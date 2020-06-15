Подати відомості для реєстрації у ДРФО можна через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що фізичні особи мають можливість подати відомості для реєстрації та/або внесення змін у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет».

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

В електронному вигляді заяви за ф. № 1ДР (облікова картка фізичної особи – платника податків) та ф. № 5ДР (заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР» приватної частини Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

З рекомендаціями щодо подання відомостей для реєстрації фізичної особи та/або внесення змін до ДРФО через Електронний кабінет можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків засобами ІТС «Електронний кабінет».

При заповненні заяв за ф. № 1ДР та ф. № 5ДР в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Контролюючий орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в терміни:

- протягом 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;

- до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.

Разом з тим, для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв за формою № 1ДР або формою № 5ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

Відстрочення сплати податкового боргу в сумі до 6800 грн. діє до кінця року

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує платникам податків про дію Податкового кодексу в частині можливостей надання відстрочення сплати податкового боргу для суб’єктів господарювання. Дана норма поширюється на ФОПів та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тож, якщо загальна сума податкового боргу виникла станом на 1 грудня 2020 року і не перевищує 6800 гривень, то його можна відстрочити до 29 грудня 2021 року. Відстрочення здійснюється податковим органом за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою. При цьому, на суму відстроченого боргу не нараховуються відсотки за користування таким відстроченням. Також на такі відстрочені суми не нараховуються штрафні санкції і пеня. Проте, у разі несплати податкового боргу до 29.12.2021 р., штрафні санкції і пеня нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.



Майже 700 адмінпослуг надано фахівцями Золочівської ДПІ

Про результати роботи Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Льівській області проінформував начальник інспекції Роман Денис. Зокрема, за чотири місяці поточного року надано 699 адміністративних послуг, з них в 141 в електронній формі.

Платникам видано 500 карток платників податків та внесено до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників; 56 відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків; зареєстровано 43 реєстратора розрахункових операцій та 88 книг обліку розрахункових операцій.

Крім цього, працівниками інспекції зареєстровано 157 заяв на застосування спрощеної системи оподаткування та надано 103 витяги з реєстру платників єдиного податку.

Також в Центрі обслуговування платників надаються інші послуги, зокрема консультації з питань податкового законодавства, приймання звітності тощо.

Роман Денис зазначив, що для зручності платників на офіційному вебпорталі ДПС України функціонують безкоштовні електронні сервіси, зокрема, «Електронний кабінет платника».



Понад 5 тисяч ліцензій видано платникам податків на торгівлю підакцизними товарами

За січень-квітень 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано 5 231 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (2 736 шт.), тютюновими виробами (2 246 шт.), пальним (63 шт.), на право зберігання пального (168 шт.), оптової торгівлі пальним (18 шт.).

За звітній період призупинено дію 1 005 ліцензій та анульовано 923 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, на право зберігання пального.

За квітень 2021 року анульовано 5 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.



Оновлено Довідник умовних кодів причин коригування

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє платників податку на додану вартість, що на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/357729.html, розміщено оновлений Довідник умовних кодів причин коригування податкової накладної. Перелік містить 12 умовних кодів причин коригування. З 01.04.2021 введено в дію ще один код причини коригування податкової накладної:204 – податкова накладна складена при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/послуг.



Надходження до місцевих бюджетів зросли на 25 відсотків

Місцеві бюджети Львівщини за чотири місяці 2021 року поповнилися на 5,7 млрд. грн., що на 1,4 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це зазначив начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат.

На 24 відсотки зросли надходження по податку на доходи фізичних осіб, приріст у порівнянні з минулим роком - 700 млн.грн.

Надходження по платі за землю зросли на 33 відсотки, по єдиному податку – на 23 відсотки, по податку на нерухоме майно – на 50 відсотків. Платники єдиного податку за 4 місяці сплатили понад 1 млрд. гривень.

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організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області