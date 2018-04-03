В.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк: «За два тижні роботи консультаційного центру було розблоковано 3835 податкових накладних»

Створення за дорученням Голови ДПС України Руслана Кравченка консультаційного центру щодо системи моніторингу податкових накладних – крок назустріч вирішенню нагальних проблемних питань платників ПДВ Львівщини.

Ми можемо вже оприлюднити перші результати роботи цього Консультаційного центру.

Починаючи з 6 лютого до Центру надійшло 75 звернень. Проведено 78 заходів з платниками ПДВ. Платникам в офлайн та телефонному режимі надаються консультації та роз’яснення норм податкового законодавства, напрацьовуються у кожному конкретному випадку алгоритм дій для уникнення блокування накладних та виключення з переліку ризикових, надання уточнених таблиць даних платника ПДВ.

Як результат – розблоковано 3835 податкових накладних, 11 платників ПДВ виключено з переліку ризикових, враховано 75 таблиць даних.

Довідково.

З питань щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/невідповідності критеріям ризиковості платника податку чи інших питань, що стосуються роботи СМКОР, звертатися до консультаційного центру Головного управління ДПС у Львівській області: «Відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості»: (032) 297-32-34, 297-34-11; «Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН для юридичних осіб»: (032) 297-31-16, 297-33-16; «Врахування/неврахування таблиці даних платника податку»: (032) 297-32-01; (098) 58-99-050. Офіційна електронна пошта управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області: lv.risk@tax.gov.ua Адреса консультаційного центру: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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