішньо переміщена особа?

Згідно з п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

В зв’язку з тимчасовою окупацією внаслідок збройної агресії російської федерації території України функціональні обов’язки з обслуговування платників податків – переселенців з тимчасово окупованих російською федерацією територій України, покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону України від 20.10.2014 №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та доповненнями факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі, якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то і декларацію про майновий стан і доходи він подає до цього контролюючого органу.

Однак, якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.



Основні види податкових ризиків

Золочівська ДПІ нагадує, що 31.07.2024 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі». Документом затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками).

Метою реалізації цього експериментального проекту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які грунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Відповідно до Податкового кодексу, комплаєнс – це система заходів та процедур, що здійснюються податковими органами з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обовʼязків платниками податків, відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та зменшення ймовірності настання податкового ризику (комплаєнс-ризику).

Основними видами податкових ризиків є:

- ризик реєстрації – випадок, коли особи, які зобов’язані стати на облік у податковому органі або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на обліку в податковому органі або не зареєстровані платниками відповідних податків;

- ризик звітності – випадок, коли платники податків подають податкову звітність із запізненням або не подають її взагалі;

- ризик сплати – випадок, коли платники податків сплачують податки, збори, платежі із запізненням або сплачують у неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу;

- ризик декларування – випадок, коли податкові надходження зменшено або може бути зменшено внаслідок неправильного відображення даних у звітності (помилково або умисно).

Завдання експериментального проекту управління податковими ризиками - забезпечити однаковий, справедливий і неупереджений підхід до всіх платників.



Кампанія декларування 2025: випадки, за яких подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається

Подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається (відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу) для платників, які отримали:

• доходи, у тому числі іноземні, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

• доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

• доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

• доходи у вигляді обʼєктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.

У разі якщо платник податку зобовʼязаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень Кодексу, то в ній разом з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 Кодексу.



Працівниками ЦОП надано понад три тисячі адмінпослуг

Впродовж січня - березня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 3739 адміністративну послугу з них 1315 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 1989;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 355;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 381;

- реєстрація платника єдиного податку - 217;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 124, розрахункових книжок - 103 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 79.

В Центрах обслуговування платників надаються інші послуги, зокрема консультації з питань податкового законодавства, приймання звітності тощо.

Також нагадуємо, що до 1 травня п.р. триває щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Обов’язок подання декларації у громадян виникає, зокрема, при отриманні ними: спадщини, подарунків не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення; доходів від операцій з продажу чи обміну рухомого майна; від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту; у випадку отримання іноземних, інвестиційних доходів; доходів від здавання в оренду майна іншим фізичним особам.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.

Консультаційну допомогу з питань декларування, подання декларації можна отримати в Центрах обслуговування платників Золочівської ДПІ.

Платникам податків про новації в законодавстві

В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено практикуми щодо порядку подання звітності в електронному вигляді та декларування доходів громадян.

В ході заходу суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкових декларацій, акцентовано увагу на перевагах звітування в онлайн режимі та сплаті єдиного внеску, військового збору. Зокрема, платники єдиного податку третьої групи сплачують військовий збір у розмірі 1 відсотку від доходу протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний І квартал.

Також роз`яснено особливості проведення щорічної кампанії декларування громадянами минулорічних доходів та запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним за стосунком «Моя податкова».

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).

Золочівська ДПІ

